Comment regarder le spécial en ligne

Ozempic, le médicament amaigrissant qui a conquis Hollywood l’année dernière, est au centre de la nouvelle émission spéciale en streaming « South Park », désormais diffusée sur Paramount+.

Dans « South Park : La fin de l’obésité », les médicaments amaigrissants prennent d’assaut la paisible ville de montagne de South Park. Lorsqu’Eric Cartman, en surpoids et grossier, se voit refuser l’accès aux médicaments, il recrute Kyle, Stan, Butters et Kenny pour obtenir de l’aide.

Dans la bande-annonce, Cartman déplore sa taille dans le miroir pendant que ses amis mènent des expériences en laboratoire en blouse et lunettes de laboratoire, le préparant à prendre les médicaments. «Nous avons parcouru le système de santé américain», explique Butters. « J’ai failli mourir! »

Paramount+ a publié six autres événements exclusifs en streaming : « South Park : Post COVID », « South Park : Post COVID : The Return of COVID », « South Park : The Streaming Wars », « South Park : The Streaming Wars Part 2 », « South Park : Rejoindre le Panderverse » et le récent « South Park (Ne convient pas aux enfants) ». Les six émissions spéciales sont exclusivement disponibles en streaming sur Paramount+.

« South Park » a fait ses débuts sur Comedy Central en 1997 et a été renouvelé jusqu’en 2027. Le renouvellement portera la série jusqu’à sa 30e saison à l’antenne. Les épisodes de « South Park » peuvent être regardés sur Comedy Central, Max et Max Channel d’Amazon Prime.

« South Park : La fin de l’obésité » est produit par MTV Entertainment Studios. « South Park » est co-créé par Trey Parker et Matt Stone, tous deux producteurs exécutifs, aux côtés d’Anne Garefino et Frank C. Agnone II. Eric Stough, Adrien Beard, Bruce Howell et Vernon Chatman sont les producteurs.

Diffusez le nouveau spécial sur Paramount+ à partir du 24 mai.