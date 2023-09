Comment regarder les diffusions en direct de la Premier League depuis n’importe où dans le monde

Une diffusion en direct fiable de la Premier League League est essentielle pour la saison 2023/24, les 20 équipes s’affrontant dans la division la plus regardée au monde.

Le cinquième tour des matches de Premier League devrait débuter le samedi 16 septembre, avec cinq matchs diffusés en direct au Royaume-Uni au milieu de confrontations alléchantes.

Arsenal se rend à Goodison Park dans l’espoir de se venger des Toffees après leur défaite 1-0 dans le Merseyside la saison dernière, tandis que Manchester United accueille Brighton à Old Trafford dans ce qui pourrait s’avérer un match crucial pour Erik ten Hag, après un début de saison lent. .

Inévitablement, tout le monde poursuit déjà Manchester City en tête du classement, mais ils affronteront samedi leurs compatriotes de haut vol West Ham au stade de Londres.

Les droits TV de la Premier League au Royaume-Uni sont répartis entre Sports aériens, TNT Sports et Amazon Premier cette saison : Sky compte 128 matchs, TNT en a 52 et Amazon diffusera 20 matchs. Cependant, les 380 rencontres sont diffusées en direct ailleurs dans le monde. Notre guide pratique vous aidera donc à savoir comment les regarder où que vous soyez dans le monde.

Vous voyagez à l’étranger ? Utilisez un VPN pour regarder les diffusions en direct de la Premier League de partout.

Calendrier de la Premier League et chaînes britanniques

Programme télévisé en direct de la Premier League : quels sont les prochains matchs de la Premier League à la télévision au Royaume-Uni ?

samedi 16 septembre

Wolves contre Liverpool, 12h30 BST, TNT Sports

Aston Villa contre Crystal Palace, 15h BST

Fulham contre Luton Town, 15h BST

Manchester United contre Brighton et Hove Albion, 15h BST

Tottenham Hotspur contre Sheffield United, 15h BST

West Ham United contre Manchester City, 15h BST

Newcastle United contre Brentford, 17h30 BST, Sports aériens

dimanche 17 septembre

Bournemouth contre Chelsea, 14h BST, Sports aériens

Everton contre Arsenal, 16h30 BST, Sports aériens

lundi 18 septembre

Nottingham Forest contre Burnley, 19h45 BST, Sports aériens

Regardez la Premier League depuis n’importe où dans le monde

Comment regarder les diffusions en direct de la Premier League de chaque match partout dans le monde

ROYAUME-UNI

Trois diffuseurs au Royaume-Uni ont une part du gâteau, Sky Sports, TNT Sports et Amazon diffusant tous les matchs tout au long d’un week-end – bien qu’Amazon n’ait les droits sur les jeux qu’à des moments précis de l’année.

Etats-Unis

NBC Sports Group est le détenteur des droits de la Premier League aux États-Unis, diffusant les 380 matchs d’une saison via NBC et USA Network. Il existe également quelques options disponibles pour regarder avec le diffuseur.

Australie

Optus Sport diffusera chaque match de la saison de Premier League.

Nouvelle-Zélande

Sky Sport propose les 380 matchs.

Ciel Sport (24,99$/semaine, 44,99$/mois ou 449,99$/an)

Guide VPN

Si vous êtes à l’étranger pour assister à un match de Premier League, vos services nationaux à la demande ne fonctionneront pas – le diffuseur sait où vous êtes grâce à votre adresse IP (bouh !). Vous ne pourrez pas le regarder, ce qui n’est pas idéal si vous avez payé un abonnement et que vous souhaitez toujours voir le visage extra-rouge de Steve Bruce sans recourir aux flux illégaux que vous avez trouvés sur Reddit.

Mais l’aide est disponible. Pour contourner ce problème, il vous suffit de vous procurer un réseau privé virtuel (VPN), en supposant qu’il soit conforme aux conditions générales de votre diffuseur. Un VPN crée une connexion privée entre votre appareil et Internet, ce qui signifie que le service ne peut pas déterminer où vous êtes et ne bloquera pas automatiquement le service pour lequel vous avez payé. Toutes les informations échangées sont entièrement cryptées – et c’est le résultat.

Il existe de nombreuses options à un bon rapport qualité-prix, notamment :