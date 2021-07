Comment regarder les 24 films, même « Black Widow »

Tenez-vous pour un héros, en particulier celui qui doit être fort, doit être rapide

et dois être frais du combat? Eh bien, l’univers cinématographique Marvel en a plus que quelques-uns.

Depuis 2008, les films Marvel nous ont offert un flux constant de super-héros et d’histoires qui ont dominé les cinémas – et maintenant les services de streaming ! – pour devenir des incontournables de la culture pop. Avec « Black Widow » (dans les cinémas et sur Disney + via Premier Access Friday) arrivant enfin après un retard pandémique, c’est le bon moment pour se gaver des 24 films (jusqu’à présent) pour la première ou la énième fois.

Bien sûr, vous pouvez les regarder dans l’ordre de sortie, en commençant par l’original « Iron Man », et tout va bien. Mais avec certains contes se déroulant dans le passé et certains se connectant plus directement à d’autres dans le récit global, essayez peut-être un ordre de vision différent pour changer les choses. (La plupart des films Marvel peuvent être diffusés sur Disney +, tandis que les autres – y compris les films « Spider-Man » sortis sur Sony – sont disponibles sur diverses plateformes numériques.)

Commencez ici : « Captain America : The First Avenger »

Une histoire de premier ordre sur les origines de la Seconde Guerre mondiale pour Steve Rogers (Chris Evans), le premier film Cap arrive le plus tôt dans la chronologie, présente le cœur et l’âme du MCU et jette notre héros dans les temps modernes pour rencontrer Nick Fury (Samuel L . Jackson) pour taquiner un plus gros enjeu.

2. « Capitaine Marvel »

En plus de voir un aspect cosmique du MCU, nous voyons Fury dans les années 90 en tant qu’agent du SHIELD et comment ses relations avec la très puissante Carol Danvers (Brie Larson) inspirent l’initiative Avengers. De plus, la scène du générique de fin où une Carol des temps modernes rencontre les Avengers est une sacrée allumeuse en avant.

3. « Homme de fer »

L’heure est venue de l’autre origine importante, du philanthrope milliardaire playboy de génie du trafic d’armes Tony Stark (Robert Downey Jr.) et de son parcours pour devenir un homme d’étain avec un cœur. C’est aussi un très bon point de départ – puisqu’il s’agit du premier film MCU – mais c’est cool d’en savoir un peu plus sur l’initiative de Fury quand il arrivera, style cape et poignard, pour recruter Stark.

4. « L’incroyable Hulk »

C’est vrai, Mark Ruffalo est BEAUCOUP mieux Bruce Banner que la star de ce film, Edward Norton, mais il est toujours utile de regarder ce chapitre pour comprendre comment Hulk est né avec toute cette histoire de rayonnement gamma et tout. Cependant, pour ceux qui veulent une expérience plus rapide, c’est totalement sautable.

5. « L’homme de fer 2 »

Celui-ci n’est pas génial non plus, même s’il est essentiel pour présenter l’assassin Black Widow (Scarlett Johansson) et renforcer le statut d’un autre futur Avenger, le bourgeon de Stark James Rhodes (Don Cheadle), alias War Machine. Une scène de générique de fin présente également un marteau magique, préparant le terrain pour…

6. « Thor »

Pour terminer! Le dieu du tonnerre de Chris Hemsworth entre dans le MCU avec une aventure qui le chasse d’Asgard pour passer du temps sur Terre afin de déterminer sa valeur. Le film amène Loki (Tom Hiddleston), demi-frère filou de Thor, et garde les yeux ouverts pour une première apparition rapide de l’as archer Hawkeye (Jeremy Renner).

7. « Les Vengeurs »

Ah, maintenant nous devenons épiques! La super soirée shawarma-chomping rassemble Cap, Iron Man, Thor, Black Widow, Hawkeye et Hulk (bonjour, Ruffalo!) Pour éviter une invasion extraterrestre de Manhattan perpétrée par Loki. A noter également : un aperçu du méchant cosmique Thanos apparaît dans une scène de générique de fin, préparant le terrain pour le plus grand défi de nos héros.

8. « Thor : le monde des ténèbres »

La mauvaise nouvelle: c’est un film oubliable avec le pire méchant absolu du MCU (Malekith de Christopher Eccleston). La bonne nouvelle : The Aether, l’une des Infinity Stones, possède la petite amie de Thor, Jane Foster (Natalie Portman) et est transporté dans l’excentrique The Collector (Benicio del Toro). Son apparence s’installe…

9. « Les gardiens de la galaxie »

Voici où nous obtenons enfin une explication des toutes-puissantes Infinity Stones et de leur attrait pour Thanos. Plus divertissant, cependant, c’est un groupe d’inadaptés qui se regroupent en équipe, un arbre qui parle et un raton laveur sont les meilleurs amis et le voyou Star-Lord (Chris Pratt) essaie d’expliquer « Footloose » à l’assassin de l’espace Gamora (Zoe Saldana) .

10. ‘Iron Man 3’

« Science Bros » Stark et Banner sont partis ensemble à la fin de « Avengers », alors rattrapons-les ici dans une aventure principalement solo alors qu’Iron Man fait face à un grave SSPT de l’attaque de Manhattan et Ben Kingsley en tant que terroriste Mandarin (bien qu’il y ait une certaine torsion dans sa révélation).

11. « Captain America : Le Soldat de l’Hiver »

Cap apprend que son meilleur ami d’enfance, Bucky Barnes (Sebastian Stan), est un assassin ayant subi un lavage de cerveau et que le mal Hydra a pratiquement pris le contrôle du SHIELD de l’intérieur. De plus, une scène de générique de fin présente Scarlet Witch (Elizabeth Olsen), qui devient très importante plus tard, et son frère rapide Quicksilver (Aaron Taylor-Johnson).

12. « Avengers : L’ère d’Ultron »

Scarlet Witch et Quicksilver forment une équipe anti-Avengers avec le robot maléfique Ultron (James Spader), une intelligence artificielle de maintien de la paix créée par Stark et Banner qui devient mégalomane. Les enfants finissent par faire équipe avec les Avengers pour sauver leur pays d’Europe de l’Est et Vision (Paul Bettany) fait ses débuts en tant qu’androïde alimenté par la pierre d’âme.

13. ‘Ant-Man’

L’ex-criminel Scott Lang (Paul Rudd) se lie avec l’inventeur Hank Pym (Michael Douglas) et sa fille Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) pour sauver la situation en utilisant une combinaison qui utilise la technologie de changement de taille de Pym. Image plus grande: une scène de générique de fin montre Cap et Falcon aidant Winter Soldier et ayant besoin de l’aide d’un certain gars super-rétréci.

14. « Captain America : Guerre civile »

Le drame de « Civil War » se concentre principalement sur le désaccord de Cap et Tony sur la surveillance gouvernementale des Avengers, conduisant à une énorme bataille héros contre héros et à quelques vieux favoris enfermés ou en fuite des autorités. Cap et Winter Soldier se jettent avec Iron Man, et les fans voient les débuts très médiatisés de Black Panther (Chadwick Boseman) et Spider-Man (Tom Holland).

15. « Veuve noire »

Ce n’est pas parce que nous avons dû attendre des années et près de deux douzaines de films pour une aventure solo de Johansson que vous devez le faire. Une fugitive en cavale, notre héroïne se lance dans une quête mondiale pour abattre l’organisation russe louche responsable de son enfance perdue, et fait équipe avec sa sœur, la jeune assassine Yelena Belova (Florence Pugh).

16. « Panthère noire »

Le dirigeant wakandais de Boseman, T’Challa, a vu son père mourir dans la «guerre civile» et rentre maintenant chez lui pour diriger la nation africaine, dont la vaste supériorité de la haute technologie sur le reste du monde est un secret. Cependant, le mercenaire américain Erik Killmonger (Michael B. Jordan) apparaît comme un dangereux prétendant au trône.

17. ‘Spider-Man : Retrouvailles’

« Homecoming » est la version du MCU d’un film pour adolescents, alors que le Hollandais Peter Parker – avec Stark comme mentor et figure paternelle – essaie de trouver un équilibre entre être un enfant et un héros. La recrue follement intelligente doit également faire face au vautour (Michael Keaton), un récupérateur criminel utilisant une technologie extraterrestre pour divers méfaits.

18. « Les Gardiens de la Galaxie 2 »

De retour dans l’espace pour vérifier nos secousses galactiques préférées, la suite révèle que le père de Star-Lord, Ego (Kurt Russell) est un céleste semblable à un dieu avec des conceptions sur la consommation universelle. En parlant de parents, la sœur de Gamora, Nebula (Karen Gillan), indique clairement qu’elle veut se débarrasser de leur mauvais père, Thanos. (Oui, ne l’oubliez pas.)

19. « Docteur étrange »

Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) est un chirurgien égocentrique paralysé par un accident de voiture, qui, à son point le plus bas, apprend les voies des arts mystiques de l’Ancien (Tilda Swinton). Il s’avère que le nouveau Sorcerer Supreme’s Eye of Agamotto est la pierre du temps et une scène de générique de fin présente une visite de Thor qui mène directement à…

20. ‘Thor : Ragnarok’

La soeur maléfique de Thor, Hela (Cate Blanchett), mène une prise de contrôle hostile d’Asgard et le dieu du tonnerre est projeté sur la planète de bataille Sakaar, où Thor renoue avec Hulk et, avec l’aide de la reine guerrière Valkyrie (Tessa Thompson), se bat avec Héla. Il se termine avec des survivants asgardiens sur un vaisseau spatial, où Thor et Loki rencontrent un vaisseau mystérieux et redoutable.

21. « Avengers : la guerre à l’infini »

Oh, non, Thanos (Josh Brolin) est là – et il est contrarié. Le grand gars bat Thor et d’autres super-amis en route pour collecter les six Infinity Stones, menant à une bataille tous azimuts contre nos héros à Wakanda. Thanos utilise les pierres collectées pour des manigances brutalement odieuses dans un cliffhanger dingue.

22. « Ant-Man et la guêpe »

La suite de « Ant-Man » agit comme un interlude, avec Scott, Hope (maintenant avec son propre survêtement en tant que Guêpe) et Hank devant sauver Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer) du trippy Quantum Realm. Malheureusement, Scott y est lui-même piégé lors d’une expédition sans aucun moyen de sortir avant…

23. « Avengers : Fin de partie »

Une tentative désespérée de redresser la situation se termine mal, et cinq ans plus tard, les Avengers restants voyagent à travers le temps et l’espace pour collecter les Infinity Stones avant que Thanos ne puisse les attraper. Le résultat est un point culminant passionnant rempli d’action énorme et de sacrifices émotionnels – tout ce que vous devez vraiment savoir, c’est que Cap brandit le marteau de Thor et c’est totalement incroyable.

24. « Spider-Man: loin de chez soi »

Dans l’épilogue « Endgame », Peter Parker suspend les affaires de super-héros pour qu’il puisse partir en voyage scolaire en Europe et dire à son béguin, MJ (Zendaya), ce qu’il ressent pour elle. L’étrange nouveau mec Mysterio (Jake Gyllenhaal) s’avère un obstacle, et Spidey est secoué par une annonce coup de poing du journaliste controversé J. Jonah Jameson (JK Simmons).

