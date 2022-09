Tout comme le Nintendo Direct ou Inside Xbox, les vidéos PlayStation State of Play donnent des mises à jour clés pour les fans de Sony, avec de nouvelles révélations de jeux, des détails et plus encore, elles sont donc essentielles pour tous ceux qui veulent suivre ce qui s’en vient pour PlayStation .

Ils sont faciles à manquer si vous ne faites pas attention – alors voici quand la prochaine mise à jour aura lieu, de quoi il s’agit et comment regarder en direct. Vous pouvez également consulter notre sélection des meilleurs jeux PlayStation 5 dans l’ensemble et comment regarder Square Enix Presents.

A quand le prochain State of Play de Sony ?

Le prochain état des lieux a lieu aujourd’hui, mardi 13 septembre 2022 aux heures suivantes :

23h BST (heure du Royaume-Uni)

15 h 00 PT (heure de la côte ouest des États-Unis)

18 h HE (heure de la côte est des États-Unis)

23h59 CET (heure d’Europe centrale)

Sony a déclaré que le segment durera environ 20 minutes au total.

Comment regarder l’état des lieux

Lorsque le flux commencera, vous pourrez le regarder sur les chaînes PlayStation YouTube et Twitch. Nous avons également intégré le flux ci-dessous, vous pouvez donc ajouter cette page à vos favoris et revenir pour regarder le flux State of Play lorsqu’il sera diffusé.

À quoi s’attendre du prochain State of Play

Le blog officiel PlayStation a confirmé que ce flux se concentrera sur “20 minutes de révélations, de nouvelles mises à jour et de nouvelles séquences de gameplay pour 10 jeux à venir sur PS5, PS4 et PS VR2”.

Ce seront principalement des titres de développeurs japonais, mais Sony a promis quelques autres surprises.