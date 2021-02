Comment regarder les Golden Globes 2021: date, heure et diffusion

Si vous êtes déterminé à regarder toute la couverture possible, vous voudrez vous garer sur votre canapé avant 16 h, heure de l’Est, 13 h, heure du Pacifique – c’est à ce moment-là que E! commence sa couverture avant le spectacle. Le pré-show officiel des Golden Globe Awards commence à être diffusé en direct depuis le site officiel @Globes dorés Compte Twitter et sur le site Internet à 18h30 Est, 15h30 Pacifique. Et le réseau diffusant la cérémonie, NBC, a également un pré-spectacle; avec Jane Lynch et Susan Kelechi Watson comme hôtes, il commence à 19 h, heure de l’Est, 16 h, Pacifique.

Y aura-t-il un tapis rouge?

Non. Mais, à la télévision, la couverture de la pré-émission d’E! Comprendra des interviews de nominés et des retours en arrière sur le tapis rouge.

Où pouvez-vous regarder la cérémonie?

À la télévision, NBC est le diffuseur officiel. En ligne, si vous avez une connexion par câble, vous pouvez regarder via NBC.com/live. Selon l’endroit où vous vivez, il y a aussi Hulu + TV en direct, Sling TV, AT&T TV maintenant, YouTube TV ou FuboTV, qui nécessitent tous des abonnements, bien que beaucoup proposent des essais gratuits.

Que sont les globes de toute façon?

Le 25 prix du cinéma et de la télévision sont présentés par la Hollywood Foreign Press Association, un groupe d’environ 90 journalistes principalement connu pour cette cérémonie. Il n’y a pas de chevauchement avec les plus de 9000 électeurs aux Oscars, mais en raison du timing (les nominations aux Oscars cette année tombent le 15 mars), les Globes peuvent sembler influents.

Le HFPA a été sous les projecteurs récemment après une Enquête du Los Angeles Times a souligné le manque de membres votants noirs. (La liste de cette année des films éligibles dirigés par les Noirs, notamment «Ma Rainey’s Black Bottom», «One Night in Miami», «Da 5 Bloods» et «Judas and the Black Messiah», a été exclue des nominations pour les meilleures images des Globes. .) Un rapport du New York Times a également révélé que l’organisation à but non lucratif exonérée d’impôt versait plus de 3 millions de dollars en salaires et autres rémunérations aux membres et au personnel.

Que devez-vous surveiller?

Netflix a de nouveau dominé les nominations cette année, en recueillant 42. Ses films incluent le biopic Old Hollywood de David Fincher, «Mank», qui a remporté six nominations, et le dernier drame de salle d’audience d’Aaron Sorkin, «Le procès des 7 de Chicago», qui obtenu cinq. «Nomadland» de Hulu, qui met en vedette Frances McDormand, en a choisi quatre, et la réalisatrice du film, Chloé Zhao, pourrait devenir la première femme d’origine asiatique à être honorée dans une catégorie réalisatrice. Chadwick Boseman est également l’un des favoris pour être honoré du meilleur acteur pour son dernier rôle au cinéma en tant que trompettiste dans «Ma Rainey’s Black Bottom». Jane Fonda recevra le prix Cecil B. DeMille pour l’ensemble de ses réalisations et Norman Lear recevra le prix Carol Burnett pour ses contributions à la télévision.