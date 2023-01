Comment regarder le PSG vs Riyadh All-Star XI en direct alors que Cristiano Ronaldo affronte Lionel Messi pour ses débuts saoudiens

Le PSG et un Riyad All-Stars XI devraient s’affronter ce soir (jeudi) dans un match d’exhibition, opposant Lionel Messi et Cristiano Ronaldo pour peut-être la dernière fois de leur carrière.

Le Riyadh All-Star XI est composé de joueurs des deux clubs les plus titrés de la Saudi Pro League, Al-Hilal et Al-Nassr. L’ancienne équipe est championne en titre de l’élite saoudienne et de la Ligue des champions d’Asie, tandis qu’Al-Nassr est actuellement en tête du championnat cette saison.

Alors que Ronaldo n’a pas encore fait ses débuts – en raison d’une suspension de deux matchs prononcée par la FA anglaise – pour Al-Nassr, qu’il a rejoint au début du mois, l’international portugais est toujours prêt à disputer le match amical contre Paris Saint-Germain et fait ses débuts en Arabie Saoudite.

Le PSG achève une tournée de mi-saison au Moyen-Orient pendant quelques jours, en s’arrêtant d’abord à Doha, au Qatar, pour remplir les activités de sponsor, avant de se rendre à Riyad pour le match d’exhibition.

Lionel Messi, Kylian Mbappe et Neymar font tous partie de l’équipe itinérante et devraient tous figurer lors du match amical au King Fahd International Stadium. Le PSG a un match de Coupe de France contre le Pays de Cassel lundi, alors ne vous attendez pas à ce qu’aucun d’entre eux ne risque de jouer les 90 minutes complètes.

La dernière fois que Messi et Ronaldo se sont affrontés, c’était en décembre 2020, lors d’un match de phase de groupes de la Ligue des champions entre Barcelone et la Juventus – la Juve a gagné 3-0, grâce à deux buts de Ronaldo.

Comment regarder PSG vs Riyadh All-Star XI

PSG vs Riyadh All-Star XI débutera à 17h GMT, le jeudi 19 janvier.

Les diffuseurs traditionnels du Royaume-Uni ne diffuseront pas le match, mais le chaîne YouTube officielle du PSG (s’ouvre dans un nouvel onglet) diffusera le match en direct de Riyad.

Alternativement, le PSG diffusera une couverture complète du match en direct sur le page Facebook officielle du PSG (s’ouvre dans un nouvel onglet)aussi.

Les deux options coûtent 1,99 £ pour diffuser.