Comment regarder le tennis de l’US Open en direct

L’US Open de l’année dernière a été l’un des meilleurs de tous les temps – culminant avec une paire de finales qui ont vu deux adolescentes s’affronter dans la finale féminine, et Daniil Medvedev bouleversant la tentative de Djokovic d’un Grand Chelem du calendrier pour démarrer.

Ce fut un tournoi de surprises, et le dernier Grand Chelem de tennis de 2022 aura donc beaucoup à faire.

Novak Djokovic reste le favori incontestable du côté masculin après une victoire à Wimbledon, bien qu’il devra faire face à un défi de taille de Rafael Nadal, qui a remporté l’Open d’Australie et l’Open de France cette année). Les espoirs britanniques seront fixés sur Emma Raducanu pour défendre son titre chez les femmes, même s’il est difficile de ne pas voir la Polonaise Iga Swiatek comme le favori après une année phénoménale jusqu’à présent.

Quand commence l’US Open ?

Cette année, l’US Open débutera le lundi 29 aoûten cours d’exécution pendant deux semaines jusqu’à dimanche 11 septembre, quand il se terminera par la finale masculine. Les qualifications ont lieu du 23-28 août.

Comment diffuser l’US Open aux États-Unis

Aux États-Unis, la couverture en direct de l’Open est exclusive à ESPN et ESPN2, bien que la chaîne de tennis diffusera également des matchs de rappel et d’autres programmes non en direct.

Si vous n’avez aucun de ceux inclus dans votre forfait tennis, vous pouvez toujours vous inscrire à ESPN +. Cela coûte 6,99 $ par mois ou 69,99 $ par an, mais vous pouvez obtenir un meilleur rapport qualité-prix si vous vous inscrivez au forfait Disney + à 13,99 $ par mois qui comprend à la fois ESPN + et Hulu.

Les fans américains peuvent également s’abonner à Tennis Channel Plus, même si ce n’est pas bon marché à 110 $ par an. D’un autre côté, cela vous permettra de regarder plus de 100 événements ATP et WTA, donc cela pourrait valoir la peine si vous êtes un passionné de tennis.

Comment regarder l’US Open au Royaume-Uni

Cette année, Amazon a de nouveau tous les droits pour montrer la couverture de l’US Open de tennis au Royaume-Uni.

Cela signifie que vous pouvez le regarder depuis votre PC, votre téléphone, votre téléviseur, votre console de jeux ou plus, mais vous aurez besoin d’un abonnement Prime pour le faire. Si vous êtes déjà membre d’Amazon Prime, le service vidéo est inclus gratuitement. Il vous suffit donc de vous connecter et de profiter de l’action.

Sinon, vous pouvez démarrer une Essai gratuit de 30 jours, vous donnant plus que suffisamment de temps pour regarder l’intégralité de l’US Open. Étant donné qu’Amazon a également les droits sur la tournée ATP masculine complète, vous pouvez envisager l’adhésion annuelle, qui vous donnera 12 mois entiers de tennis – il n’y a pas de meilleur moment pour y aller non plus, car à partir de 15 septembre (peu de temps après la fin de l’US Open) Amazon augmente ses prix.

En ce moment vous pouvez obtenez Amazon Prime pour 7,99 £ par mois ou 79 £ par an, mais à partir de la mi-septembre, cela passera à 8,99 £ par mois ou à 95 £ pendant un an. Vous pouvez toujours sélectionner uniquement Prime Video pour 5,99 £ par mois, bien que le paiement pour Prime complète inclut divers avantages tels que la livraison gratuite, des offres, etc.

Comment regarder l’US Open partout dans le monde

La bonne nouvelle est qu’il est possible de regarder l’US Open de n’importe où. La première chose à faire est de vérifier la liste officielle des diffuseurs du tournoi pour savoir qui a les droits sur le tournoi dans votre pays – bien qu’au moment de la rédaction, cela n’ait pas encore été mis à jour pour 2022.

Même s’il n’y a pas de diffuseur là où vous vivez – ou s’ils sont liés à un plan de câble coûteux – vous pouvez toujours regarder la couverture Amazon Prime du Royaume-Uni depuis l’extérieur du Royaume-Uni si vous avez un compte Prime ou vous inscrire au

essai gratuit.

Pour ce faire, vous aurez besoin d’un VPN – deux bons paris sont

NordVPN et

SurfRequin – pour contourner les blocages géographiques mis en place par Amazon – consultez notre tour d’horizon des meilleurs VPN pour en savoir plus.