Comment regarder le Super Bowl 2023 : date, heure, chaînes de télévision, 4K et plus

Après une autre longue saison avec plus de changements au quart-arrière à travers la ligue qu’il n’était possible de suivre, nous avons atteint le sommet du sport et l’une des occasions sportives les plus regardées de l’année dans le monde. Voici ce que vous devez savoir pour regarder le Super Bowl 2023.

Les Bengals ont frôlé les apparitions consécutives au Super Bowl, mais ce sont les Chiefs de Kansas City qui ont de nouveau pris la place de l’AFC dans le grand match – pour la troisième fois en quatre ans. Emmenés par le déjà légendaire Patrick Mahomes, ils affronteront les Eagles de Philadelphie qui reviennent pour la première fois depuis une victoire miracle en 2018 après n’avoir perdu que trois matchs cette année.

Les deux équipes sont la tête de série numéro un dans leurs conférences respectives (la ligue est divisée en NFC et AFC) et se battront pour soulever le trophée Lombardi après le Super Bowl LVII (alias 57).

Vous pouvez le regarder de différentes manières comme nous l’expliquerons, dont certaines sont gratuites. Vous pouvez regarder facilement sur votre smartphone, tablette, ordinateur portable, PC et autres appareils.

Avec une saison régulière plus longue de 17 matchs, le Super Bowl n’est pas le premier dimanche de février ces jours-ci et se déroulera le 12 février 2023.

Il se déroule au State Farm Stadium de Glendale, en Arizona.

Vous pourriez également être intéressé à regarder les Six Nations 2023.

À quelle heure est le coup d’envoi du Super Bowl 2023 ?

L’heure de début du Super Bowl est 23h30 au Royaume-Uni.

Si vous êtes aux États-Unis, il est 18h30 HE ou 15h30 PT.

Qui joue le spectacle de la mi-temps du Super Bowl 2023 ?

Après le medley épique d’Eminem, Snoop Dogg, Dr Dre, Mary J. Blige et Kendrick Lamar l’an dernier, le spectacle de la mi-temps du Super Bowl mettra en vedette Rihanna et marque sa première performance live depuis 2016.

En savoir plus sur le spectacle de mi-temps Apple Super Bowl 2023.

Comment regarder les publicités du Super Bowl 2023 au Royaume-Uni

En plus du match lui-même et du spectacle de la mi-temps, il y a toujours beaucoup de battage médiatique autour des publicités diffusées pendant le Super Bowl. Ils coûtent des millions de dollars même pour une courte durée, alors les entreprises vont en ville avec eux.

Au Royaume-Uni, vous devrez regarder sur le NFL Game Pass pour regarder les publicités américaines pour seulement 99 – tous les détails ci-dessous.

Sports du ciel

Quelle chaîne de télévision diffuse le Super Bowl 2023 au Royaume-Uni ?

Au Royaume-Uni, il existe diverses options de télévision et en ligne pour regarder le Super Bowl en direct. Nous commencerons par l’option la plus simple et gratuite, puis nous vous guiderons à travers les autres choix.

TVI

Après de nombreuses années sur la BBC, la couverture de la NFL est passée à ITV cette année, ce qui signifie que vous pouvez regarder le match en direct sur la télévision gratuite sur ITV One avec une couverture à partir de 22h45. Laura Woods animera avec l’analyse d’Osi Umenyiora et Jason Bell.

Vous pouvez également utiliser ITVX (anciennement appelé ITV Hub) pour diffuser le Super Bowl sur une large gamme d’appareils intelligents. Si vous souhaitez regarder du contenu à la demande sans publicité et télécharger des émissions sur votre appareil, ITVX Premium coûte 5,99 £ ou 59,99 £ par an.

Sports du ciel

Si vous préférez, vous pouvez regarder le Super Bowl 2023 sur Sky. La couverture commence à 22hbien que vous puissiez regarder la couverture de la NFL Network à partir de 14 heures.

Le Super Bowl sera diffusé sur diverses chaînes, dont Sky Sports NFL (407), Sky Sports Main Event (401) et Sky Showcase (106).

Si vous êtes un client Sky avec des chaînes sportives, vous pouvez utiliser Ciel aller pour regarder la couverture en direct du Super Bowl où que vous soyez. L’application Sky Go est disponible sur divers appareils.

Si vous n’êtes pas client Sky, ne vous inquiétez pas car vous pouvez obtenir une couverture Sky Sports avec Now, qui est également disponible sur une large gamme d’appareils ou simplement sur un navigateur Web.

Vous devrez acheter un abonnement Now Sports Day de 24 heures pour 11,98 £ le jour du Super Bowl.

Laissez-passer de jeu NFL

Une autre option consiste à utiliser le service de streaming officiel de la NFL appelé Laissez-passer de jeu. Vous pouvez vous inscrire uniquement pour regarder le Super Bowl 2023 et le regarder sur une gamme d’appareils et même le diffuser sur votre téléviseur à l’aide d’un Chromecast.

Le prix spécial du Super Bowl est juste 99p ce qui le rend moins cher que Now et inclut des choses comme toutes les publicités américaines, Spectacle d’avant-match et de mi-temps du panel de studio de diffusion américain. Vous avez accès pendant 31 jours.

Si tu paie 14,99 £ pour l’abonnement Pro, vous bénéficiez également d’un accès complet en direct au repêchage NFL 2023, à l’agence gratuite et au cartel pendant la saison morte de la NFL. Il y a aussi des rediffusions de jeux des saisons précédentes et plus encore – toutes disponibles jusqu’au 31 juillet.

Renard Sports

Comment regarder le Super Bowl en 4K

Si vous êtes au pays de la liberté, le Super Bowl 2023 sera diffusé sur Fox cette année avec le diffuseur diffusant le grand match en 4K. Si vous n’avez pas de câble, vous pouvez obtenir Fox Sports via Sling TV, Hulu+ et fuboTV.

Votre meilleur pari pour obtenir une couverture Ultra HD est d’utiliser l’application Fox Sports, qui est disponible sur une large gamme de plates-formes et d’appareils. Il est également disponible via votre station Fox locale si vous avez une bonne antenne et vivez dans une zone avec une bonne réception. Consultez le plan d’accueil ici.

Regardez le Super Bowl depuis l’étranger

Des services comme BBC iPlayer et Sky Go sont géo-restreints en dehors du Royaume-Uni, mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas regarder le Super Bowl 2023

lorsque vous êtes à l’étranger.

Tout ce que vous avez à faire est de télécharger et d’utiliser un service VPN qui masquera votre adresse IP et fera apparaître à l’application que vous êtes en fait au Royaume-Uni. Vous pouvez ensuite accéder aux services iPlayer et Sky dans votre navigateur Web et regarder ce que vous voulez.

Nous recommandons NordVPN et VPN Surfshark.