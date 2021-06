Comment regarder le Summer Game Fest 2021

Le Summer Game Fest est une idée originale de Geoff Keighley : un événement de jeux en ligne uniquement qui s’étendra sur l’été et compensera l’annulation d’événements physiques dans le monde cette année.

Alors que le premier événement de l’année dernière a duré des mois, l’édition 2021 ne devrait actuellement couvrir que juin et juillet, mais peut être prolongée en fonction des autres dates annoncées.

Le plus important est cependant le spectaculaire coup d’envoi géant de cette semaine, qui devrait contenir quelques révélations de jeu. Voici tout ce que vous devez savoir sur ce qui se passe, quand et comment tout regarder.

Qu’est-ce que le Summer Game Fest ?

Summer Game Fest est exactement ce à quoi cela ressemble: une célébration de tout ce qui concerne le jeu vidéo qui se déroule jusqu’à l’été 2021.

Lancé l’année dernière pour compenser l’annulation d’événements de l’industrie allant de l’E3 à la Fortnite World Cup, il revient cette année et comprendra des annonces de nouvelles, des événements en jeu, du contenu jouable spécial et une vitrine pour les développeurs.

Combien de temps cela dure-t-il?

Au moment de la rédaction, le Game Fest se déroule du 10 juin jusqu’à ce que EA Play Live soit activé 22 juillet, bien qu’il puisse être prolongé si d’autres événements sont annoncés. L’année dernière s’est déroulée jusqu’à la soirée d’ouverture de la Gamescom fin août, la même chose pourrait donc se reproduire.

Comment regarder le coup d’envoi du Summer Game Fest en direct !

L’événement le plus important du calendrier du Summer Game Fest est Kickoff Live !, un événement de lancement qui promet « des premières mondiales, des invités spéciaux et des performances musicales de Weezer et du Sonic Symphony Orchestra ».

C’est vraiment le seul événement exclusif du Summer Game Fest, car tout ce qui suit sont d’autres événements et flux de l’industrie promus sous l’égide du Summer Game Fest.

Si vous souhaitez regarder l’événement Kickoff en direct, il a lieu le 10 juin à 11h PT / 14h HE / 19h BST, et vous pouvez le regarder ici :

Quels sont les autres événements du Summer Game Fest ?

Au-delà du flux Kickoff, Summer Game Fest est vraiment un peu comme l’E3 2021 : une bannière de marque qui couvre les événements de la plupart des grands éditeurs et entreprises de l’industrie des jeux cette année.

Cela signifie que le calendrier partage beaucoup de points communs avec ceux de l’E3, bien qu’il existe quelques différences. Voici tous les événements officiellement inclus dans le Summer Game Fest jusqu’à présent:

Calendrier E3 2021 Date de l’événement (Royaume-Uni) Heure du Royaume-Uni (BST) Heure de l’UE (CEST) Heure de la côte est des États-Unis (HAE) Heure de la côte ouest des États-Unis (PDT) Coup d’envoi du Summer Game Fest en direct ! Jeudi 10 juin 19h00 20:00 14:00 11h00 La semaine des geeks de Netflix Du lundi 7 juin au vendredi 11 juin 17:00 18h00 12:00 09h00 Koch Primetime vendredi 11 juin 20:00 21h00 15h00 12:00 Ubisoft Forward E3 2021 samedi 12 juin 20:00 21h00 15h00 12:00 Devolver Direct 2021 samedi 12 juin 21h30 22h30 16h30 13h30 Vitrine Xbox et Bethesda dimanche 13 juin 18h00 19h00 13h00 10h00 Square Enix présente dimanche 13 juin 20:15 21:15 15:15 12h15 Retour 4 Blood Showcase dimanche 13 juin 22:00 23h00 17:00 14:00 Steam Next Fest Mercredi 16 juin – Mardi 22 juin 18h00 19h00 13h00 10h00 Orchestre Symphonique Sonique Mercredi 23 juin 20:00 21h00 15h00 12:00 EA Jouer 2021 Jeudi 22 juillet À confirmer À confirmer À confirmer À confirmer

En cas de doute, vous pouvez toujours vous inscrire aux notifications du site Summer Game Fest pour vous assurer de ne rien manquer.