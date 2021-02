Comment regarder les Golden Globes: heure, chaînes et plus

Alors que les nominés seront tous éloignés, vous verrez deux visages familiers sur scène. Amy Poehler et Tina Fey font à nouveau équipe pour accueillir les Globes pour la quatrième fois, avec Fey en direct de Rainbow Room de New York et Poehler à travers le pays en Californie au Beverly Hilton.

En ce qui concerne les nominations, « Mank » et « The Crown » de Netflix sont ceux à regarder, tous deux ouvrant la voie avec six nominations. Netflix a reçu un total de 42 nominations cette année. L’acteur Chadwick Boseman, décédé d’un cancer du côlon l’année dernière, pourrait remporter une victoire posthume pour son rôle dans «Ma Rainey’s Black Bottom». D’autres à surveiller, Aaron Sorkin « The Trial of the Chicago 7 », qui a cinq hochements de tête ainsi que « Nomadland » de Chloe Zhao sur Hulu. Cliquez ici pour consulter la liste complète des nominés.