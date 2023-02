Comment regarder le Season Pass MLS sur Android

Avec le lancement du MLS Season Pass d’Apple, certains utilisateurs d’Android peuvent se demander s’ils peuvent utiliser le service ou non. Après tout, MLS Season Pass est la nouvelle plaque tournante pour tout ce qui concerne la Major League Soccer. Les diffusions en direct, les mises à jour de l’équipe, la couverture spécifique des joueurs et bien plus encore passent par le Season Pass MLS.

Heureusement, les utilisateurs d’Android peuvent regarder des matchs sur MLS Season Pass. En d’autres termes, vous pouvez regarder MLS Season Pass même si vous n’avez pas d’appareil Apple.

Donc, si vous faites partie des personnes possédant un appareil Android qui cherchent à regarder MLS Season Pass sur Android, voici comment vous pouvez le faire dès maintenant.

Regarder le Season Pass de la MLS sur Android

C’est le moyen le plus simple de s’abonner au Season Pass MLS pour regarder sur Android :

Pour obtenir le Season Pass MLS, activez l’offre sur votre navigateur Web. C’est le moyen le plus simple de le faire, surtout si vous êtes nouveau sur le service de streaming. Une fois inscrit, visitez tv.apple.com dans votre navigateur. Après vous être connecté avec votre identifiant d’utilisateur, vous verrez le Pass Saison MLS à votre disposition. Si vous souhaitez regarder le Season Pass MLS sur un autre appareil, voir ci-dessous pour plus d’informations après vous être inscrit à la première étape.

Utilisation d’un navigateur Web

Si vous êtes sur un appareil Android, vous constaterez qu’il n’y a pas d’application Apple TV. Cette application, standard pour iPhone, iPad, Mac, etc., n’est pas disponible pour ceux qui ont Android.

Après votre inscription, il vous suffit d’aller sur tv.apple.com dans votre navigateur. Sur Android, cela peut être Chrome, Firefox ou autre chose. De là, vous pouvez signer l’accès MLS Season Pass.

Notez que vous n’avez pas besoin de vous inscrire à Apple TV+ pour vous abonner au Season Pass MLS. Ce sont deux entités distinctes, le Season Pass MLS coûte 14,99 $ par mois ou 99 $ par saison.

La seule recommandation serait de mettre la page en signet ou de créer un raccourci vers le navigateur Web. Cela permettrait d’économiser quelques étapes pour accéder à MLS Season Pass à l’avenir.

Android TV

Les utilisateurs d’Android TV peuvent télécharger l’application Apple TV et regarder le Season Pass de cette façon. Bien que cela n’inclue pas les appareils Android portables, c’est un moyen pour les utilisateurs de décodeurs de regarder MLS Season Pass sur un appareil Android.

Le système d’exploitation Android TV fonctionne de la même manière que le système d’exploitation Apple TV, même si l’apparence est différente. Heureusement, l’application Apple TV, qui héberge le MLS Season Pass, est disponible en téléchargement sur Android TV.

Application Apple TV potentielle

Une rumeur circule selon laquelle Apple teste une application Apple TV sur des appareils Android. Si cela est vrai et que l’application se concrétise, cela résout tous les problèmes de regarder MLS Season Pass.

Comme les appareils Apple, tout ce que vous auriez à faire est de vous inscrire au MLS Season Pass dans l’application. Ensuite, vous pouvez avoir accès à tous les matchs de la MLS cette saison.

