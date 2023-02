Comment regarder les BAFTA 2023 Film Awards au Royaume-Uni et aux États-Unis

La saison des récompenses est à nos portes, et pour l’industrie cinématographique britannique, les BAFTA sont la crème de la crème.

Si vous souhaitez vous connecter aux 76e BAFTA, nous avons toutes les informations dont vous avez besoin, ainsi qu’une liste de tous les nominés. Nous avons un guide similaire pour regarder les Oscars.

Quand sont les BAFTA Film Awards 2023?

Les BAFTA Film Awards 2023 auront lieu le Dimanche 19 février 2023 à 19h GMT. L’événement sera diffusé en direct du Royal Festival Hall de Londres.

Sur quelle chaîne sont diffusés les BAFTA ?

Si vous êtes au Royaume-Uni, l’émission sera diffusée en direct sur BBC One et BBC One HD au Royaume-Uni.

Vous pourrez regarder les arrivées du tapis rouge sur les réseaux sociaux BAFTA tels que TikTok, Facebook, TwitterInstagram et Youtube.

Comment regarder les BAFTA en ligne au Royaume-Uni et aux États-Unis

Si vous êtes au Royaume-Uni et que vous payez les frais de licence, le moyen le plus simple de regarder les BAFTA en ligne sera via BBC iPlayer, que vous pouvez utiliser pour regarder BBC One en direct.

Aux États-Unis, les BAFTA seront diffusés sur BritBox. À partir de maintenant et jusqu’au 21 février, vous pouvez vous inscrire pour seulement 1,99 $ par mois pendant les deux premiers mois. Après cela, un abonnement coûte 7,99 $ par mois.

Si vous êtes basé dans un autre pays, vous pouvez voir la liste complète des chaînes diffusant les BAFTA ici.

Qui accueille les BAFTA Awards ?

La royauté par intérim britannique Richard E. Grant sera l’hôte de la cérémonie. Pendant ce temps, la couverture des coulisses sera assurée par l’hilarante Alison Hammond.

La couverture du tapis rouge de l’événement sera animée par le journaliste de cinéma Ali Plumb et le présentateur de télévision Vick Hope.

Qui sont les nominés aux BAFTA 2023 ?

Les nominations finales de la liste restreinte pour les BAFTA sont maintenant disponibles. All Quiet on the Western Front ouvre la voie avec 14 nominations, suivi de près par The Banshees of Inisherin et Everything Everywhere All At Once avec 10 nominations chacun.

Netflix

Voici les nominés dans toutes les catégories :

Meilleur film

À l’Ouest, rien de nouveau

Les Banshees d’Inisherin

Elvis

Tout partout tout à la fois

Le goudron

Film britannique exceptionnel

Après-soleil

Les Banshees d’Inisherin

Brian et Charles

Empire de Lumière

Bonne chance à vous, Leo Grande

Vie

Matilda la comédie musicale de Roald Dahl

Voyez comment ils fonctionnent

Les nageurs

L’émerveillement

Premiers pas exceptionnels d’un écrivain, réalisateur ou producteur britannique

Aftersun – Charlotte Wells (scénariste/réalisatrice)

Blue Jean – Georgia Oakley (scénariste/réalisatrice), Hélène Sifre (productrice)

Electric Malady – Marie Lidén (réalisatrice)

Bonne chance à vous, Leo Grande – Katy Brand (écrivain)

Rébellion – Maia Kenworthy (réalisatrice)

Meilleur film non en anglais

À l’Ouest, rien de nouveau

Argentine, 1985

Corsage

Décision de partir

La fille tranquille

Meilleur documentaire

Tout ce qui respire

Toute la beauté et l’effusion de sang

Feu d’amour

Rêverie lunaire

Navalny

Meilleur film d’animation

Pinocchio de Guillermo del Toro

Marcel le coquillage chaussé

Le Chat Potté : Le Dernier Vœu

Devenir rouge

Meilleur réalisateur

Edward Berger – Tout calme sur le front occidental

Martin McDonagh – Les Banshees d’Inisherin

Park Chan-wook – Décision de partir

Daniel Kwan, Daniel Scheinert – Tout partout tout à la fois

Todd Field – Tar

Gina Prince-Bythewood – La femme roi

Meilleur scénario original

Martin McDonagh – Les Banshees d’Inisherin

Daniel Kwan, Daniel Scheinert – Tout partout tout à la fois

Tony Kushner, Steven Spielberg – Les Fabelman

Todd Field – Tar

Ruben Östlund – Triangle de tristesse

Meilleur scénario adapté

Edward Berger, Lesley Paterson, Ian Stokell – Tout calme sur le front occidental

Kazuo Ishiguro – Vivre

Colm Bairéad – La fille tranquille

Rebecca Lenkiewicz – Elle a dit

Samuel D Hunter – La baleine

Meilleure actrice principale

Cate Blanchett – Tar

Viola Davis – La femme roi

Danielle Deadwyler – Jusqu’à

Ana de Armas – Blonde

Emma Thompson – Bonne chance à vous, Leo Grande

Michelle Yeoh – Tout partout à la fois

Meilleur acteur principal

Austin Butler – Elvis

Colin Farrell – Les Banshees d’Inisherin

Brendan Fraser – La baleine

Daryl McCormack – Bonne chance à vous, Leo Grande

Paul Mescal – Après-soleil

Bill Nighy – Vivre

La meilleure actrice dans un second rôle

Angela Bassett – Panthère noire : Wakanda pour toujours

Hong Chau – La baleine

Kerry Condon – Les Banshees d’Inisherin

Dolly De Leon – Triangle de tristesse

Jamie Lee Curtis – Tout partout tout à la fois

Carey Mulligan – Elle a dit

Meilleur acteur dans un second rôle

Brendan Gleeson – Les Banshees d’Inisherin

Barry Keoghan – Les Banshees d’Inisherin

Ke Huy Quan – Tout partout à la fois

Eddie Redmayne – La bonne infirmière

Albrecht Schuch – Tout calme sur le front occidental

Micheal Ward – Empire de la Lumière

Meilleure musique originale

À l’Ouest, rien de nouveau

Babylone

Les Banshees d’Inisherin

Tout partout tout à la fois

Pinocchio de Guillermo Del Toro

Meilleur casting

À l’Ouest, rien de nouveau

Le Batman

Elvis

Empire de Lumière

Top Gun : Maverick

Meilleure photographie

Tout est calme sur le front occidental – James Friend

Batman – Greig Fraser

Elvis – Mandy Walker

L’empire de la lumière – Roger Deakins

Top Gun : Maverick – Claudio Miranda

Meilleur montage

À l’Ouest, rien de nouveau

Les Banshees d’Inisherin

Elvis

Tout partout tout à la fois

Top Gun : Maverick

Meilleure conception de production

À l’Ouest, rien de nouveau

Babylone

Le Batman

Elvis

Pinocchio de Guillermo Del Toro

Meilleure conception de costumes

À l’Ouest, rien de nouveau

Amsterdam

Babylone

Elvis

Mme Harris va à Paris

Meilleur maquillage et coiffure

À l’Ouest, rien de nouveau

Le Batman

Elvis

Matilda la comédie musicale de Roald Dahl

La baleine

Meilleur son

À l’Ouest, rien de nouveau

Avatar : la voie de l’eau

Elvis

Le goudron

Top Gun : Maverick

Meilleurs effets visuels spéciaux

À l’Ouest, rien de nouveau

Avatar : la voie de l’eau

Le Batman

Tout partout tout à la fois

Top Gun : Maverick

Meilleur court métrage d’animation britannique

Le garçon, la taupe, le renard et le cheval

Montre du milieu

Votre montagne vous attend

Meilleur court métrage britannique

La Ballade d’Olive Morris

Bazigaga

Fille d’autobus

Une dérive

Un au revoir irlandais

EE Rising Star Award (voté par le public)

Aimée Lou Wood

Daryl McCormack

Emma Mackey

Naomi Akkie

Sheila Atim