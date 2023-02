Comment regarder le spectacle de mi-temps du Super Bowl de Rihanna

Vous n’avez pas besoin de connaître un touché d’un bout serré pour écouter le Super Bowl LVII, qui se jouera à Glendale, en Arizona, le 12 février, entre les Chiefs de Kansas City et les Eagles de Philadelphie. Les publicités de mini-films, les bandes-annonces de films très attendues et les spectacles de mi-temps étoilés attirent également les foules. Le spectacle de la mi-temps de cette année est particulièrement excitant pour beaucoup, car il met en vedette Rihanna, une artiste emblématique qui n’a pas sorti de nouvel album depuis un moment. Voici la vérité.

Voici un peu de Rihanna

La chanteuse barbadienne Rihanna est l’un de ces artistes musicaux qui n’ont pas besoin d’utiliser un nom de famille. (C’est Fenty, cependant. Elle utilise le nom de ses entreprises de maquillage et de lingerie.) Elle occupera le devant de la scène au spectacle de la mi-temps, et pour autant que nous le sachions, elle le fait en solo, contrairement à l’année dernière où Dr Dre, Eminem, Snoop Dogg, Kendrick Lamar et Mary J. Blige tous se sont partagé la vedette. (Bien sûr, il est toujours possible qu’un ami célèbre passe par là.)

Vous ne connaissez pas Rihanna ? C’est une icône de la pop, de la mode et de la musique, une femme d’affaires milliardaire, et une actrice qui a joué dans des films et des émissions de télévision. (Les enfants l’ont adorée en tant que voix de Tip dans le film DreamWorks de 2015 Domicile.) Elle a remporté neuf Grammy Awards et est l’une des artistes musicaux les plus vendus de tous les tempsayant vendu 250 millions de disques dans le monde.

Prends-le de Jay-Zqui a signé le chanteur à Def Jam Records en 2004, et possède maintenant Roc Nation, sa société de gestion et le partenaire de divertissement officiel de la NFL.

“Rihanna est un talent générationnel, une femme aux débuts modestes qui a dépassé les attentes à chaque tournant”, a-t-il déclaré lors de l’annonce du rôle de Rihanna au Super Bowl.

Comment regarder le spectacle de la mi-temps

Le Super Bowl LVII est prévu pour le 12 février, avec un coup d’envoi à 18h30 HE / 15h30 PT au State Farm Stadium de Glendale, en Arizona. Le jeu sera diffusé sur Fox. Si vous souhaitez vous connecter uniquement pour le spectacle de la mi-temps, vous n’aurez probablement pas à faire attention avant 19h30-20h HE – les deux premiers quarts du jeu dureront probablement 40 minutes chacun, avec des publicités et du jeu. arrêts tout compris. Appelez-le à 19h30 juste pour être sûr. Bien que si vous manquez quelque chose, la NFL publie généralement assez rapidement une vidéo en ligne de toute la mi-temps.

Si vous obtenez Fox sur votre gamme de chaînes de télévision habituelles, vous êtes prêt. Si vous ne pouvez pas obtenir Fox pour le moment, vous pouvez ajouter Hulu + Télévision en direct, Télévision YouTube, FuboTV ou Sling TV pour obtenir la chaîne et regarder le match en direct.

Vous voulez diffuser le jeu en direct sur une application mobile ? Les abonnés NFL Plus peuvent le faire sur le Application mobile NFLet les abonnés Fox peuvent le regarder sur le Application Fox Sports.

À quoi s’attendre du spectacle de la mi-temps

Une voix off pour le teaser de l’émission de mi-temps du Super Bowl rappelle aux téléspectateurs que Rihanna n’a pas sorti de nouvel album depuis Anti en 2016. Cela semble certainement faire allusion à l’annonce d’un nouvel album, mais pas si vite. Rapports de variété que Rihanna a dit en novembre, “Ce n’est pas vrai. Le Super Bowl est une chose. La nouvelle musique est une autre chose. Vous entendez ça, fans ?”

Nouvel album ou pas de nouvel album, Rihanna sait organiser un spectacle, et l’avantage de ne pas avoir à partager le spectacle entre cinq musiciens différents signifie que ce sera similaire à un concert raccourci.

C’est la première année qu’Apple Music sponsorise le spectacle de la mi-temps du Super Bowl, en remplacement de Pepsi. Nous devrons attendre et voir si Apple Music propose des joyaux technologiques ou des extras liés à l’émission.

Correction, 14 h 20 HP: Une version antérieure de cette histoire disait à tort que Rihanna n’avait pas sorti de nouvelle musique depuis son album de 2016. Elle n’a pas sorti de nouvel album depuis, mais a sorti de nouvelles musiques.