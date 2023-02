Comment regarder le Season Pass MLS sur Amazon Fire

Vous pouvez regarder MLS Season Pass sur Amazon Fire, même s’il ne s’agit pas d’un appareil Apple. Apple et la Major League Soccer se sont associés pour un contrat record de 10 ans qui commence avec la campagne MLS 2023.

Amazon Fire TV, avec plus de 150 millions d’appareils vendus dans le monde, permet l’accès au Season Pass MLS.

Par conséquent, vous pouvez regarder le contenu exclusif d’Apple pour la Major League Soccer. Par exemple, chaque match MLS, y compris la saison régulière et les séries éliminatoires, est disponible sur le Season Pass MLS. De plus, vous pouvez regarder chaque match en anglais et en espagnol, avec des matchs impliquant des équipes canadiennes disponibles en français. Les clubs MLS produisent un contenu vidéo complet pour accompagner les matchs. De plus, les abonnés au MLS Season Pass bénéficient d’une couverture en studio pour la langue de leur choix et d’un angle d’accueil pour des commentaires colorés.

Si vous avez une Amazon Fire TV, ne manquez pas la saison inaugurale de MLS sur Apple TV. Voici comment vous abonner et regarder.

Regardez le Season Pass MLS sur Amazon Fire

S’abonner au Season Pass MLS est assez simple.

Activez MLS Season Pass sur votre navigateur Web. Cela peut se faire sur téléphone, ordinateur ou tablette. Après vous être inscrit et abonné, téléchargez l’application Apple TV sur votre Amazon Fire TV. Connectez-vous à l’application Apple TV. Les informations d’identification doivent être les mêmes que celles utilisées à l’étape 1. Une fois connecté, vous devriez voir MLS Season Pass, vous permettant d’accéder à tout le contenu associé.

Un rappel rapide. MLS Season Pass est sa propre entité chez Apple. Ce n’est pas la même chose qu’Apple TV+. Si vous voyez quelque chose disant abonnez-vous à Apple TV +, vous pouvez ignorer cette partie.

Si vous souhaitez vous abonner à Apple TV +, il existe d’excellentes émissions liées au football. Ted Lasso, le Guerre pour le football documentaire et même certains jeux MLS sont disponibles pour les abonnés Apple TV +. Les abonnés Apple TV + bénéficient également d’une réduction sur le Season Pass MLS.

