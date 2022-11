Comment regarder les Game Awards 2022

Il est presque temps pour les Game Awards, un événement annuel qui célèbre les réalisations des développeurs au cours des 12 derniers mois. Cependant, il y a généralement de nouvelles bandes-annonces de jeux et des révélations parsemées pour les milliers de fans qui se connectent de chez eux, ce qui en fait un événement incontournable, que vous vous souciez ou non des prix.

Si vous voulez savoir quand aura lieu la cérémonie de 2022, comment la regarder et à quoi s’attendre du spectacle cette année, continuez à lire.

A quand les Game Awards 2022 ?

Les Game Awards ont généralement lieu en décembre, et cette année n’est pas différente. L’émission principale sera diffusée le jeudi 8 décembre 2022. Il débutera aux heures suivantes :

00h30 GMT (9 décembre)

19 h 30 HE

16h30 HP

1h30 CET (9 décembre)

La durée n’a pas été confirmée, mais l’événement de l’année dernière a duré environ trois heures et demie, alors installez-vous. Si vous êtes au Royaume-Uni en particulier, vous êtes là pour une fin de soirée / tôt le matin.

L’événement sera diffusé en direct depuis le Microsoft Theatre de Los Angeles, où une cérémonie en personne aura lieu.

Comment puis-je regarder les Game Awards 2022 ?

Les organisateurs promettent que vous pourrez regarder les Game Awards sur plus de 40 plateformes vidéo mondiales, dont YouTube, Twitch, Facebook et Twitter.

Plus près de l’heure, nous intégrerons le flux dans l’article, afin que vous puissiez mettre cette page en signet et regarder directement à partir d’ici.

Les streamers auront également la possibilité de co-diffuser l’événement pendant sa diffusion pour des réactions en direct. Vous pouvez vous inscrire pour le co-streaming ici.

Si vous êtes aux États-Unis et que vous souhaitez vivre l’expérience sur grand écran pour la soirée, les cinémas IMAX organiseront des projections.

Qui remettra les prix ?

Geoff Keighley est de retour pour animer la soirée, et si cette année ressemble aux années précédentes, il devrait y avoir de nombreux camées de célébrités pour aider à distribuer les prix.

Nous en dirons probablement plus sur les performances des invités et les numéros musicaux plus proches de l’événement.

Quelles bandes-annonces et annonces seront faites?

Outre ces récompenses, nous verrons également tout un tas de nouvelles passionnantes pour 2023 et au-delà, y compris des bandes-annonces et de nouvelles révélations de jeux, des événements spéciaux dans le jeu et même des démos jouables pendant le spectacle. Il y aura également une vente Game Awards qui se déroulera sur plusieurs vitrines PC et consoles.

Aucune bande-annonce de gameplay officielle n’a encore été confirmée. Cependant, il y a des rumeurs selon lesquelles nous pourrions obtenir des nouvelles ou des images pour un nouveau jeu Crash Bandicoot, Star Wars Jedi : Survivor (la suite de Fall Order) et Final Fantasy XVI.

Encore une fois, nous attendons plus d’informations à l’approche de l’événement.

Nominés aux Game Awards 2022

Les nominations ont maintenant été révélées, avec God of War Ragnarök, Elden Ring et Horizon Forbidden West en tête du peloton.

Les gagnants sont désignés par une combinaison de votes du jury et du public. Le vote du public ne compte que pour 10 % de la note globale ; les 90 % restants sont décidés par le jury de vote.

Les votes du public sont désormais ouverts dans toutes les catégories. Cela inclut également la voix du joueur – un prix décidé entièrement par vote public.

Voici tous les nominés pour les Game Awards 2022 :

Jeu de l’année

Un conte de peste : Requiem

Anneau d’Elden

Dieu de la guerre Ragnarök

Horizon Interdit Ouest

Errer

Xenoblade Chroniques 3

Meilleure direction de jeu

Anneau d’Elden

Dieu de la guerre Ragnarök

Horizon Interdit Ouest

Immortalité

Errer

Meilleur récit

Un conte de peste : Requiem

Anneau d’Elden

Dieu de la guerre Ragnarök

Horizon Interdit Ouest

Immortalité

Meilleure direction artistique

Anneau d’Elden

Dieu de la guerre Ragnarök

Horizon Interdit Ouest

Mépris

Errer

Meilleur score et musique

Un conte de peste : Requiem

Anneau d’Elden

Dieu de la guerre Ragnarök

Métal : Hellsinger

Xenoblade Chroniques 3

Meilleure conception audio

Appel du Devoir Guerre Moderne 2

Anneau d’Elden

Dieu de la guerre Ragnarök

Gran Turismo 7

Horizon Interdit Ouest

Meilleure performance

Horizon Forbidden West (Ashly Burch dans le rôle d’Aloy)

A Plague Tale: Requiem (Charlotte McBurney comme Amicia de Rune)

God of War Ragnarök (Christopher Judge comme Kratos)

Immortalité (Manon Gage comme Marissa Marcel)

Dieu de la guerre Ragnarök (Sunny Suljic comme Atreus)

Jeux d’impact

Un bleu de mémoire

Alors que le crépuscule tombe

Citoyen dormant

Endling – L’extinction est éternelle

Sagesse rétrospective

J’étais un adolescent exocoloniste

Meilleur jeu en cours

Légendes Apex

Destin 2

Final Fantasy XIV

Fortnite

Impact Genshin

Meilleur jeu indépendant

Culte de l’Agneau

Blanc néon

Sifu

Errer

Tunique

Meilleur jeu mobile

Apex Legends Mobile

Diablo Immortel

Impact Genshin

Marvel Snap

Tour de la Fantaisie

Légendes Apex

Destin 2

Final Fantasy XIV

Fortnite

Le ciel de No Man

Innovation dans l’accessibilité

Alors que le crépuscule tombe

Dieu de la guerre Ragnarök

Retour à l’île aux singes

Le dernier d’entre nous, partie 1

La carrière

Meilleur jeu VR/AR

Après la chute

Parmi nous RV

Bonelab

Mousse : Livre 2

Matière rouge 2

Meilleur jeu d’action

Bayonette 3

Appel du Devoir Guerre Moderne 2

Blanc néon

Sifu

Teenage Mutant Ninja Turtles: La vengeance de Shredder

Meilleur jeu d’action/aventure

Un conte de peste : Requiem

Dieu de la guerre Ragnarök

Horizon Interdit Ouest

Errer

Tunique

Meilleur jeu de rôle

Anneau d’Elden

Vivre en vie

Pokémon Légendes : Arceus

Stratégie triangulaire

Xenoblade Chroniques 3

Meilleur jeu de combat

DNF Duel

JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R

Le roi des combattants 15

MultiVersus

Sifu

Meilleur jeu familial

Kirby et la terre oubliée

LEGO Star Wars : La saga Skywalker

Mario + Lapins Crétins Étincelles d’Espoir

Nintendo Commutateur Sports

Splaton 3

Meilleur jeu de simulation/stratégie

Dune : la guerre des épices

Mario + Lapins Crétins Étincelles d’Espoir

Guerre totale : Warhammer 3

Campus à deux points

Victoria 3

Meilleur jeu de sport/course

F1 22

FIFA 23

NBA 2K23

Gran Turismo 7

OlliOlli Monde

Meilleur jeu multijoueur

Appel du Devoir Guerre Moderne 2

MultiVersus

Surveiller 2

Splaton 3

Teenage Mutant Ninja Turtles: La vengeance de Shredder

Créateur de contenu de l’année

Karl Jacobs

Louis

Nibellion

Nobru

QTCendrillon

Meilleur premier jeu indépendant

Blanc néon

NORCO

Errer

Tunique

Survivants vampires

Meilleure adaptation

Arcane : League of Legends

Cyberpunk : Edgerunners

Le spectacle Cuphead !

Sonic le hérisson 2

Inexploré

Jeu le plus attendu

Final Fantasy XVI

Héritage de Poudlard

Resident Evil 4

Champ d’étoiles

La Légende de Zelda : Les Larmes du Royaume

Meilleur jeu d’esport

Counter-Strike : Offensive mondiale

Dota 2

League of Legends

Ligue de fusée

Valorant

Meilleur athlète d’esports

Jeong « Chovy » Ji-Hoon

Lee “Faker” Sang-Hyeok

Finn “Karrigan” Andersen

Okelsander “S1mple” Kostyliev

Jacob “Yay” Whiteaker

Meilleure équipe d’esports

Darkzero Esports

Clan Faze

Gén.G

Voleurs de LA

Fort

Meilleur entraîneur d’esports

Andrii “B1AD3” Horodenskyi

Matheus “Bzka” Tarasconi

Erik “D00mbr0s” Sandgren

Robert “Robban” Dahlström

Allez “Score” Dong-Bin

Meilleur événement e-sport