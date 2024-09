Comment regarder les Emmy Awards 2024 en ligne : diffusion gratuite sans câble

Meilleur rapport qualité/prix

Forfaits à partir de 74,99 $ par mois

Regardez les Emmy Awards sur ABC ainsi que la couverture avant et après les cérémonies sur E! gratuitement sur Fubo avec un essai gratuit de cinq jours. Les nouveaux abonnés peuvent également économiser 30 $ sur leur premier mois après la période de promotion.

Le service de streaming TV en direct démarre à 79,99 $ par mois et comprend plus de 170 autres chaînes d’information, de divertissement et de sport. Vous pouvez enregistrer plus de 1 000 heures d’émissions de télévision, de films, de jeux et plus encore (y compris Lundi, Jeudi et Football du dimanche soir) et regardez plus tard sur votre smartphone, tablette ou téléviseur.

D’autres forfaits incluent le forfait Elite avec Sports Plus (254 chaînes pour 99,99 $ par mois) et le forfait Deluxe qui comprend 298 chaînes, NFL RedZone, Showtime et la qualité 4K pour 109,99 $ par mois.