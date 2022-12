Comment regarder les films Spider-Man dans l’ordre et où diffuser

Spider-Man: No Way Home détient toujours la couronne comme l’un des films Marvel les plus rentables de tous les temps.

Le film explore le multivers, ce qui signifie qu’il présente des personnages des précédents films de Spider-Man, dont Willem Dafoe en tant que Green Goblin et Jamie Foxx en tant qu’Electro.

Par conséquent, si vous voulez bien comprendre ce qui se passe dans le film, vous devez vraiment avoir déjà regardé les précédents films de Spider-Man. Ici, nous expliquons quels films vous devez regarder, dans quel ordre les regarder et tous les endroits où vous pouvez actuellement les diffuser au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Vous pouvez savoir quand Spider-Man: No Way Home sort sur les services de streaming et DVD / Blu-ray et consultez notre guide de scène post-générique du nouveau film. Nous avons également un guide similaire pour regarder les films Batman.

Comment regarder les films de Spider-Man dans l’ordre

Spider-Man: No Way Home explore des histoires à travers trois univers cinématographiques différents. Cela commence par la trilogie Tobey Maguire réalisée par Sam Raimi, est suivie de la série Andrew Garfield réalisée par Marc Webb puis passe à la trilogie Tom Holland réalisée par Jon Watts.

Peu importe dans quel ordre vous regardez chacune de ces séries, mais il est important de regarder Spider-Man : No Way Home en dernier. Sinon, de nombreux personnages et intrigues référencés n’auront aucun sens.

Nous avons inclus le film d’animation Spider-Man : Into the Spider-Verse dans cette liste. Ce n’est pas un visionnage essentiel pour No Way Home, mais il explore le concept du multivers – et c’est aussi un film brillant.

Voici la liste des films Spider-Man, l’année de leur sortie (ou de leur sortie) et l’ordre de les regarder.

Trilogie Tobey Maguire (Raimiverse)

Spiderman (2002)

Spiderman 2 (2004)

Spiderman 3 (2007)

Série Andrew Garfield (Webbverse)

L’incroyable Spider-Man (2012)

L’incroyable Spider-Man 2 (2014)

Trilogie Tom Holland (MCU)

Spider-Man : Retrouvailles (2017)

Spider-Man : loin de chez soi (2019)

Spider-Man : Pas de retour à la maison (2021)

Dans les films Spider-Verse (Animation)

Spider-Man: dans le Spider-Verse (2018)

Spider-Man: Across the Spider-Verse Part One (sortie en salles le 2 juin 2023)

Spider-Man: Across the Spider-Verse Part Two (sortie en salles le 29 mars 2024)

Où diffuser et regarder les films de Spider-Man

Maintenant que vous connaissez la commande, voici où vous pouvez actuellement regarder les films Spider-Man et tous les films dans la section de visualisation supplémentaire ci-dessous.

Les services de streaming changent régulièrement leurs bibliothèques et parfois les films peuvent être extraits de manière inattendue. Mais les informations ci-dessous étaient correctes au moment de la rédaction.

Si vous ne trouvez pas un film en particulier, vous pouvez visiter JustWatch et rechercher le film que vous recherchez pour voir où il est disponible en streaming.

ROYAUME-UNI

Si cela ne vous dérange pas de louer ou d’acheter, les versions numériques de ces films sont disponibles sur AmazoneGoogle Play, iTunes et YouTube.

Vous pouvez également acheter les DVD et Blu-ray de Amazone ou HMV.

Etats-Unis

Spider-Man – Netflix et Hulu

Spider-Man 2 – Netflix et Hulu

Spider-Man 3 – Netflix et Hulu

The Amazing Spider-Man – Direct TV, Sling, TNT, TBS, tru TV et Spectrum on Demand

The Amazing Spider-Man 2 – Starz, Fubo TV, FX Now, Direct TV et Spectrum on Demand

Spider-Man : Retrouvailles – Starz, FX Now, Direct TV et Spectrum on Demand

Spider-Man : loin de chez soi – Starz, Fubo TV, FX Now et Spectrum on Demand

Spider-Man : No Way Home – Starz, Direct TV

Spider-Man: dans le Spider-Verse – Fubo TV, FX Now, Direct TV et Spectrum on Demand

Captain America : Guerre civile – Disney+

Avengers : Infinity War – Disney+, Direct TV, TNT, TBS, tru TV et Spectrum on Demand

Avengers Endgame – Disney+, Direct TV, TNT, TBS, tru TV et Spectrum on Demand

Venin – Starz

Venom : Qu’il y ait carnage – Starz

Bien sûr, vous pouvez louer ou acheter tout cela numériquement sur Vudu, AmazoneGoogle Play, iTunes et YouTube, ou achetez les éditions DVD et Blu-ray sur Amazone ou Wal-Mart.

Affichage supplémentaire pour Spider-Man

Bien qu’il ne s’agisse pas de films Spidey autonomes, ils fournissent un contexte supplémentaire sur Peter Parker et développent l’univers dont est issu son personnage.

Premièrement, il y a les films MCU qui présentent Tom Holland dans le rôle de Peter Parker. Son personnage est introduit pour la première fois dans le MCU dans Captain America : Civil War, et il apparaît également dans deux films Avengers. Voici ce que sont ces films et où ils s’intègrent dans son histoire globale:

Captain America : Civil War (2016) – À regarder avant Spider-Man : Homecoming

Avengers : Infinity War (2018) – Regardez avant Spider-Man : loin de chez vous

Avengers : Endgame (2019) – À regarder avant Spider-Man : loin de chez soi

Ensuite, il y a l’univers de Sony, qui comprend des personnages des bandes dessinées Spider-Man. Cependant, il s’agit d’un univers distinct de celui de Marvel. Encore une fois, ils ne sont pas indispensables, mais ils s’inspirent des bandes dessinées originales.

Venin (2018)

Venom: Qu’il y ait carnage (2021)

Morbius (sortie en salles le 1er avril 2022)

