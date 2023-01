Comment regarder les interviews « de rechange » du prince Harry : dates, heures et streaming

Les prochains mémoires du prince Harry, “Spare”, ont attiré un public mondial, avec des fuites et des interviews très médiatisées contribuant à accroître l’intérêt avant sa sortie le 10 janvier. Des clips partagés à l’avance suggèrent que le livre est un révélateur dans lequel il parle franchement des relations tendues avec sa famille, de son passage dans l’armée et plus encore.

Voici un calendrier des entretiens prévus et comment les regarder.

Dimanche 8 janvier

Le réseau TVI diffusera une conversation avec Tom Bradby à 21h00 UTC / 16h00 Est « Je voudrais récupérer mon père ; J’aimerais que mon frère revienne », a déclaré Harry, selon des clips partagés avant le spectacle.

Regardez-le sur ITV ou diffusez-le via ITVX.

Harry parlera également avec Anderson Cooper sur le Programme CBS “60 Minutes” à 7h30 heure de l’Est. Des extraits de cette interview ont inclus des accusations selon lesquelles le palais de Buckingham a planté des histoires négatives sur lui et sa femme, Meghan Markle, et n’a pas fait grand-chose pour défendre le couple. “Il arrive un moment où le silence est une trahison”, a-t-il déclaré.

Regardez via votre filiale CBS locale ou diffusez via Paramount +.

Lundi 9 janvier

Harry apparaîtra sur ABC “Bonjour Amérique” dans une interview avec Michael Strahan. Le segment commence à 7 h 00, heure de l’Est. Plus tard dans la soirée, une émission spéciale, “Prince Harry: In His Own Words”, sera diffusée à 20 h 30 heure de l’Est sur “ABC News en direct”.

Regardez sur ABC, ou diffusez en ligne ou via Hulu.