Comment regarder les diffusions en direct de la Ligue des Champions depuis n’importe où dans le monde – ainsi que les calendriers, les actualités des équipes et bien plus encore

Une diffusion en direct fiable de la Ligue des champions est essentielle pour la saison 2023/24, avec 32 clubs de la compétition d’élite européenne prêts à concourir pour l’un des honneurs les plus illustres du football mondial.

Les phases de groupes de la Ligue des champions devraient débuter le mardi 19 septembre et des affrontements très passionnants se dérouleront tout de suite dans la compétition.

Newcastle United se rend à Milan pour affronter l’AC à San Siro, tandis que Manchester United est accueilli en Allemagne par le Bayern Munich. Les deux équipes anglaises espèrent un bon départ en Ligue des champions, mais des tests délicats pourraient tester leurs références très tôt.

TNT Sports détient actuellement les droits de diffusion exclusifs de la Ligue des champions au Royaume-Uni, bien qu’il existe d’autres options ailleurs en Europe pour regarder les matchs gratuitement.

Vous voyagez à l’étranger ? Utilisez un VPN pour regarder les diffusions en direct de la Ligue des Champions de partout.

Regardez tous les matchs de la Ligue des Champions

Comment regarder les diffusions en direct de la Ligue des champions de chaque match

Chaque match de la Ligue des champions est diffusé en ligne au Royaume-Uni, TNT Sports détenant les droits de diffusion exclusifs de la compétition. Chaque phase de groupes et match à élimination directe sont diffusés sur leur plateforme, bien que la finale de la Ligue des champions ait déjà été disponible gratuitement sur la chaîne YouTube de TNT Sports (BT Sport).

CBS Sports Network a diffusé les matchs aux États-Unis via Paramount+, et à un prix également inférieur à celui de TNT Sports.

Il existe cependant des options gratuites pour diffuser en direct la Ligue des champions ailleurs en Europe, la chaîne irlandaise RTE présentant gratuitement un match chaque semaine.

Regardez la Ligue des Champions gratuitement

Comment regarder gratuitement la diffusion en direct de la Ligue des Champions

Chaque semaine, la chaîne irlandaise RTE sélectionne un match du mardi à diffuser aux téléspectateurs. La chaîne gratuite sélectionne deux matchs de chaque journée de phase de groupes et est disponible sur RTE Player et RTE 2.

La chaîne autrichienne ServusTV diffuse également certains matchs de football de la Ligue des champions avec des commentaires en allemand et est également gratuite.

Calendrier de la Ligue des Champions, première journée

Calendrier de la Ligue des Champions : 1ère journée

mardi 19 septembre

AC Milan contre Newcastle, 17h45 BST

Young Boys contre RB Leipzig, 17h45 BST

PSG contre Borussia Dortmund, 20h BST

Shakhtar Donestk contre Porto, 20h BST

Manchester City contre Crvena zvezda, 20h BST

Lazio contre Atletico Madrid, 20h BST

Barcelone vs Anvers, 20h BST

Feyenoord contre Celtic, 20h BST

mercredi 20 septembre

Real Madrid contre Union Berlin, 17h45 BST

Galatasaray vs Copenhague, 17h45 BST

Bayern Munich contre Manchester United, 20h BST

Benfica contre Red Bull Salzbourg, 20h BST

Braga contre Naples, 20h BST

Arsenal contre PSV, 20h BST

Séville vs Lens, 20h BST

Real Sociedad contre Inter Milan, 20h BST

Actualités de l’équipe

L’actualité des équipes pour la première journée de Ligue des Champions

Le Bayern Munich est privé de Jamal Musiala pour la visite de Manchester United, bien que les Diables rouges manquent également un certain nombre de joueurs, Luke Shaw, Raphael Varane, Mason Mount, Sofyan Amrabat et Amad Diallo étant tous peu susceptibles d’être aptes au voyage en Bavière.

Arsenal doit également faire face à quelques blessures clés, puisque Jurrien Timber devrait rater la majorité de la campagne en raison d’un problème au genou, tandis que Thomas Partey est également absent avec un coup. Leur adversaire, le PSV, doit se passer de l’arrière latéral Jordan Teze.

En ce moment, Eddie Howe semble avoir une équipe complète parmi laquelle choisir pour affronter l’AC Milan, mais il manque aux Italiens Olivier Giroud et Ismael Bennacer.

Kevin De Bruyne est absent pour Manchester City, bien que John Stones et Jack Grealish soient également dubitatifs. Crvena zvezda dispose d’un effectif complet de joueurs.

Droits TV de la Ligue internationale des champions

Sur quelle chaîne est diffusée la Ligue des Champions ?

ROYAUME-UNI

Tous les jeux au Royaume-Uni sont sur TNT Sports.

Etats-Unis

Tous les jeux aux États-Unis sont diffusés sur CBS et CBS Sports Network, bien qu’il existe une gamme de fournisseurs différents pour regarder les matchs.

Canada

DAZN Canada a les droits sur la Ligue des Champions.

Guide VPN

Utilisez un VPN pour regarder la Ligue des champions depuis l’extérieur de votre pays

Si vous êtes à l’étranger pour assister à certains matches de la Ligue des champions, vos services nationaux à la demande ne fonctionneront pas – le diffuseur sait où vous êtes grâce à votre adresse IP (bouh !). Vous ne pourrez pas le regarder, ce qui n’est pas idéal si vous avez payé un abonnement et souhaitez toujours suivre l’action sans recourir aux flux illégaux que vous avez trouvés sur Reddit.

Mais l’aide est disponible. Pour contourner ce problème, il vous suffit de vous procurer un réseau privé virtuel (VPN), en supposant qu’il soit conforme aux conditions générales de votre diffuseur. Un VPN crée une connexion privée entre votre appareil et Internet, ce qui signifie que le service ne peut pas déterminer où vous êtes et ne bloquera pas automatiquement le service pour lequel vous avez payé. Toutes les informations échangées sont entièrement cryptées – et c’est le résultat.

Il existe de nombreuses options à un bon rapport qualité-prix, notamment :