Avec l’anticipation croissante, les fans veulent savoir comment regarder le tirage au sort de l’UEFA Champions League aux États-Unis.

Le tirage au sort comprend les 32 équipes de la compétition finale. Les derniers matchs de qualification de mercredi ont cimenté la dernière de ces équipes entrant dans la phase de groupes. Cette phase de groupes commence dans quelques semaines seulement, les premiers matchs étant prévus les 6 et 7 septembre. Bien sûr, le calendrier réel est publié une fois que les équipes se sont réparties en groupes individuels.

Donc, avec l’événement prévu pour jeudi, voici comment regarder le tirage au sort de l’UEFA Champions League pour le public américain.

Comment regarder le tirage au sort de la Ligue des champions

Conformément à sa couverture de l’UEFA Champions League et d’autres compétitions de l’UEFA, CBS détient les droits sur le tirage au sort. Par conséquent, CBS propose deux façons de regarder le tirage au sort de la Ligue des champions.

Le premier d’entre eux est sur Paramount +. Il s’agit du service de streaming payant de CBS, qui coûte 4,99 $ par mois. Il existe également un plan annuel pour 49,99 $. Paramount+ accueille tous les matchs de l’UEFA Champions League, Europa League et Conference League tout au long de la saison. De plus, il y a une couverture en studio dédiée pour les jeux en milieu de semaine avec des équipes stellaires.

Regarder le tirage au sort de l’UEFA Champions League Comprend : UEFA Champions League, Serie A et plus Essai gratuit de 7 jours

Si vous n’êtes pas abonné à Paramount+, le tirage est également disponible sur CBS Sports HQ. Cette chaîne gratuite est une chaîne 24h/24 et 7j/7 disponible sous forme de site Web avec l’aimable autorisation de CBS. La diffusion, ainsi que la couverture des épaules de chaque côté du tirage au sort de la Ligue des champions, sont entièrement gratuites. Vous n’avez pas besoin de vous authentifier auprès d’un fournisseur de télévision ou d’une connexion de streaming. CBS Sports HQ est également disponible sur Paramount + comme l’une de ses chaînes sportives.

Couverture CBS du tirage au sort de la Ligue des champions

Comme c’est le cas avec une grande partie de la couverture des compétitions de l’UEFA par CBS, il y a un fort contingent pour l’équipe de studio de couverture du tirage au sort. Poppy Miller est l’hôte tandis que les analystes Ian Joy, Luis Garcia, Jimmy Conrad et Fabrizio Romano constituent le reste de l’équipe.

La plupart de ces noms figurent sur les autres équipes de CBS, qu’il s’agisse des compétitions de l’UEFA ou de la Serie A.

Quel est le tirage au sort de la Ligue des Champions ?

Cet événement détermine les groupes pour la prochaine compétition de clubs de premier plan en Europe. Au total, il y a 32 équipes à trier dans plus d’une douzaine de pays différents. Ces 32 équipes vont dans quatre pots. Les pots diffèrent en fonction des coefficients des clubs de l’UEFA 2022, une méthode de classement et de visualisation des équipes pour s’assurer qu’il n’y a pas trop d’équipes “surpuissantes” dans un groupe. Ensuite, chaque groupe comprend une équipe de chaque pot, réalisant les huit groupes pour la compétition.

Le pot 1 comprend les champions de la saison dernière de l’UEFA Champions League, le Real Madrid et les vainqueurs de la Ligue Europa, l’Eintracht Francfort. Rejoindre ces deux sont les vainqueurs des six plus grandes ligues. L’exclusion est la Liga, que le Real Madrid a également remportée. Par conséquent, les vainqueurs de la Premier League, de la Bundesliga, de la Serie A, de la Ligue Un, de la Primeira Liga et de l’Eredivisie vont au pot 1. Après cela, il y a huit équipes dans chaque pot, divisées par le coefficient de club de l’UEFA.

La compétition proprement dite de l’UEFA Champions League commence le 6 septembre. Tous les matchs de la phase de groupes de la compétition se terminent avant la Coupe du monde en novembre, ce qui la rend plus fréquente et plus chargée qu’une campagne traditionnelle.