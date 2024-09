Comment regarder les Emmy Awards 2024 : date, heure, tapis rouge et animateurs

La deuxième cérémonie des Primetime Emmy Awards de 2024 est arrivée.

La 76e édition des Emmy Awards, qui célèbre le meilleur de la saison télévisuelle 2023-24, aura lieu huit mois seulement après la cérémonie de la 75e édition qui s’est tenue en janvier. Les nominés de séries à succès telles que « Shōgun », « The Bear », « Hacks », « The Crown » et « Baby Reindeer » se réuniront dimanche au Peacock Theater de LA Live à Los Angeles pour la cérémonie des Emmy Awards 2024.

« Shōgun » et « The Bear » font partie des séries qui ont déjà remporté quelques prix aux Creative Arts Emmy Awards qui se sont tenus plus tôt ce mois-ci. Jamie Lee Curtis et Jon Bernthal ont remporté des prix d’acteurs invités dans la catégorie comédie pour leurs rôles dans « The Bear », tandis que Néstor Carbonell de « Shōgun » et Michaela Coel de « Mr. & Mrs. Smith » ont reçu les prix d’acteur invité dans la catégorie drame.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les Emmy Awards 2024.

Quand ont lieu les Emmys ? Ne venons-nous pas de les avoir ?

La 76e cérémonie des Emmy Awards aura lieu dimanche au Peacock Theater de LA Live. La diffusion en direct de trois heures débutera à 17 heures (heure du Pacifique) sur ABC (et sera disponible le lendemain sur Hulu).

Les Emmy Awards, qui se tiennent traditionnellement en septembre, marquent un retour en forme. La 75e édition des Emmys, initialement prévue en 2023, a été reportée à janvier en raison de la double grève de la Writers Guild of America et de la SAG-AFTRA à Hollywood.

Les Creative Arts Emmy Awards, qui ont eu lieu plus tôt ce mois-ci, seront diffusés sur FXX samedi à 20 heures (et seront disponibles sur Hulu le lendemain).

Comment puis-je les regarder ?

La retransmission en direct sera diffusée sur ABC, vous aurez donc besoin d’un accès au câble, d’un téléviseur équipé d’une antenne numérique ou d’un service over-the-top qui n’est pas actuellement en conflit avec Disney (désolé pour les abonnés de DirecTV). Les abonnés au câble devront être abonnés à des services de streaming avec des niveaux de télévision en direct comme Hulu+ Live TV ou Fubo.

Ceux qui ne souhaitent pas voir l’événement en direct pourront le diffuser sur Hulu à partir de lundi.

Qui héberge ?

Eugene et Dan Levy présenteront la 76e cérémonie des Emmy Awards. (Kirk McKoy / Los Angeles Times)

Le duo père-fils Eugene Levy et Dan Levy, qui ont co-créé et joué dans la sitcom à succès « Schitt’s Creek », a été choisi pour animer la cérémonie de cette année. Comme l’a noté le critique de télévision du Times Robert Lloyd dans son entretien avec le duo canadien, c’est presque comme un tour de victoire tardif pour eux : « Schitt’s Creek » a raflé les sept principales catégories de comédie lors de la 72e cérémonie des Emmy Awards, qui s’est tenue en 2020, au plus fort de la pandémie de COVID-19.

Les Levy ont déclaré que leur objectif pour le spectacle était de « lui donner un côté festif » avec « un petit côté décalé ».

« Les gens sont plutôt ravis que nous ne soyons pas des humoristes purs et durs, et qu’il y ait une certaine chaleur dans la salle », a déclaré Dan Levy. Eugene Levy a ajouté : « On veut que ce soit drôle, mais c’est peut-être une approche plus douce et plus gentille. »

Lisez la conversation de Lloyd avec les Levy ici.

Quand commence le tapis rouge et comment puis-je le regarder ?

La couverture de l’événement débutera à 14h00 (heure du Pacifique) sur E! avec un bloc de programmation qui débutera avec « Live From E! Countdown to the Emmys ». La partie tapis rouge de la soirée débutera à 15h00 avec « Live From E!: Emmys », animée par Laverne Cox, qui sera rejointe cette année par Heather McMahan et Keltie Knight.

Sur ABC, Robin Roberts et Will Reeve présenteront « On the Red Carpet: Live at the Emmys » à partir de 16h00 (heure du Pacifique). Pour les habitants de Los Angeles, la couverture en direct du tapis rouge de KTLA débutera à 15h00 (heure du Pacifique).

Quelles émissions et quels acteurs sont nominés ?

La série historique japonaise « Shōgun » de FX était l’une des meilleures nominations aux Emmy Awards en juillet dernier et elle est en compétition pour le prix de la meilleure série dramatique avec « The Crown », « Fallout », « The Gilded Age », « The Morning Show », « Mr. & Mrs. Smith », « Slow Horses » et « 3 Body Problem ». (La série a déjà remporté 14 prix aux Creative Arts Emmy Awards.)

Jennifer Aniston (« The Morning Show »), Carrie Coon (« The Gilded Age »), Maya Erskine (« Mr. & Mrs. Smith »), Anna Sawai (« Shōgun »), Imelda Staunton (« The Crown ») et Reese Witherspoon (« The Morning Show ») sont nommées dans la catégorie Meilleure actrice dans une série dramatique. Les nominés dans la catégorie Meilleur acteur dans une série dramatique sont Donald Glover (« Mr. & Mrs. Smith »), Walton Goggins (« Fallout »), Gary Oldman (« Slow Horses »), Hiroyuki Sanada (« Shōgun »), Dominic West (« The Crown ») et Idris Elba (« Hijack »).

Du côté des comédies, le gagnant de l’année dernière, « The Bear », est à nouveau en lice pour une série, tout comme « Abbott Elementary », « Curb Your Enthusiasm », « Hacks », « Only Murders in the Building », « Palm Royale », « Reservation Dogs » et « What We Do in the Shadows ».

Parmi les actrices comiques principales figurent Quinta Brunson (« Abbott Elementary »), Ayo Edebiri (« The Bear ») et Jean Smart (« Hacks »), qui ont toutes remporté des Emmy Awards pour leurs rôles, ainsi que Selena Gomez (« Only Murders in the Building »), Kristen Wiig (« Palm Royale ») et Maya Rudolph (« Loot »). Parmi les acteurs comiques principaux, on retrouve les nouveaux nommés Matt Berry (« What We Do in the Shadows ») et D’Pharaoh Woon-A-Tai (« Reservation Dogs »), ainsi que les favoris de la Television Academy Larry David (« Curb Your Enthusiasm »), Steve Martin (« Only Murders in the Building »), Martin Short (« Only Murders in the Building ») et le dernier lauréat de la catégorie, Jeremy Allen White (« The Bear »).

Voir la liste complète des nominés ici.

Qui gagnera un Emmy Award ?

Anna Sawai et Hiroyuki Sanada dans « Shōgun ». (Katie Yu / FX)

Selon les pronostiqueurs de récompenses, dont le chroniqueur du Times Glenn Whipp, « Shōgun », « The Bear » et « Baby Reindeer » devraient connaître de grandes soirées.

« The Bear », qui a dominé la catégorie comédie lors de la 75e cérémonie des Emmy Awards plus tôt cette année, devrait une fois de plus remporter la course à la meilleure série comique, au meilleur acteur principal dans une comédie (Jeremy White) et au meilleur acteur dans un second rôle dans une comédie (Ebon Moss-Bachrach). Il est également probable que l’on se pose à nouveau la question de savoir si « The Bear » est vraiment une comédie.

La série « Shōgun » de FX est depuis longtemps considérée comme la favorite dans les catégories dramatiques. Le drame historique a déjà remporté 14 prix aux Creative Arts Emmys et ajoutera probablement à sa récolte dimanche les prix de la série dramatique, de l’actrice principale dans un drame (Anna Sawai) et de l’acteur principal dans un drame (Hiroyuki Sanada).

La liste complète des prédictions de Whipp est disponible ici.

Qui sont les présentateurs ?

Comme d’habitude, un certain nombre de nominés ont également été sélectionnés pour monter sur scène en tant que présentateurs lors de la cérémonie de cette année, notamment Christine Baranski (« The Gilded Age »), Matt Bomer (« Fellow Travelers »), Lily Gladstone (« Under the Bridge »), Selena Gomez (« Only Murders in the Building »), Greta Lee (« The Morning Show »), Steve Martin (« Only Murders in the Building »), Nava Mau (« Baby Reindeer »), Ebon Moss-Bachrach (« The Bear »), Martin Short (« Only Murders in the Building »), Jean Smart (« Hacks ») et Kristen Wiig (« Palm Royale »).

Kathy Bates, Candice Bergen, Billy Crystal, Viola Davis, Allison Janney, Jane Lynch, Niecy Nash-Betts, Sam Richardson, Maya Rudolph, Dick Van Dyke et Steven Yeun font partie des anciens lauréats des Emmy qui ont également été annoncés comme présentateurs de l’émission de cette année.

L’Académie de télévision a également évoqué un crossover avec les Jeux olympiques avec les apparitions du nageur Caeleb Dressel et de la joueuse de rugby Ilona Maher, qui ont tous deux remporté des médailles aux Jeux de Paris.