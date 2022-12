Comment regarder les diffusions en direct de la conférence de presse Asus CES 2023

Comme c’est le cas depuis 1967, le CES démarre l’année civile avec style, avec une foule de nouveaux produits technologiques annoncés. Les deux dernières éditions ont été affectées par la pandémie, mais de nombreuses personnes se rendront à Las Vegas maintenant que les restrictions ont été levées.

Cependant, si vous ne pouvez pas vous rendre à l’événement en personne, ne vous inquiétez pas. Presque toutes les conférences de presse seront diffusées en direct dans le monde entier, sans exception pour Asus.

La société taïwanaise a annoncé deux événements CES pour début janvier, dont un dédié à sa marque de jeux ROG, distinct des autres annonces. Voici tout ce que vous devez savoir sur les deux.

Quand ont lieu les conférences de presse Asus CES 2023 ?

Asus organise deux événements matériels au CES, à 24 heures d’intervalle. Le premier est ROG le 3 janvier 2023 – il commence à 10h PT, 13h HE, 18h GMT ou 19h CET.

Ensuite, l’événement Asus régulier débutera le 4 janvier 2023 exactement à la même heure – 10h PT, 13h HE, 18h GMT ou 19h CET.

Comment regarder les conférences de presse Asus CES 2023

Asus n’a pas confirmé où vous pourrez regarder les conférences de presse, mais YouTube semble le plus probable. Plus précisément, ce seront les canaux officiels Asus et ROG.

Via les pages d’événements dédiées sur le site Web d’Asus et le site Web de ROG, il y a la possibilité de “recevoir une notification” et de s’assurer de ne rien manquer.

Il est également possible que les événements soient diffusés sur Facebook et Twitter, comme c’est parfois le cas pour les lancements technologiques. Nous mettrons à jour cet article si l’un d’entre eux est confirmé.

À quoi s’attendre d’Asus au CES 2023

Aucun produit à venir n’a encore été officiellement révélé, mais nous pouvons tirer quelques indices des teasers.

La conférence de presse d’Asus est sous-titrée “voir un avenir incroyable”, avec une courte animation montrant des objets semblant sortir de l’écran. Un jeu AR sur le site Web montre ce qui ressemble à une image 3D – Asus pourrait-il se joindre à Acer pour créer un ordinateur portable avec 3D sans lunettes.

Il s’agit probablement d’un nouvel appareil, mais de nombreux autres ordinateurs portables pourraient être mis à jour. Les versions 2023 de Zenbook, Vivobook, ProArt et Chromebooks pourraient toutes être en route.

Les choses sont moins claires en ce qui concerne ROG, avec le sous-titre “Pour ceux qui osent au maximum” ne révélant pas grand-chose. Cela suggère qu’il y aura un autre saut dans les performances, mais ce n’est apparemment pas s’il y aura de grands changements au-delà de la mise à jour des composants internes.

Quoi qu’il en soit, il y aura probablement des mises à jour de certains appareils Strix, Zephyrus, Flow et TUF Gaming. Les teasers ultérieurs publiés par Asus suggèrent que les écrans Nebula haut de gamme de la société arriveront sur plus de modèles.

La seule façon de savoir avec certitude est de se connecter aux deux conférences de presse.