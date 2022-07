Comment regarder les Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022

Après huit ans, le Royaume-Uni est à nouveau l’hôte des Jeux du Commonwealth – l’événement sportif se déroulant dans la deuxième plus grande ville du pays et au cœur des Midlands, Birmingham.

Les jeux débuteront avec la cérémonie d’ouverture, chorégraphiée par le créateur de Peaky Blinders, Steven Knight. Après cela, il y aura 20 sports différents avec plus de 5 000 athlètes en compétition.

Si vous voulez vous connecter aux Jeux du Commonwealth, voici tout ce que vous devez savoir. Vous pouvez également découvrir comment regarder l’Euro féminin 2022.

Quand ont lieu les Jeux du Commonwealth de Birmingham ?

Les Jeux du Commonwealth de 2022 débuteront aujourd’hui, 28 juillet 2022 avec la cérémonie d’ouverture à 19h BST.

Après cela, il y aura une couverture quotidienne, avec certains événements sportifs commençant dès 7 heures du matin.

Les Jeux se termineront par la Cérémonie de clôturequi aura lieu le 8 août 2022 à 20 h 00 BST.

Vous pouvez voir le calendrier complet des événements des Jeux sur le site Web du Commonwealth.

Comment regarder les Jeux du Commonwealth de Birmingham au Royaume-Uni

Diffuser la télévision

Si vous êtes au Royaume-Uni, la meilleure façon de regarder les Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022 est sur la BBC. Plus de 200 heures de couverture en direct seront diffusées sur BBC One, BBC Two et BBC Three.

Toutes ces chaînes sont disponibles sur Freeview, Virgin Media, Sky et BT – mais vous aurez besoin d’une licence TV.

En ligne

Si vous n’avez pas de téléviseur, vous pouvez toujours écouter toute l’action des Jeux du Commonwealth sur BBC iPlayer.

BBC iPlayer est gratuit, mais tout comme pour les chaînes de télévision, vous aurez besoin d’une licence de télévision britannique valide pour regarder. Si vous êtes dans un autre pays, vous pouvez toujours regarder les Jeux du Commonwealth sur iPlayer avec un VPN. Les VPN (réseaux privés virtuels) redirigent votre adresse IP, ce qui signifie que vous pouvez naviguer sur Internet comme si vous étiez dans un autre pays. Pour des vitesses et des performances optimales, nous recommandons NordVPN.

Vous pouvez trouver plus de détails dans notre guide pour regarder iPlayer depuis l’étranger.

Bbc

Comment regarder les Jeux du Commonwealth de Birmingham aux États-Unis

Si vous êtes aux États-Unis, la meilleure façon de regarder les Jeux du Commonwealth est sur Olympic Channel sur NBC. Il s’agit d’une chaîne en streaming uniquement, et la couverture est diffusée tous les jours à partir de 18 h HE.

Notez que ce ne sont que les faits saillants de chaque journée, donc si vous voulez vous connecter en direct, la meilleure façon de le faire est de regarder iPlayer depuis l’étranger en utilisant un VPN.