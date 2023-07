Comment regarder les matchs de Wrexham depuis les États-Unis

Wrexham a annoncé lundi ses informations de streaming, ce qui signifie que les fans aux États-Unis savent désormais où regarder les matchs du club cette saison. Alors que les Red Dragons reviennent dans la Ligue 2, la compétition ne fait qu’augmenter pour Ryan Reynolds et Rob McElhenney en tant que propriétaires.

Pour les téléspectateurs américains, la promotion de Wrexham est une bonne chose car elle rend les jeux un peu plus faciles à suivre et à trouver. Dans le passé, les jeux étaient effectivement indisponibles ou très chers. Cela a permis aux fans américains de ne pouvoir regarder Wrexham qu’en action de la FA Cup. Cela a montré que le public américain de Wrexham est important. Plus de 139 000 personnes ont vu Wrexham perdre face à Sheffield United au quatrième tour de la FA Cup.

Désormais, le programme télévisé de Wrexham pour les téléspectateurs aux États-Unis est plus peuplé de jeux. Après quelques matches amicaux aux États-Unis, notamment contre Chelsea et Manchester United, Wrexham devient de plus en plus intrigant.

Alors que le club continue de s’améliorer, Wrexham peut ajouter plus à son audience cette année. Les jeux sont disponibles aux États-Unis sur iFollow. Cela donne accès à tous les jeux Wrexham, qu’ils soient diffusés à la télévision ou non. Il y a aussi une offre spéciale pour les lève-tôt à laquelle les fans peuvent s’abonner car la saison est encore dans environ un mois. Pour toute la saison, les fans aux États-Unis peuvent payer 178 $ pour tous les matchs de Wrexham.

Ce paiement n’inclut pas toutes les équipes. Au lieu de cela, il est spécifique à Wrexham. Ou, si vous souhaitez vous abonner à une autre équipe, vous pouvez créer un compte joueur avec ce club.

Regardez les matchs de Wrexham aux États-Unis

Pour regarder Wrexham aux États-Unis, procédez comme suit.

Visitez le site Web Wrexham iFollow. Faites défiler jusqu’à la section des abonnements et sélectionnez « pass de saison vidéo ». Vous devrez peut-être vous inscrire pour un nouveau compte. Entrez les informations de paiement et profitez-en !

Assurez-vous de mettre la page en signet. Téléchargez également l’application EFL iFollow sur vos appareils pour la regarder sur votre téléphone ou votre tablette.

La saison de Wrexham commence sa saison le 5 août contre MK Dons. Juste après, ESPN + diffuse son match de Coupe de la Ligue contre Wigan Athletic le 8 août.

PHOTO : IMAGO / PA Images