Comment regarder les Golden Globes 2021 à la télévision et en ligne

Les Golden Globes 2021 sont presque à nos portes!

La 78e cérémonie annuelle honorera les meilleurs du cinéma et de la télévision et lancez ce qui sera sûrement une saison de récompenses pas comme les autres. Pour vous assurer que vous êtes prêt, nous avons rassemblé tout ce que vous devez savoir sur l’émission, y compris comment regarder, qui présente, quels projets ont obtenu le plus de nominations et plus encore.

Les détails sont encore en cours de mise au point, mais voici ce que nous savons jusqu’à présent:

Qui accueille les Golden Globes?

Tina Fey et Amy Poehler, qui ont animé les Golden Globes en 2013, 2014 et 2015, reviennent une fois de plus pour animer la remise de prix étoilée.

Quand ont lieu les Golden Globes 2021 et à quelle heure commencent-ils?

Le dimanche 28 février est le grand jour, et E! commence sa couverture à 16 h HNE / 13 h HNP avec Compte à rebours pour vivre de E! aux Golden Globes, suivie par En direct de E! aux Golden Globes à 18 h HNE / 15 h HNP. Les Golden Globe Awards 2021 commencent ensuite rapidement à 20h00 HNE / 17h00 PST sur NBC.