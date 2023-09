Comment regarder les diffusions en direct de TNT Sports : ne manquez pas une minute de l’action sur le diffuseur

Découvrir comment regarder les diffusions en direct de TNT Sports vous facilitera considérablement la vie chaque semaine.

Avec les droits exclusifs sur la Ligue des Champions, la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence, ainsi que sur 52 matchs de Premier League au cours de la saison 2023/24, il est essentiel que vous ayez accès à TNT Sports. La Ligue 1, la Serie A et la Ligue nationale sont également diffusées sur la chaîne britannique.

Disponible sur une gamme de plates-formes différentes, telles que console, iOS, Android et en ligne, TNT Sports est accessible sur votre appareil préféré, ce qui rend le visionnage du football encore plus pratique et plus facile.

Les clients de TNT Sports peuvent également inscrivez-vous et regardez autant de football qu’ils le souhaitent sur le diffuseur sans être liés par un contrat. La possibilité d’annuler est disponible à tout moment.

Vous voyagez à l’étranger ? Utilisez un VPN pour regarder TNT Sports de partout.

Calendrier sur TNT Sports

Programme TV en direct de TNT Sports : Quels sont les prochains matchs sur TNT Sports ?

samedi 16 septembre

Wolves contre Liverpool, 12h30 BST

Inter Milan contre AC Milan, 17h BST

Kidderminster Harriers contre Solihull Moors, 17h30 BST

Gênes contre Naples, 19h45 BST

Lens contre Metz, 20h BST

dimanche 17 septembre

Cagliari contre Udinese, 11h30 BST

Lorient vs Monaco, 12h BST

Strasbourg vs Montpellier, 14h BST

Frosinone contre Sassuolo, 14h BST

Monza contre Lecce, 14h BST

Marseille vs Toulouse, 16h05 BST

Fiorentina contre Atalanta, 17h BST

Lyon vs Le Havre, 19h45 BST

Rome contre Empoli, 19h45 BST

lundi 18 septembre

Salernitana vs Turin, 17h30 BST

Vérone vs Bologne, 19h45 BST

mardi 19 septembre

AC Milan contre Newcastle United, 17h45 BST

Young Boys contre RB Leipzig, 17h45 BST

Barcelone vs Anvers, 20h BST

Feyenoord contre Celtic, 20h BST

Lazio contre Atletico Madrid, 20h BST

Manchester City contre Crvena zvezda, 20h BST

PSG contre Borussia Dortmund, 20h BST

Shakhtar Donetsk contre Porto, 20h BST

mercredi 20 septembre

Lille vs Olimpija, 15h30 BST

Galatasaray vs Copenhague, 17h45 BST

Real Madrid contre Union Berlin, 17h45 BST

Arsenal contre PSV Eindhoven, 20h BST

Bayern Munich contre Manchester United, 20h BST

Benfica contre RB Salzbourg, 20h BST

Real Sociedad contre Inter Milan, 20h BST

Braga contre Naples, 20h BST

Séville vs Lens, 20h BST

jeudi 21 septembre

Eintracht Francfort vs Aberdeen, 17h45 BST

Fenerbahce contre Nordsjaelland, 17h45 BST

Ferencvaros contre Cukaricki, 17h45 BST

Genk contre Fiorentina, 17h45 BST

HJK Helsinki contre PAOK, 17h45 BST

Legia Varsovie contre Aston Villa, 17h45 BST

Ludogorets contre Spartak Trnava, 17h45 BST

Zrinjski Mostar contre AZ Alkmaar, 17h45 BST

Bayer Leverkusen contre BK Hacken, 17h45 BST

Qarabag contre Molde, 17h45 BST

LASK contre Liverpool, 17h45 BST

Panathinaïkos contre Villarreal, 17h45 BST

Rennes vs Maccabi Haïfa, 17h45 BST

Servette contre Slavia Prague, 17h45 BST

Shérif Tiraspol contre Roma, 17h45 BST

Union Saint-Gilloise contre Toulouse, 17h45 BST

Club de Bruges contre Besiktas, 20h BST

Dinamo Zagreb contre Astana, 20h BST

Lugano contre Bodo/Glimt, 20h BST

Maccabi Tel-Aviv contre Breidablik, 20h BST

Slovan Bratislava contre KI, 20h BST

Viktoria Plzen contre Ballkani, 20h BST

Zorya Luhansk contre Gand, 20h BST

Ajax vs Marseille, 20h BST

Atalante contre Rakow, 20h BST

Brighton & Hove Albion contre AEK Athènes, 20h BST

Olympiakos contre Fribourg, 20h BST

Rangers contre Real Betis, 20h BST

Sparta Prague contre Aris Limassol, 20h BST

Sturm Graz contre Sporting, 20h BST

West Ham United contre Backa Topola, 20h BST

Comment regarder TNT Sports

Comment regarder les diffusions en direct de TNT Sports

L’inscription à TNT Sports est assez simple et ne vous oblige pas à vous engager dans un contrat à long terme dont vous ne pourrez pas vous retirer.

Tout ce que vous avez à faire est de vous rendre au Site Web Discovery+ et inscrivez-vous pour un Pass mensuel Premium pour regarder TNT Sports soit sur des applications, soit en ligne.

Disponible au prix de 29,99 £ pendant 30 jours, le pass mensuel se renouvelle automatiquement sauf si vous l’annulez – et même lorsque vous l’annulez, vous pouvez toujours regarder TNT Sports jusqu’à l’expiration de votre période de visionnage de 30 jours existante.

L’application Discovery+ est disponible sur iOS, Android, Chromecast, Chromecast avec Google TV, Samsung Smart TV, Xbox One, Apple TV, Android TV, les appareils NOW, les appareils Amazon Fire TV, les lecteurs Roku et les consoles Sony PlayStation.

Vous pouvez également regarder sur Site Découverte+.

GUIDE VPN

Utilisez un VPN pour regarder TNT Sports depuis l’extérieur de votre pays

Si vous voyagez à l’étranger, malheureusement, vos services nationaux à la demande ne fonctionneront pas – TNT Sports vous guidera là où vous vous trouvez grâce à votre adresse IP (bouh !). Vous ne pourrez pas le regarder, ce qui n’est pas idéal si vous avez payé un abonnement et que vous souhaitez toujours suivre l’action de la Premier League et de l’Europe sans recourir aux flux illégaux que vous avez trouvés sur Reddit.

Mais l’aide est disponible. Pour contourner ce problème, il vous suffit de vous procurer un réseau privé virtuel (VPN), en supposant qu’il soit conforme aux conditions générales de votre diffuseur. Un VPN crée une connexion privée entre votre appareil et Internet, ce qui signifie que le service ne peut pas déterminer où vous êtes et ne bloquera pas automatiquement le service pour lequel vous avez payé. Toutes les informations échangées sont entièrement cryptées – et c’est le résultat.

Il existe de nombreuses options à un bon rapport qualité-prix, notamment :