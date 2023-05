Comment regarder les films et séries DC dans l’ordre: DCEU expliqué

Le DCEU (DC Extended Universe) est une chronologie assez compliquée à démêler, surtout si l’on considère que certains films ne rentrent pas dans le canon global.

Cependant, si vous cherchez à approfondir vos connaissances sur DC avant la sortie de The Flash en juin, alors regarder certains des films précédents vous aidera.

Vous serez peut-être ravi d’apprendre que cette liste est loin d’être aussi vaste et compliquée que le MCU – nous avons également un guide pour regarder les films Marvel dans l’ordre.

Ci-dessous, nous avons des guides pour regarder le DCEU dans l’ordre chronologique, l’ordre des dates de sortie et des explications sur les films ne le faites pas intégrer le DCEU.

Comment regarder les films et émissions de télévision DCEU dans l’ordre chronologique

Certains des films du DCEU sont très faciles à placer dans la chronologie fictive. Par exemple, Wonder Woman se déroule pendant la Première Guerre mondiale, c’est donc facilement l’histoire la plus ancienne.

Cependant, certains sont légèrement plus difficiles à placer, avec seulement de petits œufs de Pâques comme le titre du journal sur le retour de Superman à Shazam ! donner quand ils ont lieu à peu près.

Voici la commande simplifiée – bien que nous ayons quelques notes supplémentaires ci-dessous :

Wonder Woman

Wonder Woman 1984

Homme d’acier

Batman v Superman : L’aube de la justice

Escouade suicide

Ligue des Justiciers

Aquaman

Shazam !

Oiseaux de proie

La brigade suicide

Pacificateur saison 1

Adam noir

Shazam ! Fureur des Dieux

Alors que Wonder Woman se déroule principalement pendant la Première Guerre mondiale, les scènes d’ouverture et de clôture se déroulent après Batman v Superman. De même, Wonder Woman 1984 présente des scènes de la jeune Diana, qui se dérouleraient avant le premier film.

Batman v Superman présente également un flashback sur le passé d’un personnage, tout comme Peacemaker. Certains films remontent encore plus loin, Justice League et Black Adam ayant des scènes se déroulant des milliers d’années dans le passé.

Mis à part ces inconvénients, c’est le moyen le plus propre de regarder les films dans l’ordre chronologique fictif.

Découverte de Warner Bros.

Si vous préférez découvrir le DCEU comme les fans l’ont fait – regarder chaque film et série au fur et à mesure de leur sortie – alors c’est également une option. Voici la liste complète, ainsi que l’année de sortie de chaque film/série :

Homme d’acier (2013)

Batman v Superman : L’aube de la justice (2016)

Escouade suicide (2016)

Femme merveilleuse (2017)

Ligue des Justiciers (2017)

Aquaman (2018)

Shazam ! (2019)

Oiseaux de proie (2020)

Wonder Woman 1984 (2020)

Justice League de Zack Snyder (2021)

La brigade suicide (2021)

Pacificateur, saison 1 (2022)

Adam noir (2022)

Shazam : Fureur des Dieux (2023)

La Justice League de Zack Snyder fait-elle partie du DCEU ?

La Snyder Cut of Justice League est sortie sur HBO Max en 2021. Zack Snyder était le réalisateur original de la version 2017 de Justice League, mais a démissionné en raison d’une tragédie personnelle et de différences créatives avec Warner Bros.

Après plusieurs campagnes de fans, une version alternative de quatre heures de Justice League a été publiée. Bien que la coupe soit largement considérée comme meilleure que l’original, elle n’est techniquement pas canon – et n’a donc pas sa place dans nos listes de surveillance.

Néanmoins, vous pouvez échanger la Justice League originale contre la Snyder Cut, si vous préférez.

Quels films DC ne font pas partie du DCEU ?

Si vous vous demandez pourquoi The Batman de Matt Reeves et Joker de Todd Phillips n’apparaissent pas dans cette liste, c’est parce qu’ils ne sont pas considérés comme faisant partie du DCEU – ce sont des projets autonomes.

Warner Bros.

James Gunn et Peter Safran sont actuellement en train de remodeler le DCEU (et de le transformer en DCU uniquement), et Gunn confirmé sur Twitter qu’à l’avenir, ces films et leurs futures suites / retombées tomberont sous la bannière DC Elseworlds.

De même, les films DC et Batman plus anciens (tels que ceux mettant en vedette Michael Keaton et George Clooney) ne sont pas non plus considérés comme faisant partie du DCEU.

Cela dit, Keaton devrait reprendre son rôle de Batman d’un autre multivers dans le prochain film DCU, The Flash. Si vous souhaitez vous préparer pour ce film (qui sortira le 16 juin 2023), nous avons un guide sur ce qu’il faut regarder.

Où diffuser tous les films et séries DCEU

Aux États-Unis, la plupart de ces films peuvent être visionnés sur HBO Max, qui devrait être renommé Max plus tard ce mois-ci. Les comptes coûtent 9,99 $ par mois pour un abonnement financé par la publicité ou 14,99 $ pour un abonnement sans publicité – inscrivez-vous sur le site Web de HBO Max.

Les téléspectateurs britanniques peuvent regarder les films ci-dessus soit sur Sky Cinema, soit via Now’s Cinema Membership, qui coûte 9,99 £ par mois.

Si un film n’est pas sur votre service de streaming local, vous pouvez toujours le louer ou l’acheter auprès d’Amazon et de Google Play.

Tous les films et séries télévisées DCU à venir

Pour l’avenir, de nombreux projets sont annoncés par Gunn et Safran, dont plusieurs longs métrages dont la sortie est prévue cette année. Voici les films et séries que vous devriez avoir sur votre radar :