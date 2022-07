Comment regarder les courses de F1 en 2022: heure de début du GP de Grande-Bretagne et plus

Max Verstappen continue d’étendre son avance au championnat des pilotes, remportant le Grand Prix d’Autriche il y a quelques week-ends. Maintenant, le cirque F1 se dirige vers la France pour la prochaine course au Circuit Paul Ricard.

Bien sûr, vous êtes ici parce que vous voulez connaître l’heure de départ de la course de ce week-end. Alors sans plus tarder, voici tout ce que vous devez savoir pour regarder l’action à la télévision et en ligne au Royaume-Uni, ainsi que les essais libres et les qualifications.

Vous trouverez également le calendrier complet de la F1 2022 ainsi que les heures de départ des courses publiées.

Quand commence le Grand Prix de France ?

Les horaires du week-end de course sont en heure d’été britannique : GMT+1.

Tour 12 : Red Bull Ring, Autriche

: Red Bull Ring, Autriche Date : dimanche 24 juillet 2022

Heure de départ de la course : 14h (BST)

Temps forts de la course : Canal 4, 18h30

Essais, qualifications et temps de course pour le Grand Prix de France de F1

Toutes les heures sont en BST.

Pratique 1 : vendredi 22 juillet sur Sky Sports F1, 13h-14h

Pratique 2 : vendredi 22 juillet sur Sky Sports F1, 16h-17h

Pratique 3 : samedi 23 juillet sur Sky Sports F1, 12h-13h

Qualifications : samedi 23 juillet sur Sky Sports F1, 15h-16h Canal 4 : 18h30-20h

Canal 4 : 18h30-20h Course: dimanche 24 juillet. Heure de début 14h sur Sky Sports F1. Faits saillants de la course sur Canal 4, 18h30

Si vous ne parvenez pas à accéder à un téléviseur ou à enregistrer des émissions, vous pouvez les regarder plus tard sur Sky Go / Now et sur All 4, qui est l’application de Channel 4. Vous pouvez également vous rattraper plus tard avec des temps forts beaucoup plus courts sur l’officiel. Chaîne YouTube de Formule 1.

Comment regarder gratuitement toutes les courses de F1 au Royaume-Uni

Sky montrant des courses en direct

Qualifications prolongées, plus les faits saillants sur Channel 4 diffusés 2,5 heures après la fin de la course en direct

La F1 devient rapidement un sport payant. Mais il existe des moyens de regarder sans payer, surtout si vous êtes heureux de regarder les temps forts plus tard dans la journée.

Sky a toujours les droits exclusifs de diffuser des courses en direct au Royaume-Uni (ainsi qu’en Italie et en Allemagne), ce qui signifie que la seule couverture sur la télévision gratuite au Royaume-Uni sera disponible sur Channel 4.

Cet arrangement s’étend jusqu’en 2024 et – jusqu’à la fin de la saison 2022 – les temps forts prolongés des qualifications et des courses peuvent être diffusés sur Channel 4 seulement deux heures et demie après la fin de la course.

Cela ne signifie pas que toutes les émissions seront diffusées si tôt, et si vous souhaitez diffuser ces temps forts, vous devrez peut-être attendre beaucoup plus longtemps pour qu’ils apparaissent sur le service de diffusion en continu de Channel 4 – All4.

Le spectacle des faits saillants dure 2,5 heures et est autorisé à couvrir 70% de l’action.

Vous pouvez regarder Channel 4 sur votre téléviseur, bien sûr, mais vous pouvez également regarder en utilisant l’application All4 sur votre téléphone ou votre tablette (mais pas en direct), ou dans un navigateur Web via le site Web de Channel 4.

L’autre façon de regarder gratuitement – surtout si vous voulez regarder les courses en direct – est de utiliser un VPN et diffusez-les à partir de diffuseurs d’autres pays qui diffusent des courses sur des chaînes gratuites (mais pas nécessairement avec des commentaires en anglais).

Pour plus de détails, voir la section ci-dessous sur comment regarder les courses en direct gratuitement.

Comment regarder les courses de F1 en 4K HDR

Si vous êtes heureux de payer un abonnement pour pouvoir regarder des courses entières en direct, alors Sky est la seule option au Royaume-Uni. Alors que Liberty exploite un service de streaming en ligne – F1 TV Pro – vous ne pouvez pas le regarder au Royaume-Uni en raison de l’accord exclusif de Sky.

Les courses sont désormais diffusées en 4K HDR et, comme nous le comprenons, vous aurez besoin d’un téléviseur Sky Glass ou d’un boîtier Sky Q capable d’envoyer le signal 4K HDR à votre téléviseur compatible. Cela signifie un qui prend en charge le type de HDR HLG, car c’est ce que Sky utilise. Vous aurez également besoin du module complémentaire Ultra HD approprié pour votre forfait Sky TV.

Malheureusement, cela signifie pas de 4K ou HDR pour les clients Now, ou ceux qui reçoivent les chaînes Sky via BT TV.

Tu peux obtenez Sky Sports F1 pour 18 £ par mois au dessus de votre forfait Sky normal – ce qui signifie un coût minimum de 41 £ par mois en réalité – ou Complete Sports (toutes les chaînes sportives) pour 25 £ par mois, toujours pour un contrat de 18 mois.

L’autre option pour UHD HDR est de s’inscrire à F1 TV, le service de streaming officiel du sport. Voir ci-dessous pour plus de détails, mais il n’est pas disponible au Royaume-Uni.

Regardez la F1 maintenant

Si vous ne voulez pas payer pour Sky TV (peut-être parce que vous ne voulez que la F1), il existe une alternative : vous pouvez vous abonner via le service de streaming de Sky, Now (anciennement Now TV). Cela est disponible sur votre téléphone, tablette, consoles de jeux, via un navigateur Web et également via un Amazon Fire TV Stick, un appareil Roku et autres.

Ce n’est pas beaucoup moins cher cependant : c’est 33,99 £ par mois pour le Sky Sports Pass.

Les clients haut débit BT peuvent également obtenir les chaînes Sky Sports dans le cadre d’un Maintenant boulonné à leur forfait BT TV – voir plus de détails dans notre revue BT VIP.

Pouvez-vous obtenir F1 TV Pro au Royaume-Uni ?

Ennuyeux, non, vous ne pouvez pas. Au cas où vous ne le sauriez pas, F1 TV Pro est le service de streaming officiel de la Formule 1 mais vous ne pouvez pas vous abonner au Royaume-Uni en raison de l’offre exclusive de Sky pour les courses en direct.

F1 TV Pro n’est disponible qu’aux États-Unis où il coûte 79,99 $ par an. Vous pouvez également l’acheter dans quelques autres pays, dont les Pays-Bas, où il coûte 7,99 € par mois.

Au Royaume-Uni, tout ce à quoi vous pouvez accéder est le service de chronométrage en direct qui coûte 2,29 £ par mois. Nous vous déconseillons d’utiliser un VPN pour acheter le service depuis les États-Unis ou les Pays-Bas : il est probable que votre VPN sera détecté et Liberty Media, qui gère la F1, indique que votre abonnement sera résilié sans remboursement.

Si vous ne voulez pas payer pour F1 TV Pro et que vous êtes aux États-Unis, les courses de F1 seront diffusées sur ESPN, ESPN2 et ABC.

Puis-je regarder la F1 en ligne en 2022 ?

En effet, vous pouvez. La couverture est disponible à l’aide des applications suivantes :

Notez que vous impossible de regarder en direct sur l’application All 4.

Contrairement à BBC iPlayer, vous ne pouvez pas rejoindre une diffusion en direct et vous devrez peut-être attendre des heures pour que les faits saillants de la course apparaissent dans l’application.

Ciel

Pour regarder des courses en ligne avec l’application Sky Go, vous devez d’abord abonnez-vous à son service TV. Sky diffusera les entraînements, les qualifications et les courses en Ultra HDR, mais comme expliqué ci-dessus, vous aurez besoin du bon équipement pour l’obtenir, et ce n’est pas disponible via Sky Go. Vous pouvez en savoir plus sur le site Web de Sky.

À présent

Comme mentionné ci-dessus, vous pouvez regarder Sky Sports F1 sans être client de Sky TV car la chaîne est également disponible sur Now (anciennement Now TV) car vous pouvez également obtenir Now dans le cadre d’un bouquet BT TV.

Now est le service de streaming de Sky, que vous pouvez regarder via le Maintenant l’application sur un ordinateur portable, un PC, un Mac, un téléphone ou une tablette. Il peut également être trouvé ou installé sur les appareils de streaming Amazon Fire TV Stick, les téléviseurs LG, les téléviseurs Samsung, les boîtiers YouView (pas les premiers), Apple TV, les téléviseurs Sony, Google Chromecast, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series S/X. .

Vous aurez besoin de l’abonnement Now Sports qui coûte 33,99 £ par mois ou 9,98 £ par jour. Mais au moment de la rédaction, l’abonnement mensuel était réduit à 20 £ pour toute la saison de F1.

Comment regarder la F1 en ligne avec un VPN

Si vous n’êtes pas dans le même pays que le diffuseur TV, vous ne pourrez pas regarder la F1 en ligne sans VPN. Par exemple, vous ne pouvez plus regarder à l’étranger en utilisant l’application Sky Go sur votre téléphone ou votre tablette à cause du Brexit.

De même, vous ne pouvez pas regarder les temps forts sur l’application All 4 à moins d’utiliser un VPN avec un serveur britannique.

Nous recommandons d’utiliser NordVPN et Surfshark.

Un VPN donne l’impression que vous vous trouvez dans le même pays que le diffuseur lorsque vous vous connectez à un serveur dans le pays approprié.

Lisez notre guide des meilleurs services VPN pour plus d’informations.

Existe-t-il un moyen de regarder les courses de F1 Direct gratuitement?

Officiellement, non. Mais il y a un moyen. En 2022 et 2023, la F1 sera diffusée sur les chaînes gratuites ServusTV et ORF en Autriche, ainsi que Match TV en Russie. Les courses sont également diffusées en direct sur la chaîne de télévision belge RTBF.

Vous aurez besoin d’un

VPN (voir ci-dessus) pour regarder ces chaînes en dehors de ces pays, alors connectez-vous au pays approprié – l’Autriche ou la Russie – puis rendez-vous sur leurs sites Web respectifs et découvrez comment naviguer vers la bonne chaîne et vous pourrez regarder le flux en direct.

Évidemment, à moins que vous ne parliez ces langues, les commentaires ne seront pas du tout utiles, mais la bonne nouvelle est que vous pouvez écouter les commentaires en anglais en syntonisant Radio 5 Live. Vous n’avez bien sûr pas besoin d’une véritable radio : vous pouvez également écouter via l’application BBC Sounds ou sur le site Web de la BBC.

Voici les liens du site :

Si vous avez envie de regarder sur grand écran plutôt que sur votre ordinateur portable, voici comment connecter votre ordinateur portable à un téléviseur. Vous pouvez également diffuser depuis Android, si vous utilisez un VPN et un navigateur Web sur votre téléphone ou votre tablette. De même, ceux qui ont des iPhones ou des iPads peuvent refléter leur écran sur le téléviseur à l’aide d’un Apple TV.

En dehors de cela, le sport est maintenant pratiquement derrière un mur de paiement. Auparavant, vous pouviez regarder des courses en direct sur RTL Germany, mais Sky Germany a désormais les droits exclusifs (comme au Royaume-Uni) pour diffuser également des courses en direct en Allemagne.

L’année dernière, un accord entre les deux a été conclu afin que RTL puisse diffuser en direct les quatre événements ci-dessous (y compris les courses du dimanche), et quelque chose de similaire pourrait bien se produire en 2022.

Italie (Imola) Espagne Italie (Monza) Brésil

Vous pouvez regarder des courses sur RTL au Royaume-Uni si vous avez une antenne parabolique et savoir comment vous connecter au satellite Astra à 19.2E.

Je suis également informé de manière fiable par un Conseiller technique lecteur que F1 est diffusé gratuitement sur un service de chaîne par satellite arabe appelé MBC Action MBC Persia. Ils sont disponibles sur un certain nombre de satellites à différentes fréquences, mais ils nécessitent une très bonne installation et configuration du satellite pour capter les signaux.

Courses qualificatives Sprint en 2022

Le format se déroulera sur trois courses cette saison :

Tour 4 : Italie

Tour 11 : Autriche

Tour 22 : Brésil

Au lieu de se dérouler le samedi, les qualifications normales (avec les sessions Q1, Q2 et Q3) ont lieu le vendredi après-midi. Ceci détermine l’ordre de la grille pour Qualifications de sprintqui est une courte course de 100 km qui se déroule le samedi après-midi.

Les règles ont été modifiées cette année. Le pilote qui réalisera le meilleur temps des qualifications se verra attribuer la pole position dimanche. L’an dernier, c’est le pilote vainqueur du Sprint qui a décroché la pole. L’ordre de la grille pour la course de sprint elle-même sera déterminé par les temps de qualification des séances du vendredi, comme auparavant.

Les points ont également été modifiés. Désormais, les huit meilleurs pilotes de la course de sprint se voient attribuer des points, de 8 pour le vainqueur à 1 point pour le P8 à venir.

Calendrier F1 2022

Tour Date Heure de départ de la course (BST) Emplacement Circuit 1 20 mars 15h GP de Bahreïn Circuit international de Bahreïn 2 27 mars 18h GP d’Arabie Saoudite Circuit urbain de Djeddah 3 10 avril 6h GP d’Australie Parc Albert 4 24 avril 14h GP d’Émilie-Romagne (Italie) Autodrome Enzo et Dino Ferrari 5 8 mai 20h30 GP de Miami (États-Unis) Autodrome international de Miami 6 22 mai 14h GP d’Espagne Circuit de Catalogne sept 29 mai 14h GP de Monaco Circuit de Monaco 8 12 juin 12h GP d’Azerbaïdjan Circuit de la ville de Bakou 9 19 juin 19h GP du Canada Circuit Gilles-Villeneuve dix 3 juil. 15h GP de Grande-Bretagne Circuit Silverstone 11 10 juil. 14h GP d’Autriche Anneau de taureau rouge 12 24 juil. 14h GP de France Circuit Paul Ricard 13 31 juil. 14h GP de Hongrie Hongrie 14 28 août 14h GP de Belgique Spa Francorchamps 15 4 sept. 14h GP des Pays-Bas Circuit Zandvoort 16 11 sept. 14h GP d’Italie Autodrome national de Monza 17 2 octobre 13h GP de Singapour Circuit de rue de Marina Bay 18 9 octobre 6h GP du Japon Circuit de Suzuka 19 23 oct. 20h GP des États-Unis Circuit des Amériques 20 30 octobre 20h GP du Mexique Autodrome Hermanos Rodriguez 21 13 nov. 18h GP du Brésil Autodrome José Carlos Pace Interlagos 22 20 novembre 13h GP d’Abou Dabi Circuit Yas Marina

