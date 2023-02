Comment regarder le Season Pass MLS sur Roku

MLS Season Pass est disponible sur Roku, la société connue pour son décodeur qui compte plus de 65 millions d’utilisateurs actifs dans le monde.

Pour ceux qui ne le savent pas, MLS Season Pass est la nouvelle plaque tournante pour tout ce qui concerne la Major League Soccer. Dans le cadre de l’accord historique entre Apple et MLS, MLS Season Pass propose des diffusions en direct de chaque match, à la fois en saison régulière et en séries éliminatoires. De plus, le service propose une couverture spécifique à l’équipe, des vidéos produites par les clubs et une couverture en studio pour chaque concours. De plus, cette couverture est disponible en anglais et en espagnol pour chaque match. Les matchs impliquant des équipes canadiennes sont également disponibles en français.

Les utilisateurs de Roku ne sont pas laissés pour compte dans son changement monumental pour regarder MLS en utilisant MLS Season Pass.

Voici comment ceux qui ont Roku peuvent s’abonner et regarder la Major League Soccer.

Regardez le Season Pass de la MLS sur Roku

C’est le moyen le plus simple de s’abonner au Season Pass MLS pour regarder sur Roku.

Pour obtenir le Season Pass MLS, activez l’offre sur votre navigateur Web. C’est le moyen le plus simple de le faire, surtout si vous êtes nouveau sur le service de streaming. Une fois que vous vous êtes inscrit, accédez à votre appareil Roku, puis installez l’application Apple TV disponible dans votre section “Chaînes de diffusion” Roku (voir capture d’écran ci-dessous). Connectez-vous à l’application Apple TV en utilisant les mêmes informations que celles que vous avez utilisées lors de votre inscription. Après avoir entré vos identifiants de connexion, vous devriez voir MLS Season Pass, vous permettant d’accéder à tout le contenu.

Si vous voyez une option pour vous abonner à Apple TV +, ignorez cette partie. Rappelez-vous que vous ne ont pas besoin Apple TV+ pour regarder le Season Pass MLS. Ce sont deux options distinctes sur les services Apple TV.

Toutefois, si vous prévoyez de regarder des programmes tels que Ted Lasso ou le Guerre pour le football documentaire, ceux-ci ne sont que sur Apple TV +. Les abonnés Apple TV + bénéficient d’une légère réduction sur le Season Pass MLS.

Le prix du Season Pass MLS est de 14,99 $ par mois (99 $ par an). Les abonnés Apple TV + peuvent obtenir le Season Pass MLS pour 12,99 $ par mois (79 $ par saison).

