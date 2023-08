Comment regarder le tirage au sort de l’UEFA Champions League 2023/24

Les supporters américains de l’UEFA Champions League ont de nombreuses raisons d’être enthousiasmés en regardant le tirage au sort de l’UEFA Champions League 2023/24. Christian Pulisic retrouve la compétition avec l’AC Milan aux côtés de Yunus Musah. Brenden Aaronson l’est aussi, puisqu’il a rejoint l’Union Berlin cet été. D’autres talents américains pourraient également figurer.

Cependant, ce n’est que le début de l’intrigue pour le public mondial. La Ligue des Champions de l’UEFA est la plus grande compétition de clubs au monde. La saison dernière, les fans ont vu Manchester City remporter la compétition pour la première fois en route vers le triplé. En cours de route, City a éliminé les champions en titre d’Allemagne et d’Espagne, le Bayern Munich et le Real Madrid. Ces deux clubs auront envie de se venger cette saison.

Chacun de ces grands clubs apprend son sort en regardant le tirage au sort de l’UEFA Champions League. Aux États-Unis, celui-ci est disponible sur Paramount+ le jeudi 31 août.

Regardez le tirage au sort de l’UEFA Champions League

Le tirage au sort de l’UEFA Champions League commence à midi HE jeudi. La couverture destinée au public américain est exclusive à Paramount+. Cependant, cela n’est pas vraiment une surprise. La plupart des matchs de la Ligue des champions tout au long de la saison sont exclusifs à la plateforme de streaming payant de CBS.

Le tirage au sort en direct aura lieu à Monaco et des représentants de chacune des 32 équipes de la phase de groupes seront présents.

Les participants à la phase de groupes finalisés mercredi

À l’heure actuelle, 26 des 32 équipes ont déjà obtenu leur place pour le tirage au sort de la phase de groupes jeudi. Les matches éliminatoires de mardi et mercredi complètent toutes les équipes en compétition.

Après cela, ces 32 équipes sont réparties dans quatre pots. À juste titre, il y a huit équipes dans chaque pot. Le positionnement d’un club pour le tirage au sort de la phase de groupes dépend soit de son classement lors de la campagne nationale de la saison précédente, soit du calcul du coefficient de son club. C’est plus ou moins la performance d’une équipe en Europe au cours des cinq dernières saisons.

Les vainqueurs de la saison précédente des ligues majeures, de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa, entrent dans le pot 1. Le pot 2 est composé d’équipes d’élite qui n’ont pas remporté ces compétitions la saison dernière, mais qui ont connu du succès en Europe lors des dernières campagnes. Les pots trois et quatre sont d’autres champions de la ligue nationale. De plus, il inclut les clubs qui ont terminé en tête des meilleures ligues nationales européennes. La liste complète des équipes et de leurs pots est disponible sur le site Internet de l’UEFA.

Ensuite, chaque groupe de la Ligue des Champions compte une équipe de chaque pot. Il existe des stipulations selon lesquelles les équipes d’un même pays ne peuvent pas s’affronter à ce stade. Après le tirage au sort, la phase de groupes de l’UEFA Champions League débutera le 19 septembre. La couverture est disponible sur Paramount+.

