Comment regarder les Brit Awards 2022 : TV ou en ligne

Les Brit Awards sont de retour pour 2023, et avec les performances de Stormzy, Lizzo et Harry Styles, ce sera une soirée inoubliable.

Voici tout ce que vous devez savoir, y compris l’heure, la chaîne de télévision, les artistes et les nominés. Nous avons également toutes les informations dont vous avez besoin pour regarder la remise des prix depuis l’extérieur du Royaume-Uni.

A quand les Brit Awards 2023 ?

Les Brit Awards auront lieu le Samedi 11 février à 20h30 GMT à l’O2 de Londres. Si vous êtes basé dans la capitale britannique (ou si vous êtes prêt à voyager), les billets pour l’événement sont en vente dès maintenant.

Sur quelle chaîne les Brit Awards 2023 sont-ils diffusés ?

Au Royaume-Uni, les Brit Awards seront diffusés sur ITV1 et la couverture durera un peu plus de deux heures. Vous pouvez également obtenir une couverture des coulisses à partir de 19h30 GMT sur ITV2 avec des interviews d’artistes, de nominés et de présentateurs invités.

La couverture du tapis rouge sera également diffusée en direct sur YouTube, TikTok, Twitter et Facebook pour toute personne en dehors du Royaume-Uni.

Malheureusement, il ne semble pas qu’aucune chaîne internationale ne diffusera l’émission principale. Cependant, si vous n’êtes pas au Royaume-Uni et que vous souhaitez toujours vous connecter, il existe un moyen.

Comment regarder les Brit Awards 2023 en ligne

Certaines performances seront disponibles sur YouTube après la fin de l’émission, mais vous souhaitez regarder l’intégralité de la cérémonie dans son format télévisé, vous pouvez le faire via le service de rattrapage ITV. Si vous êtes au Royaume-Uni, il est assez facile de regarder ITV1 en ligne via divers appareils. Utilisez simplement ITVX.

Ceux en dehors du Royaume-Uni devront utiliser un VPN pour accéder à ITVX. Les VPN acheminent votre Internet vers un autre serveur ailleurs sur le Web. Cela signifie que vous pouvez contourner les restrictions géographiques sur certains sites Web. En d’autres termes, vous pouvez vous inscrire à ITVX depuis l’extérieur du Royaume-Uni.

Nous avons réussi à créer un compte en utilisant NordVPN, qui offre des performances rapides, une bonne gamme de serveurs et des prix compétitifs, surtout si vous vous engagez pour le plan de deux ans. Cependant, il est toujours possible de souscrire à un abonnement mensuel glissant.

Voici les étapes exactes que vous devez suivre :

Temps pour terminer : 5 minutes

Outils requis : VPN, site Web ou application ITVX, smartphone ou ordinateur portable/PC 1. Inscrivez-vous à NordVPN Jim Martin / Fonderie Si vous êtes sur PC, rendez-vous sur le site Web de NordVPN, connectez-vous à votre compte, puis téléchargez l’application PC dans la section intitulée “Téléchargements”. Si vous utilisez un smartphone ou une tablette, recherchez simplement NordVPN dans l’App Store. 2. Installez l’application NordVPN Jim Martin / Fonderie Si vous êtes sur PC, rendez-vous sur le site Web de NordVPN, connectez-vous à votre compte, puis téléchargez l’application PC dans la section intitulée “Téléchargements”. Si vous utilisez un smartphone ou une tablette, recherchez simplement NordVPN dans l’App Store. 3. Connectez-vous à un serveur britannique sur votre VPN Dominik Tomaszewski / Fonderie De nombreux VPN ont de nombreux serveurs parmi lesquels choisir, donc si l’un ne fonctionne pas, vous pouvez en essayer un autre. 4. Lancer ITVX Hannah Cowton / Fonderie Accédez au site Web ou à l’application ITVX sur le même appareil – il devrait vous traiter comme si vous étiez au Royaume-Uni. Si, pour une raison quelconque, cela ne fonctionne pas, essayez de passer à un autre serveur britannique sur votre VPN – les plateformes de streaming comme ITVX essaient de bloquer les adresses IP VPN connues, vous devrez donc peut-être essayer plusieurs serveurs différents avant d’en trouver un qui fonctionne . Il convient également de noter que si vous avez un bloqueur de publicités activé, ITVX peut le bloquer – et comme certains VPN ont un blocage des publicités intégré, vous devrez peut-être désactiver cette partie du logiciel. 5. Inscrivez-vous à ITVX Hannah Cowton / Fonderie Si vous ne l’avez pas déjà fait, assurez-vous de vous inscrire à un compte ITVX pour regarder. Vous devrez saisir une adresse e-mail valide, une date de naissance et un code postal britannique. Ensuite, vous devriez pouvoir vous connecter normalement. 6. Dirigez-vous vers l’onglet ‘live’ lorsque The Brits est diffusé Hannah Cowton / Fonderie Les Britanniques sont diffusés sur ITV1, alors cliquez simplement sur “Regarder en direct” dans cette section. Une fois le spectacle terminé, The Brits devrait également être disponible en rattrapage.

Qui accueille les Brit Awards 2023 ?

Mo Gilligan revient pour animer la cérémonie après une course réussie l’année dernière. Il a également présenté The Masked Singer, The Big Breakfast et a sa propre comédie spéciale Netflix.

Qui sont les artistes des Brit Awards 2023 ?

Comme d’habitude, il y a un large éventail d’artistes qui montent sur scène, y compris un certain nombre d’artistes qui sont en lice pour des prix cette année. Ceux-ci inclus:

Lewis Capaldi

Tempête

Lizzo

Styles Harry

David Guetta, Becky Hill et Ella Henderson

Jambe mouillée

chat brûle

Sam Smith et Kim Petras

Qui sont les nominés aux Brit Awards 2023 ?

Ci-dessous, vous pouvez voir tous les nominés pour les différentes catégories du Brit Award :

Chanson de l’année

Aitch & Ashanti – ‘Bébé’

Chat brûle – ‘Allez’

Dave – ‘Lumière des étoiles’

Ed Sheeran et Elton John – “Joyeux Noël”

Eliza Rose – ‘BOTA (le plus méchant de tous)

George Ezra – ‘L’herbe verte verte’

Harry Styles – “Comme c’était”

Lewis Capaldi – ” Oublie-moi “

Système LF – ‘Peur de ressentir

Sam Smith et Kim Petras – “Impie”

Album de l’année

Le 1975 – “Être drôle dans une langue étrangère”

Jambe mouillée – ‘Jambe mouillée’

Harry Styles – “La maison de Harry”

Stormzy – “C’est ce que je veux dire”

Fred Again – ‘La vie réelle 3’

Artiste de l’année

Cee centrale

Fred encore

Georges Esdras

Styles Harry

Tempête

Groupe de l’année

Le 1975

Arctic Monkeys

Équipage de Bad Boy Chiller

Jumeaux Nova

Jambe mouillée

Meilleur nouvel artiste

Cee centrale

Griffe

Joie Crookes

Petit Simz

Amour propre

Artiste international de l’année

Beyoncé

Burna Boy

Kendrick Lamar

Lizzo

Taylor Swift

Groupe international de l’année

Rose noire

Drake et 21 sauvages

Trousse de premiers secours

Fontaines DC

Gabriels

Chanson internationale de l’année

Beyoncé – “Brise mon âme”

David Guetta & Bebe Rexha – “Je vais bien (bleu)”

Fireboy DML & Ed Sheeran – ‘Pérou’

Film Encanto – “Nous ne parlons pas de Bruno”

GAYLE – ‘abcdefu’

Jack Harlow – “Première classe”

Lizzo – ‘À propos de putain de temps’

Fréquences perdues et Callum Scott – “Où es-tu maintenant”

One Republic – “Je ne suis pas inquiet”

Taylor Swift – “Anti-Héros”

Nouvel artiste

Korey Radical

Mimi Webb

Rina Sawayama

Sam Ryder

Jambe mouillée

Meilleure danse

Becky Colline

Bonobos

Calvin Harris

Élisa Rose

Fred encore

Meilleur groupe rock/alternatif

Le 1975

Arctic Monkeys

Jumeaux Nova

Tom Grennan

Jambe mouillée

Meilleur groupe pop/R&B

chat brûle

Charli XCX

Doua Lipa

Styles Harry

Sam Smith

Meilleur Hip-Hop/Grime/Rap