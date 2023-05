Comment regarder le tirage au sort de la Coupe d’Asie de l’AFC 2023 en direct à la télévision et en ligne

Le Qatar, champion en titre, accueillera le tirage au sort de la Coupe d’Asie de l’AFC 2023 le 11 mai à Doha. L’équipe indienne de football masculin classée 101e au classement de la FIFA et 23 autres équipes figureront dans le tirage au sort.

Les pots ont été formés selon le dernier classement de la FIFA. L’Inde a été placée dans le pot 4 avec le Tadjikistan, la Malaisie, l’Indonésie, Hong Kong, la Thaïlande et la Chine.

Le Tadjikistan fera cette fois ses débuts en Coupe d’Asie de l’AFC. Le Qatar, pays hôte, se retrouve dans le pot 1. Le Japon, la République islamique d’Iran, la République de Corée, l’Australie et l’Arabie saoudite sont les équipes restantes disponibles dans le pot 1. Les 24 nations participantes seront divisées en six groupes de quatre équipes chacun. Les deux meilleures équipes de chaque groupe et les quatre meilleures troisièmes équipes devraient atteindre les huitièmes de finale.

L’Inde a réussi pour la toute première fois à se qualifier deux fois d’affilée pour la Coupe d’Asie de l’AFC. L’Inde a obtenu sa place en Coupe d’Asie de l’AFC après avoir remporté le groupe D au troisième tour des éliminatoires. Jusqu’à présent, ils ont participé à la Coupe d’Asie de l’AFC à trois reprises – 1964, 2011 et 2019.

SUIVEZ EN DIRECT

Quand aura lieu le tirage au sort de la Coupe d’Asie de l’AFC 2023 ?

Le tirage au sort de la Coupe d’Asie de l’AFC 2023 aura lieu le jeudi 11 mai.

Où aura lieu le tirage au sort de la Coupe d’Asie de l’AFC 2023 ?

Le tirage au sort de la Coupe d’Asie de l’AFC 2023 aura lieu à l’Opéra Katara de Doha, au Qatar.

À quelle heure commencera le tirage au sort de la Coupe d’Asie de l’AFC 2023 ?

Le tirage au sort de la Coupe d’Asie de l’AFC 2023 commencera à partir de 16h30 IST.

Comment diffuser en direct le tirage au sort de la Coupe d’Asie de l’AFC 2023 ?

Le tirage au sort de la Coupe d’Asie de l’AFC 2023 sera diffusé en direct sur la chaîne YouTube et la page Facebook de l’AFC.

Comment regarder le tirage de la Coupe d’Asie de l’AFC 2023 à la télévision ?

Le tirage au sort de la Coupe d’Asie de l’AFC 2023 ne sera pas retransmis en direct en Inde.

Quels sont les pots pour le tirage au sort de la Coupe d’Asie de l’AFC 2023 ?

Chapeau 1 : Qatar, Japon, République islamique d’Iran, République de Corée, Australie, Arabie saoudite

Pot 2 : Irak, Emirats Arabes Unis, Oman, Ouzbékistan, RP Chine, Jordanie

Pot 3 : Bahreïn, Syrie, Palestine, Vietnam, République kirghize, Liban

Pot 4 : Inde, Tadjikistan, Thaïlande, Malaisie, Hong Kong, Chine, Indonésie