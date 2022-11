Comment regarder les États-Unis à la Coupe du monde : calendrier, composition et attentes

Il y a quatre ans, les fans américains regardaient la Coupe du monde avec le cœur lourd parce que les hommes américains avaient scandaleusement échoué à se qualifier. Mais l’attente de huit ans est terminée. Les États-Unis sont de retour et ont trois matchs énormes au Qatar (et peut-être plus que cela, espèrent les fans américains).

Comment puis-je regarder la Coupe du monde aux États-Unis ?

Tous les jeux seront diffusés sur Fox ou sa chaîne câblée FS1. Les émissions télévisées en espagnol seront principalement sur Telemundo, mais si deux jeux sont joués simultanément, Universo en choisira un.

Peacock diffusera les émissions en espagnol et les 12 premiers jeux ne nécessiteront pas d’abonnement. (Après cela, Peacock Premium coûte 5 $ par mois.)

Pour diffuser les émissions Fox Sports en anglais, vous aurez besoin d’un abonnement à un forfait de diffusion qui inclut Fox, comme YouTube TV, Hulu, SlingTV ou Fubo. (Certains proposent des essais gratuits.) Tubi diffusera les jeux gratuitement, mais uniquement sous forme de rediffusions, une fois les jeux terminés.