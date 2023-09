Comment regarder les diffusions en direct de Sky Sports : ne manquez pas une minute de l’action sur le diffuseur

Découvrir comment regarder les diffusions en direct de Sky Sports vous facilitera considérablement la vie chaque semaine.

Avec 128 matches de Premier League au cours de la saison 2023/24, ainsi que des actions de l’EFL, de la WSL, de la SPFL et de la Bundesliga chaque semaine, il est essentiel que vous ayez accès à Sky Sports.

Disponible sur une gamme de plates-formes différentes, telles que console, iOS, Android et en ligne, Sky Sports est accessible sur votre appareil préféré, ce qui rend le visionnage du football encore plus pratique et plus facile.

Il existe toute une gamme d’options différentes pour inscrivez-vous et regardez autant de football que possible sur Sky Sports, avec des options contractuelles et non contractuelles disponibles pour faciliter encore plus le choix de la bonne option.

Vous voyagez à l’étranger ? Utilisez un VPN pour Sky Sports de partout.

Calendrier sur Sky Sports

Programme télévisé en direct de Sky Sports : quels sont les prochains matchs sur Sky Sports ?

samedi 16 septembre

St. Johnstone contre Rangers, 12h30 BST

Bochum contre Eintracht Francfort, 17h30 BST

Newcastle United contre Brentford, 17h30 BST

Cardiff City contre Swansea City, 19h45 BST

dimanche 17 septembre

Millwall contre Leeds United, 12h BST

Bournemouth contre Chelsea, 14h BST

Heidenheim contre Werder Brême, 14h30 BST

Everton contre Arsenal, 16h30 BST

Darmstadt contre Borussia Mönchengladbach, 16h30 BST

lundi 18 septembre

Nottingham Forest contre Burnley, 19h45 BST

mardi 19 septembre

Bristol City contre Plymouth Argyle, 19h45 BST

Cardiff City contre Coventry City, 19h45 BST

Preston North End contre Birmingham City, 19h45 BST

QPR contre Swansea City, 19h45 BST

Southampton contre Ipswich Town, 19h45 BST

Sheffield mercredi contre Middlesbrough, 20h BST

mercredi 20 septembre

Blackburn Rovers contre Sunderland, 19h45 BST

Huddersfield Town contre Stoke City, 19h45 BST

Hull City contre Leeds United, 19h45 BST

Millwall contre Rotherham United, 19h45 BST

Watford contre West Brom, 19h45 BST

Norwich contre Leicester City, 20h BST

Comment regarder Sky Sports

Comment regarder les diffusions en direct de Sky Sports

Il existe une gamme d’options différentes disponibles pour s’inscrire à Sky Sports.

Existant Les clients Sky TV peuvent mettre à niveau leur forfait actuel pour inclure Sky Sports Premier League pour 15 £ de plus par mois pendant 12 mois, tandis qu’un forfait Sky Sports complet coûte 22 £ de plus par mois pendant 18 mois.

Si vous n’êtes pas client de Sky TV, un forfait coûtant 51 £ par mois sans contrat est disponible et vous donne accès à Sky Entertainment et Netflix en plus de Sky Sports. Ce service est disponible en streaming, le haut débit n’est donc pas non plus nécessaire.

Alternativement, Maintenant la télé offre également 24 heures d’accès à Sky Sports pour 11,98 £ dans le cadre d’un paiement unique, la période de 24 heures ne commençant qu’une fois que vous commencez à regarder et se terminant automatiquement un jour plus tard.

Un abonnement mensuel, quant à lui, coûte 34,99 £ par mois. Il n’y a cependant pas de contrat, vous pouvez donc annuler l’accès à la diffusion à tout moment.

Guide VPN

Utilisez un VPN pour regarder Sky Sports depuis l’extérieur de votre pays

Si vous voyagez à l’étranger, malheureusement, vos services nationaux à la demande ne fonctionneront pas – Sky Sports vous déplacera là où vous vous trouvez à cause de votre adresse IP (bouh !). Vous ne pourrez pas le regarder, ce qui n’est pas idéal si vous avez payé un abonnement et que vous souhaitez toujours assister à l’action de la Premier League sans recourir aux flux illégaux que vous avez trouvés sur Reddit.

Mais l’aide est disponible. Pour contourner ce problème, il vous suffit de vous procurer un réseau privé virtuel (VPN), en supposant qu’il soit conforme aux conditions générales de votre diffuseur. Un VPN crée une connexion privée entre votre appareil et Internet, ce qui signifie que le service ne peut pas déterminer où vous êtes et ne bloquera pas automatiquement le service pour lequel vous avez payé. Toutes les informations échangées sont entièrement cryptées – et c’est le résultat.

Il existe de nombreuses options à un bon rapport qualité-prix, notamment :