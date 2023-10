Comment regarder les Eagles de Philadelphie contre les Rams de Los Angeles cet après-midi sur Fox

Pour 70 $ par mois, le forfait TV en direct de Hulu (avec publicités) vous donnera accès à NBC, Fox, CBS et ESPN et accès à ESPN+. De plus, pour les fans de football universitaire de la NCAA, vous obtiendrez également ESPNU, Fox, FS1, CBSN, NBC, ACCN, Big Ten Network et SECN. Essentiellement, presque toutes les chaînes dont vous pourriez avoir besoin pour regarder les matchs de football de la NFL et de la NCAA en 2023. Le seul match de la NFL que vous manquerez est Thursday Night Football sur Amazon Prime Video (auquel vous avez peut-être déjà accès, de toute façon !).

Ce forfait vous offre également un abonnement à Disney+ et, bien sûr, un accès à la bibliothèque de contenu générale de Hulu. Les forfaits de télévision en direct de Hulu incluent également un stockage DVR illimité, un processus de configuration sans matériel et une annulation en ligne facile. Actuellement, Hulu ne propose pas d’essai gratuit pour son forfait de télévision en direct, mais jusqu’au 11 octobre, vous pouvez obtenir vos trois premiers mois pour 49,99 $ par mois (au lieu de 70 $).