Comment regarder les annonces Intel CES 2023

C’est la première semaine d’une nouvelle année, ce qui signifie que le CES est à nos portes. L’édition 2023 du salon de la technologie sera probablement la plus importante en trois ans, les deux dernières années étant considérablement affectées par Covid.

Cela signifie que de nombreuses personnes se rendront à Las Vegas pour voir les annonces en personne, mais beaucoup d’autres suivront virtuellement les nouvelles. La plupart des entreprises diffusent des keynotes en direct dans le monde entier, vous pouvez regarder la plupart des grandes annonces dans le confort de votre foyer.

Malheureusement, cela n’inclut pas Intel cette année. Le fabricant de puces américain devrait élargir considérablement sa gamme de processeurs de 13e génération au CES, mais il n’y a aucun signe d’événements que le public puisse regarder.

Intel sera-t-il au CES 2023 ?

Intel a confirmé qu’il sera présent au CES 2023, mais uniquement via “une démo et une zone de réunion sur invitation uniquement” pour les personnes qui sont là en personne.

Contrairement aux années précédentes, il n’y a pas de keynote spécifique que vous pouvez écouter en direct. Les rumeurs suggèrent qu’il y aura des annonces aujourd’hui, 3 janvier 2023, mais cela se fera probablement simplement via des communiqués de presse. Nous avons contacté Intel pour confirmation à ce sujet.

Toutes les annonces sont susceptibles d’être disponibles sur la salle de presse Intel, mais vous pouvez obtenir toutes les nouvelles de Raptor Lake de 13e génération au fur et à mesure qu’elles se produisent ici.

À quoi s’attendre d’Intel au CES 2023

Comme mentionné ci-dessus, les nouveaux processeurs de 13e génération devraient être la principale annonce d’Intel au CES. Seuls six pour les ordinateurs de bureau ont été annoncés jusqu’à présent, mais beaucoup d’autres devraient être en route.

Cependant, les nouvelles les plus importantes seront les versions mobiles, qui alimenteront bon nombre des meilleurs ordinateurs portables en 2023 et potentiellement au-delà. Si l’on se fie à Alder Lake l’année dernière, la gamme Core sera divisée en série H (passionné), série P (pour les appareils fins et légers) et série U (pour les appareils plus abordables). Vous pouvez également vous attendre à des puces Pentium économiques.

Nous n’attendrons probablement pas longtemps l’annonce des premiers ordinateurs portables alimentés par Raptor Lake, potentiellement également au CES 2023. Cependant, ne vous attendez pas à ce qu’ils soient mis en vente avant mars ou plus tard.

Ailleurs, nous nous attendons également à en savoir plus sur une carte mère B760 de milieu de gamme. Mises à jour de la plate-forme Intel Evo, probablement pour nécessiter désormais des processeurs Raptor Lake plutôt qu’Alder Lake. Il est également possible que de nouveaux critères soient également ajoutés, rendant les ordinateurs portables, 2 en 1 et tablettes éligibles d’un niveau encore plus élevé.

Bien sûr, tout cela est basé sur des rumeurs et des prédictions. Mais il ne semble pas que les annonces officielles soient loin.