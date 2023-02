Comment regarder le spectacle de mi-temps du Super Bowl 2022 : interprètes et heure

super Bowl LVII (57) est presque làet tandis que beaucoup seront à l’écoute de toute l’action de football entre les Chiefs de Kansas City et les Eagles de Philadelphie à Glendale, en Arizona, l’un des plus grands moments forts de l’événement est le spectacle très attendu de la mi-temps.

Avec d’anciens interprètes tels que Lady Gaga, Beyoncé et Coldplay, ce mini-concert comprendra d’énormes chansons et des spectacles à apprécier. Mais qui se produit cette année ? Et quand aura lieu le spectacle de la mi-temps ? Nous répondons à toutes ces questions – et plus encore – ci-dessous.

Vous pouvez également lire comment regarder le Super Bowl 23, ainsi que notre guide plus général sur la façon de regarder la NFL.

Qui se produit au spectacle de la mi-temps du Super Bowl 2023 ?

Cette année, le spectacle de la mi-temps du Super Bowl sera dirigé par la sensation pop Rihanna. Les rumeurs suggèrent qu’elle pourrait être accompagnée d’invités spéciaux pendant la représentation de 12 minutes.

La set list n’est pas encore confirmée, mais on a pu entendre des chansons comme We Found Love, Work et Umbrella.

Regardez la bande-annonce ci-dessous :

Le Super Bowl 57 sera diffusé dimanche 12 février 2023.

En règle générale, le spectacle de la mi-temps du Super Bowl a lieu après la première mi-temps, qui dure généralement environ 90 minutes. Le match lui-même devrait débuter vers 18 h 30 HE, alors voici à quelle heure l’émission de mi-temps devrait être diffusée dans différentes parties du monde :

Côte Est des États-Unis – Peu après 20 h HE

Côte ouest des États-Unis – Peu après 17 h 00 PT

Royaume-Uni – Peu après 1h du matin GMT (13 février)

Europe – Peu après 2h du matin CET (13 février)

Australie – Peu après 12h AEDT (13 février)

Inde – Peu après 6 h 30 IST (13 février)

Comment regarder l’émission de mi-temps du Super Bowl au Royaume-Uni et aux États-Unis

Vous pouvez regarder le Super Bowl à la télévision et en ligne, avec de nombreuses options différentes disponibles.

NOUS

Si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez regarder l’émission de mi-temps du Super Bowl sur Fox si vous avez le câble. L’émission de mi-temps du Super Bowl sera également disponible sur FuboTV, Sling TV, YouTube TV, Hulu + Live TV et NFL Plus (uniquement disponible sur mobile).

ROYAUME-UNI

Pendant ce temps, les téléspectateurs britanniques peuvent écouter l’événement gratuitement via BBC One ou sur Sky Sports à la télévision. Vous pouvez également le diffuser via BBC iPlayer, Now (via un abonnement sportif) ou via le NFL Game Pass.

Si, toutefois, vous ne voulez pas vous coucher tard pour regarder l’intégralité de l’émission, la performance devrait être disponible sur la chaîne YouTube officielle de la NFL peu de temps après sa diffusion.

Qui chante l’hymne national au Super Bowl 2023 ?

Le chanteur de l’hymne national du Super Bowl 2023 est Chris Stapleton, huit fois chanteur country primé aux Grammy Awards.

Avant le spectacle, il y aura également une performance de hayon de Jason Derulo et du duo rock The Black Keys. Les téléspectateurs peuvent voir cela sur la page officielle NFL TikTok.