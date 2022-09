Après le décès de la reine Elizabeth II, les chaînes de télévision du monde entier diffuseront les funérailles d’État du défunt monarque le lundi 19 septembre 2022 – un jour férié national et un jour de deuil pour le public britannique.

La reine est décédée à l’âge de 96 ans et sera enterrée à la chapelle St George du château de Windor à côté de son mari, le prince Philip, décédé l’année dernière. Son corps est actuellement exposé au Westminster Hall de Londres, où le public lui rend hommage. C’est là que se dérouleront les funérailles nationales auxquelles assisteront plus de 2 000 invités.

Si vous souhaitez regarder cet événement historique, nous avons tout ce que vous devez savoir, que vous soyez basé au Royaume-Uni ou aux États-Unis.

Quand auront lieu les funérailles nationales de la reine Elizabeth II ?

Les funérailles auront lieu le lundi 19 septembre 2022 à l’abbaye de Westminster, à Londres. Il commencera aux heures suivantes :

11h BST (Royaume-Uni)

6 h HE (côte est des États-Unis)

3 h 00 PT (côte ouest des États-Unis)

12h CET (Europe centrale)

De nombreux diffuseurs diffuseront probablement une couverture télévisée avant cela. Le cercueil arrivera dans le cortège à 10h35, et un affût de canon partira peu de temps après. Les funérailles nationales se termineront par un silence national de deux minutes.

Après cela, le cercueil sera placé dans le corbillard d’État à Wellington Arch. Il se rendra ensuite au château de Windsor, où un service d’inhumation et un enterrement privé auront lieu. Le programme complet peut être consulté ci-dessous :

Le roi et la famille royale souhaitent exprimer leur sincère gratitude pour les messages de condoléances reçus du monde entier. Les funérailles d’État de Sa Majesté la Reine auront lieu à @wabbeysuivi d’un service d’intronisation à la chapelle St George à Windsor le 19 septembre. – La famille royale (@RoyalFamily) 15 septembre 2022

Comment regarder les funérailles d’État de la reine Elizabeth II au Royaume-Uni

Si vous avez une télévision, vous pourrez regarder les funérailles sur BBC One, BBC News, ITV One, Sky News et plus encore. Vous pouvez également diffuser l’événement sur BBC iPlayer et ITV Hub.

De nombreux points de vente britanniques ont diffusé en direct sur YouTube HM Queen Elizabeth II Lying-in-State at Westminster Hall à Londres. Sky a déjà confirmé qu’il diffusera les funérailles d’État sur sa chaîne, il est donc probable que d’autres comme la BBC et ITV suivront.

Certaines chaînes de cinéma telles que Curzon et Vue diffuseront également les funérailles gratuitement, et de nombreux espaces publics mettront des écrans à la disposition du grand public.

Comment regarder les funérailles d’État de la reine Elizabeth II aux États-Unis

Aux États-Unis, les funérailles seront diffusées sur NBC News, NBC News Now, CNN, ABC et Fox News.

Si les chaînes d’information britanniques telles que la BBC et Sky News continuent de diffuser en direct, vous pourrez probablement les syntoniser et elles ne devraient pas être géo-verrouillées. À défaut, il existe des moyens de regarder iPlayer depuis l’étranger.