Comment regarder le Super Bowl 2023 : Date, heure, chaîne de télévision, streaming

La saison 2022-23 de la NFL se terminera avec le Super Bowl LVII en février. De la façon de regarder à l’endroit où il sera joué, nous avons tous les détails prêts pour vous :

Après quatre tours de séries éliminatoires de la NFL, le Super Bowl LVII se jouera le dimanche 12 février 2023.

Le Super Bowl devrait débuter à 18h30 HE.

Le Super Bowl LVII se jouera au State Farm Stadium de Glendale, en Arizona, le stade des Cardinals de l’Arizona.

Le match sera diffusé en direct sur FOX et l’application FOX Sports, avec une couverture continue tout au long de la journée jusqu’au coup d’envoi de 6h30. Plus de 110 millions de personnes dans le monde devraient se connecter à l’émission.

Pour ceux qui n’ont pas de câble, il existe quelques services de diffusion en direct qui diffuseront FOX et le grand jeu, notamment Sling TV, Hulu + et fuboTV.

Si vous avez une antenne qui se trouve dans une bonne zone de réception, vous pouvez également regarder le Super Bowl sur votre station FOX locale. Vérifiez Cartes de réception TV de la Federal Communications Commission pour voir quelles stations sont disponibles dans votre région.

Le Super Bowl sera disponible pour être diffusé en direct sur le site Web FOX Sports et l’application FOX Sports.

Le spectacle de la mi-temps sera présenté par Rihanna, neuf fois lauréate d’un Grammy.

Les séries éliminatoires de la NFL ont commencé le samedi 14 janvier 2023 pour déterminer qui s’affrontera pour le trophée Lombardi. Après des semaines de compétition acharnée, le match du Super Bowl sera les Chiefs de Kansas City contre les Eagles de Philadelphie.

Vous pouvez trouver la page Super Bowl de FOX Sports ici, avec des analyses, des histoires, des vidéos et des informations menant au match.

