Comment regarder les films et séries Marvel dans l’ordre

Au cours de plus d’une décennie et d’un nombre incroyable de films, d’émissions de télévision, de séries Web et de one-shots, le MCU s’est étendu en taille, et même pour les fans les plus ardents de Marvel, c’est un sérieux défi à la fois de tout regarder et de garder la tête haute. autour de la chronologie.

Nous avons réuni un chronologie chronologique des films, émissions et plus encore de Marvel, afin que vous sachiez dans quel ordre regarder les films Marvel. Alternativement, si vous préférez les regarder dans l’ordre dans lequel ils sont réellement sortis, nous avons également mis en place un ordre de date de sortie pour tous les spectacles et films.

Marvel a également publié sa propre chronologie officielle pour les films du livre Marvel Studios : les dix premières annéesqui fait de son mieux pour donner des années spécifiques pour le tournage des différents films (jusqu’à, mais sans inclure, Captain Marvel & Avengers: Endgame):

1943-1945 : Captain America : le premier vengeur

Captain America : le premier vengeur 1995 : Capitaine Marvel

Capitaine Marvel 2010 : Homme de fer

Homme de fer 2011 : Iron Man 2, L’Incroyable Hulk, Thor

Iron Man 2, L’Incroyable Hulk, Thor 2012 : Les Vengeurs, Iron Man 3

Les Vengeurs, Iron Man 3 2013 : Thor: Le Monde des Ténèbres

Thor: Le Monde des Ténèbres 2014 : Captain America : Le Soldat de l’Hiver, Les Gardiens de la Galaxie, Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2

Captain America : Le Soldat de l’Hiver, Les Gardiens de la Galaxie, Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 2015 : Avengers : L’Ère d’Ultron, Ant-Man

Avengers : L’Ère d’Ultron, Ant-Man 2016 : Captain America : Civil War, Spider-Man : Retrouvailles

Captain America : Civil War, Spider-Man : Retrouvailles 2016/2017 : Docteur étrange

Docteur étrange 2017 : Black Panther, Thor : Ragnarok, Avengers : Infinity War, Ant-Man et la Guêpe

Comment regarder les films et émissions de télévision Marvel dans l’ordre chronologique

Il y a quelques clauses de non-responsabilité dans notre liste ci-dessous. Tout d’abord, la chronologie devient plus complexe au fur et à mesure, il devient donc plus difficile de commander parfaitement les films. Par exemple, Doctor Strange commence juste avant Captain America: Civil War, mais prend un saut dans le temps et se termine bien après, tandis que Black Panther démarre peu de temps après Civil War, mais toute l’histoire se déroule probablement avant la majeure partie de Doctor Strange.

Cela n’aide pas que Marvel ait rompu sa propre chronologie. Il y a quelques petites incohérences disséminées dans l’endroit, mais la plus flagrante est Spider-Man: Homecoming, qui prétend avoir lieu huit ans après l’attaque de New York dans le premier Avengers. Cela placerait le film en 2020 – deux ou trois ans après Avengers: Infinity War, qui, selon Marvel lui-même, se déroule en 2017 malgré de nombreuses preuves que le Snap a eu lieu au printemps 2018.

C’est une gaffe assez mineure dans l’ordre des choses, mais c’est un rappel de ne pas prendre la chronologie chronologique du MCU aussi sérieusement – ​​même Marvel lui-même ne peut pas tout garder droit, donc tant que vous regardez les choses dans le bon ordre, tout ira bien.

Si vous voulez les notes visuelles de la falaise, Marvel a maintenant publié chaque scène post-crédit jusqu’à Endgame (y compris celle de Captain Marvel) afin de un fil Twitter géantafin que vous puissiez revoir chaque petite taquinerie au fur et à mesure qu’ils construisaient le MCU.

Disney + a également son propre ordre chronologique. Cependant, nous n’avons utilisé cela que pour informer les émissions de la section de la phase quatre, car certaines parties de la liste sont en conflit avec les précédentes de Marvel Studios. Par exemple, il prétend que Thor: The Dark World se déroule avant Iron Man 3, qui placerait ce film en 2013, et non en 2012 comme l’ont indiqué des sources précédentes.

Nous avons tout divisé en “phases” de Marvel, mais il y a quelques zones grises : Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 a été réalisé au cours de la phase trois, mais se déroule presque immédiatement après son prédécesseur; Capitaine Marvel était l’un des derniers films de la phase trois, mais se déroule avant la majeure partie de la phase un, et certaines des émissions de télévision se situent maladroitement entre les différentes phases du film.

De plus, bien que Marvel affirme que Spider-Man : loin de chez soi est le dernier film de la phase trois, il se déroule après les deux premiers spectacles de Disney+ – nous avons donc ajusté l’ordre pour tenir compte de cela.

Sans plus tarder, voici notre ordre chronologique de l’univers cinématographique Marvel tel qu’il se présente actuellement. Les films sont en gras, les émissions de télévision ne le sont pas. Vous pouvez regarder la majorité des films et émissions en vous inscrivant à Disney Plus, à l’exception des films Spider-Man et de quelques autres titres – ceux-ci sont marqués d’un astérisque. Vous pouvez également trouver la liste complète dans notre guide complet de Marvel sur Disney Plus.

Vous pouvez également acheter les coffrets de toutes les phases chez HMV et Amazone au Royaume-Uni, et Walmart et Amazone aux Etats-Unis.

Première phase

Phase deux

Point 47 (one-shot — DVD/Blu-ray Avengers)*

Homme de fer 3

All Hail the King (one-shot – Thor : le monde des ténèbres DVD/Blu-ray)*

Agents of Shield (saison 1 : épisodes 1 à 7)

Thor: Le Monde des Ténèbres

Agents of Shield (saison 1 : épisodes 8 à 16)

Capitaine Amérique: Le Soldat de l’Hiver

Agents of Shield (saison 1 : épisodes 17 à 22)

gardiens de la Galaxie

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2

Daredevil (saison 1)

Agents of Shield (saison 2 : épisodes 1 à 19)

Avengers: l’ère d’Ultron

Agents of Shield (saison 2 : épisodes 20 à 22)

L’homme fourmi

Jessica Jones (saison 1)

Daredevil (saison 2)

Agents of Shield (saison 3 : épisodes 1 à 19)

Phase trois

Captain America : Guerre Civile

Veuve noire

Agents of Shield (saison 3 : épisodes 20 à 22)

Luke Cage (saison 1)

Spider-Man : Retrouvailles

Agents of Shield (saison quatre : épisodes 1 à 8)

Docteur étrange

Agents of Shield : Slingshot (série Web)*

Agents of Shield (saison quatre : épisodes 9 à 22)

Panthère noire

Iron Fist (saison 1)

Les défenseurs (saison 1)

Inhumains

The Punisher (saison 1)

Runaways (saison un et deux)

Jessica Jones (saison 2)

Cloak and Dagger (saison 1)*

Luke Cage (saison 2)

Iron Fist (saison 2)

Daredevil (saison 3)

The Punisher (saison 2)

Jessica Jones (saison 3)

Cloak and Dagger (saison 2)*

Runaways (saison 3)

Agents of Shield (saison cinq, épisodes 1 à 19)

Ant-Man et la Guêpe

Thor : Ragnarok

Avengers : guerre à l’infini

Agents of Shield (saison cinq, épisodes 20 à 22)

Agents of Shield (saison 6)

Agents of Shield (saison sept)

Avengers : Fin de partie

Phase quatre

Loki (lire ci-dessous)

Et qu’est-ce qui se passerait si…? (Lire ci-dessous)

WandaVision

Le faucon et le soldat de l’hiver

Spider-Man: loin de chez soi

Shang-Chi et la légende des dix anneaux

Éternels

Spider-Man : Pas de retour à la maison*

Oeil de faucon

Chevalier de la lune

Docteur Strange dans le multivers de la folie*

Mme Marvel

Thor : Amour et tonnerre*

* – non disponible sur Disney Plus

Il convient de noter que Loki se déroule dans sa propre branche du temps. Techniquement, le premier épisode reprend en 2012 dans la bataille de New York. Cependant, étant donné que la scène à partir de laquelle Loki voyage dans le temps se trouve dans Avengers: Fin de partie, le spectacle a beaucoup plus de sens dans le contexte de tous les autres films car il traite de sujets tels que les Infinity Stones.

Et qu’est-ce qui se passerait si…? présente également des histoires dispersées dans la chronologie du MCU. Encore une fois, le spectacle a besoin du contexte des films précédents pour avoir un sens.

Enfin, Spider-Man: No Way Home s’inspire d’autres films de l’univers Spider-Man, mais nous ne les avons pas inclus dans la chronologie officielle du MCU.

Si vous préférez regarder les films et séries dans l’ordre de leur sortie, c’est beaucoup moins compliqué. Nous avons répertorié ci-dessous tout ce qui est sorti jusqu’à présent dans le MCU. Pour la série télévisée, nous avons indiqué la date à partir de laquelle le premier épisode a eu lieu et pendant combien de temps l’émission a été diffusée.

Nous n’avons pas inclus les courts métrages DVD ici – vous pourrez les trouver avec chacun des films ou sur Disney +. Comme pour la liste ci-dessus, les films sont marqués en gras.

Homme de fer (2008)

L’incroyable Hulk (2008)

Homme de fer 2 (2010)

Thor (2011)

Captain America : Le premier vengeur (2011)

Les Vengeurs (2012)

Agents du bouclier (2013-2020)

Thor 2 (2013)

Homme de fer 3 (2013)

Captain America : Le Soldat de l’Hiver (2014)

Gardiens de la Galaxie (2014)

Agent Carter (2015-2016)

Casse-cou (2015-2018)

Avengers : L’ère d’Ultron (2015)

Ant-Man (2015)

Jessica Jones (2015-2019)

Captain America : Guerre civile (2016)

Luc Cage (2016-2018)

Docteur étrange (2016)

Poing de fer (2017-2018)

Les Gardiens de la Galaxie Vol. II (2017)

Spiderman : Retrouvailles (2017)

Les défenseurs (2017)

Inhumains (2017)

Thor : Ragnarok (2017)

Le punisseur (2017-2019)

Fugues (2017-2019)

Panthère noire (2018)

Avengers : Guerre à l’infini (2018)

Cape et Poignard (2018-2019)

Ant-Man et la Guêpe (2018)

Capitaine Marvel (2019)

Avengers : Fin de partie (2019)

Spiderman : loin de chez soi (2019)

Wanda Vision (2021)

Le faucon et le soldat de l’hiver (2021)

Loki (2021)

Veuve noire (2021)

Et qu’est-ce qui se passerait si…? (2021)

Shang-Chi et la légende des dix anneaux (2021)

Éternels (2021)

Oeil de faucon (2021)

Spider-Man : Pas de retour à la maison (2021)

Chevalier de la Lune (2022)

Docteur Strange dans le multivers de la folie (2022)

Mme Marvel (2022)

Thor : Amour et tonnerre (2022)

Tous les films et émissions de télévision Marvel à venir

Il y a encore plus à venir dans la phase quatre, avec plusieurs films et séries dont la sortie est prévue en 2022. Vous pouvez trouver de plus amples descriptions de tout dans notre guide de la phase quatre de Marvel.

Marvel a maintenant défini l’ordre de sortie de la plupart des projets de la phase cinq, ainsi que de quelques films de la phase six. Ces trois phases constitueront ce que Marvel appelle la saga multivers. Jetez un œil à ce qui est en magasin ci-dessous :

Phase 4 (suite)

Je suis Groot (10 août 2022)

She-Hulk (17 août 2022)

Black Panther : Wakanda Forever (sortie cinéma le 11 novembre 2022)

Spécial vacances Les Gardiens de la Galaxie (Vacances 2022)

Phase 5

Ant-Man and the Wasp: Quantumania (sortie cinéma le 17 février 2023)

Et qu’est-ce qui se passerait si…? saison 2 (début 2023)

Invasion secrète (Printemps 2023)

(Printemps 2023) Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 (sortie cinéma le 5 mai 2023)

Écho (Été 2023)

Loki saison 2 (été 2023)

Les Merveilles (sortie cinéma le 28 juillet 2023)

Cœur de fer (automne 2023)

X-Men ’97 (automne 2023)

Blade (sortie cinéma le 3 novembre 2023)

Agatha: Coven of Chaos (Hiver 2023)

Daredevil: Born Again (printemps 2024)

Captain America : Nouvel Ordre Mondial (3 mai 2024)

Coups de foudre (26 juillet 2024)

Spider-Man: première année (2024)

Marvel Zombies (date à confirmer)

Armor Wars (date à confirmer)

Phase 6

Fantastic Four (sortie cinéma le 8 novembre 2024)

Avengers : La Dynastie Kang (sortie cinéma le 2 mai 2025)

Avengers : The Secret Wars Cinema (sortie cinéma le 7 novembre 2025)

