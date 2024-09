Comment regarder les Emmy Awards 2024 en streaming et sans DirecTV

La deuxième cérémonie des Primetime Emmy Awards de 2024 permettra aux téléspectateurs de remonter dans le cycle des récompenses, au moins, même si certaines émissions ont encore dépassé la cérémonie en termes de production. L’ours et Il n’y a que des meurtres dans l’immeuble sont deux exemples d’émissions qui ont depuis continué avec plus de saisons, tandis que les saisons plus anciennes (saison 2 de L’ours et la saison 3 de Il n’y a que des meurtres dans l’immeuble) sont en lice pour des récompenses ce week-end.

La cérémonie des Emmy Awards 2024 aura lieu le dimanche 15 septembre au Peacock Theater de Los Angeles. La cérémonie sera diffusée en direct sur ABC. Retrouvez ci-dessous plus de détails sur la manière de regarder les Emmy Awards 2024.

Quand ont lieu les Emmy Awards 2024 ?

Les Emmy Awards 2024 (techniquement la deuxième cérémonie cette année car le spectacle de 2023 a été retardé en raison des doubles grèves à Hollywood) débuteront à 17 heures PT / 20 heures ET.

Où puis-je regarder les Emmy Awards 2024 ?

La diffusion en direct se fera cette année sur ABC. En raison du conflit entre DirecTV et Disney, les abonnés de DirecTV pourraient ne pas pouvoir accéder au flux ABC si aucun accord n’est trouvé avant la cérémonie.

DirecTV, à la recherche d’autres moyens de visionner la cérémonie, peut y accéder via Fubo, Hulu + Live TV, Sling ou YouTube TV. Des essais gratuits sont disponibles pour ces services, mais les abonnements complets coûteront plus cher.

EN RELATION : La bagarre entre Disney et DirecTV continue alors que le « Monday Night Football » démarre ; les Emmys sont en jeu

Les Emmy Awards 2024 seront-ils diffusés en streaming ?

Oui, mais pas en direct. La cérémonie de remise des prix sera diffusée le lendemain sur Hulu. Les autres options incluent l’application ABC, ABC.com et les appareils connectés via Roku, Apple TV et Amazon Fire TV.

Qui sera l’hôte des Emmy Awards 2024 ?

Le duo père-fils Dan et Eugene Levy animeront la cérémonie de remise des prix et deviendront le premier couple père-fils à le faire. Tous deux ont remporté des Emmy Awards en 2020 pour la dernière saison de Ruisseau de Schitt — Eugene a remporté le prix du meilleur acteur principal et Dan celui du meilleur acteur dans un second rôle — en plus de remporter le trophée de la meilleure série comique pour la série qu’ils ont créée et produite.

Qui sera présentateur aux Emmy Awards 2024 ?

La liste des présentateurs de cette année comprend probablement des retrouvailles de séries de L’aile ouest à Jours heureux dans le mélange de la cérémonie. La liste officielle de l’Académie de la télévision comprend Christine Baranski, Kathy Bates, Meredith Baxter, Candice Bergen, Gael Garcia Bernal, Matt Bomer, Zach Braff, Connie Britton, Nicola Coughlan, Billy Crystal, Viola Davis, Giancarlo Esposito, Colin Farrell, Jesse Tyler Ferguson, Lily Gladstone, Selena Gomez, Dulé Hill, Ron Howard, Brendan Hunt, Joshua Jackson, Allison Janney, Don Johnson, Mindy Kaling, Jimmy Kimmel, Padma Lakshmi, Greta Lee, John Leguizamo, George Lopez, Diego Luna, Jane Lynch, Steve Martin, Nava Mau, Reba McEntire, Janel Moloney, Ebon Moss-Bachrach, Niecy Nash-Betts, Taylor Zakhar Perez, Mekhi Phifer, Melissa Peterman, Da’Vine Joy Randolph, Sam Richardson, Maya Rudolph, Richard Schiff, Martin Sheen, Martin Short, Jean Smart, Jimmy Smits, Antony Starr, Gina Torres, Dick Van Dyke, Susan Kelechi Watson, Damon Wayans, Kristen Wiig, Henry Winkler, Bowen Yang et Steven Yeun.

Jelly Roll se produira lors du segment annuel In Memoriam, ont également confirmé les producteurs des Emmy.

Quelles émissions sont nominées aux Emmy Awards 2024 ?

L’ours La saison 2 a établi un record de nominations dans la catégorie comédie en en obtenant 23 et en détrônant 30 Rocherqui détenait le record précédent de 22 et l’avait établi en 2009. Shogun est en tête de la catégorie drame avec 25 nominations et compte déjà 14 victoires lors des cérémonies des Arts créatifs du week-end dernier.

EN RELATION : Les gagnants des Emmy Awards pour le meilleur drame depuis 1960 : une galerie de photos

D’autres émissions nominées dans les catégories susmentionnées, ainsi que des séries limitées et des téléfilms, incluent Astuces, Il n’y a que des meurtres dans l’immeuble Saison 3, Réservation de chiens, Gagner du temps : l’ascension de la dynastie des Lakers, Chevaux lents, Bébé renne, Cours de chimie, La Couronne, L’émission du matin, True Detective : Le Pays de la Nuit, Ripley, ce que nous faisons dans l’ombre, École élémentaire Abbott, Fargo, Compagnons de voyage, Le spectacle d’Eric Andre, Feud : Capote contre The Swans et plus encore.

EN RELATION : Les lauréats des Emmy Awards pour les meilleures séries comiques depuis 1952 : une galerie de photos

Comment regarder et diffuser le tapis rouge des Emmy Awards 2024

E! diffusera en direct le tapis rouge des Emmy Awards 2024 dimanche à partir de 14h PT/17h ET. Accéder à HollywoodLa salle Zuri, La place du bonheur L’actrice Melissa Peterman, la correspondante de style de E! Zanna Roberts Rassi et le créateur de mode Christian Siriano seront les hôtes.

Roku s’est également associé à Personnes et Divertissement hebdomadaire pour une couverture du tapis rouge des arrivées et des interviews des célébrités lors de la plus grande soirée de la télévision. Ces moments peuvent être visionnés gratuitement sur la chaîne Roku à partir de 15 h HP/18 h HE.

EN RELATION : Les producteurs des Emmy promettent plus de retrouvailles, une performance de Jelly Roll pendant In Memoriam et une surprise de Jimmy Kimmel pour la diffusion télévisée de dimanche