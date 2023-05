Comment regarder les BAFTA TV Awards 2023 en direct

Pour la télévision britannique, les distinctions ne sont pas plus importantes que les BAFTA TV Awards. Nous sommes tous habitués à passer le lendemain matin à nous disputer pour savoir qui aurait dû gagner quoi, mais les plus engagés regarderont l’émission en direct.

Voici à quelle heure ont lieu les BAFTA TV Awards et comment les regarder en direct depuis le Royaume-Uni et les États-Unis.

Quand sont les BAFTA TV Awards 2023 ?

Les BAFTA TV Awards 2023 auront lieu le dimanche 14 mai 2023. Il débutera aux heures suivantes :

19h BST (Royaume-Uni)

14 h HE (côte est des États-Unis)

11h PT (côte ouest des États-Unis)

20h CET (Europe centrale)

Sur quelle chaîne sont diffusés les BAFTA TV ?

Si vous êtes au Royaume-Uni, le moyen le plus simple de regarder les BAFTA lorsqu’ils sont diffusés est sur BBC One, qui diffusera la cérémonie à la télévision dans la nuit.

La couverture de la BBC dure deux heures et se concentrera sur la cérémonie de remise des prix elle-même – bien que vous devriez également pouvoir regarder les arrivées sur le tapis rouge sur le site Web de BAFTA et sur leur Facebook, Twitterchaînes Instagram et YouTube.

Aucune chaîne de télévision américaine ne diffusera les récompenses, mais lisez la suite pour savoir comment regarder la cérémonie en ligne aux États-Unis.

Comment regarder les BAFTA en ligne

Si vous êtes au Royaume-Uni et que vous payez les frais de licence, le moyen le plus simple de regarder les BAFTA en ligne sera via BBC iPlayer, que vous pouvez utiliser pour regarder BBC One en direct.

En Amérique, Variety a confirmé que BritBox diffusera la cérémonie.

Cela coûte 7,99 $ par mois, bien que les nouveaux utilisateurs puissent bénéficier d’un essai gratuit de 7 jours – vous pouvez donc diffuser la cérémonie sans rien payer, à condition que vous annuliez avant la fin de l’essai.

Les téléspectateurs au Canada, en Australie, en Afrique du Sud, au Danemark, en Suède, en Finlande et en Norvège peuvent également diffuser la cérémonie via BritBox. Si vous êtes en dehors de ces pays, découvrez comment regarder BBC iPlayer depuis l’étranger.

Qui organise les BAFTA TV 2023 ?

Cette année, les présentateurs seront les comédiens Rob Beckett et Romesh Ranganathan. Ils ont déjà présenté ensemble sur Sky :

Qui a été nominé pour les BAFTA TV Awards ?

Voici la liste complète des nominés pour 2023 :

Programme de divertissement comique

Vendredi soir en direct (canal 4)

Le spectacle de Graham Norton (BBC One)

Maître de tâche (canal 4)

Est-ce que je te mentirais? (BBC One)

Affaires en cours

Afghanistan : Pas de pays pour les femmes : Exposition (ITV1)

Enfants des talibans (chaîne 4)

La traversée : exposition (ITV1)

Marioupol: L’histoire du peuple – Panorama (BBC One)

Jour

La chasse (ITV1)

L’atelier de réparation : une visite royale (BBC One)

Intercepteurs d’escroquerie (BBC One)

Série dramatique

Mauvaises sœurs (Apple TV+)

Le répondeur (BBC One)

Sherwood (BBC One)

Somewhere Boy (Chaîne 4)

Spectacle de divertissement

Big Zuu – Les gros repas de Big Zuu (Dave)

Claudia Winkleman – Les traîtres (BBC One)

Lee Mack – Le club 1% (ITV)

Mo Gilligan – Le spectacle tardif avec Mo Gilligan (canal 4)

Rosie Jones – Trip Hazard de Rosie Jones (canal 4)

Sue Perkins – Sue Perkins : parfaitement légale (Netflix)

Programme de divertissement

Ant et Dec’s Saturday Night Takeaway (ITV)

Plus tard… Avec Jools Holland : Jools’s 30th Birthday Bash (BBC Two)

Le chanteur masqué (ITV)

Venez danser strictement (BBC One)

Série factuelle

Jeremy Kyle Show: Mort le jour (Channel 4)

Libby, es-tu encore à la maison ? (Crime du Ciel)

Vatican Girl: La disparition d’Emanuela Orlandi (Netflix)

Worlds Collide: L’attentat de Manchester (ITV1)

Caractéristiques

Les gros repas de Big Zuu (Dave)

Joe Lycett contre Beckham : vous avez le dos à Noël (chaîne 4)

Le spectacle d’argent de Martin Lewis en direct (ITV1)

Les Mésaventures de Romesh Ranganathan (BBC Two)

Performance féminine dans un programme de comédie

Daisy May Cooper – Suis-je déraisonnable ? (BBC One)

Diane Morgan – Cunk sur Terre (BBC Two)

Lucy Beaumont – Rencontrez les Richardson (Dave)

Natasia Demetriou – Ellie et Natasia (BBC Three)

Siobhán McSweeney – Derry Girls (chaîne 4)

Taj Atwal – Hullraisers (Canal 4)

International

L’ours (Disney Plus)

Dahmer – Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer (Netflix)

Mercredi (Netflix)

Oussekine (Itinéraire)

Pachinko (Apple TV+)

Le Lotus Blanc (Sky Atlantic)

Acteur principal

Ben Whishaw – Ça va faire mal (BBC One)

Chaske Spencer – Les Anglais (BBC Two)

Cillian Murphy – Peaky Blinders (BBC One)

Gary Oldman – Chevaux lents (Apple TV+)

Martin Freeman – Le répondeur (BBC One)

Taron Egerton – Oiseau noir (Apple TV+)

Actrice principale

Billie Piper – Je déteste Suzie aussi (Sky Atlantic)

Imelda Staunton – La Couronne (Netflix)

Kate Winslet – Je suis Ruth (chaîne 4)

Maxine Peake – Anne (Chaîne 4)

Sarah Lancashire – Julia (Sky Atlantic)

Vicky McClure – Sans péché (ITVX)

Événement en direct

Concert pour l’Ukraine (ITV1)

Jubilé de platine : Fête au palais (BBC One)

Les funérailles d’État de Sa Majesté la reine Elizabeth II (BBC One)

Performance masculine dans un programme de comédie

Daniel Radcliffe – Bizarre: L’histoire d’Al Yankovic (La chaîne Roku)

Jon Pointing – Big Boys (Chaîne 4)

Joseph Gilgun – Brassic (Sky Max)

Lenny Rush – Suis-je déraisonnable ? (BBC One)

Matt Berry – Ce que nous faisons dans l’ombre (Disney Plus)

Stephen Merchant – Les hors-la-loi (BBC One)

Mini-série

Un espion entre amis (ITVX)

Humeur (BBC Three)

Le voleur, sa femme et le canoë (ITV1)

Ça va faire mal (BBC One)

Moment mémorable

Paddington rencontre la reine

Heartstopper – Le premier baiser de Nick et Charlie

Derry Girls – La finale

Stranger Things – Kate Bush monte cette colline

Les traîtres – Table ronde finale

Le vrai Mo Farah

Couverture de l’actualité

BBC News à 10h : la Russie envahit l’Ukraine (BBC One)

Channel 4 News : En direct à Kiev (Channel 4)

Bonjour Grande-Bretagne: Entretien avec Boris Johnson (ITV1)

Réalité et factuel construit

Le champ des rêves de Freddie Flintoff (BBC One)

Drag Race UK de RuPaul (BBC Three)

Les traîtres (BBC One)

Nous sommes noirs et britanniques (BBC Two)

Comédie scénarisée

Suis-je déraisonnable ? (BBC One)

Grands garçons (canal 4)

Derry Girls (canal 4)

Fantômes (BBC One)

Programme abrégé

Toujours, Asifa (Ensemble TV)

Biscuitland (tous les 4)

Comment être une personne (E4)

Berceaux Kingpin (YouTube/Channel 4)

Documentaire unique

Tchernobyl : les bandes perdues (documentaires du ciel)

Évasion de l’aéroport de Kaboul (BBC Two)

Notre guerre des Malouines: une histoire de première ligne (BBC Two)

Le vrai Mo Farah (BBC One)

Drame unique

Je suis Ruth (canal 4)

La maison (Netflix)

La vie et la mort dans l’entrepôt (BBC Three)

Feuilleton et drame continu

Victime (BBC One)

EastEnders (BBC One)

Emmerdale (ITV1)

Spécialiste factuel

Aides: Les bandes inédites (BBC Two)

La planète verte (BBC One)

Comment survivre à un dictateur avec Munya Chawawa (chaîne 4)

Russie 1985-1999 : Traumazone (BBC iPlayer)

sport

Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022 (BBC One)

Euro féminin de l’UEFA 2022 (BBC One)

Wimbledon 2022 (BBC One)

Second ROLE

Adéel Akhtar – Sherwood (BBC One)

Jack Lowden – Chevaux lents (Apple TV+)

Josh Finan – Le répondeur (BBC One)

Salim Daw – La Couronne (Netflix)

Samuel Bottomley – Somewhere Boy (Chaîne 4)

Will Sharpe – Le Lotus blanc (Sky Atlantic)

Actrice de soutien