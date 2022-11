Comment regarder les matchs de la Coupe du monde à la demande

La Coupe du monde 2022 a des heures de début assez précoces pour de nombreux Américains, donc beaucoup doivent regarder des matchs à la demande. Éviter les spoilers est un défi, mais nécessaire pour qu’un fan puisse profiter pleinement de l’expérience.

Les matchs débuteront à 5 h, 8 h, 11 h et 14 h pour ceux qui regardent sur la côte est. Soustrayez trois heures à celles-ci, et le public de la côte ouest est encore pire. Pour le grand public, l’USMNT fait démarrer chaque match de la phase de groupes à 14 h HE plus tolérable. C’est donc une heure raisonnable pour l’ensemble du pays.

Pour ceux d’entre nous qui essaient de regarder pratiquement tous les matchs possibles, la demande est une bonne option. Heureusement, étant donné l’essor du streaming et le large éventail de façons de regarder la Coupe du monde, les jeux à la demande sont assez faciles à trouver.

Tubi, la plate-forme de diffusion en continu financée par la publicité de FOX Entertainment, propose une multitude de contenus sur la Coupe du monde. Alors que les jeux en direct en anglais aux États-Unis sont exclusifs à FOX et FS1, Tubi joue toujours un rôle clé.

Regardez la Coupe du monde 2022 à la demande

Tubi a un accès à la demande aux 64 matchs de la Coupe du monde. Encore une fois, bien que la plate-forme ait des publicités, c’est gratuit pour tous les utilisateurs. Les jeux apparaissent sur la fin des matchs du fournisseur trente minutes.

Peacock, qui détient les droits de diffusion en espagnol de la Coupe du monde, est également un endroit pour regarder la Coupe du monde à la demande. Bien que Peacock diffuse également des émissions en direct, il existe également des rediffusions de jeux à la demande. Par conséquent, vous pouvez avoir accès aux rediffusions en espagnol ou en anglais des jeux que vous manquez.

Notez que Peacock, contrairement à Tubi, n’est pas gratuit. Peacock a un abonnement mensuel de 4,99 $ par mois. Cependant, de nombreux fans de football ont déjà un abonnement en raison des matchs exclusifs de Premier League disponibles sur le service.

