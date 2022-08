Comment regarder le pic de pluie Perseid Meteor, si la Lune n’est pas sur le chemin

Les averses de météorites sont généralement mieux vues lorsque le ciel est le plus sombre, après minuit mais avant le lever du soleil. Afin de voir autant de météores que possible, attendez 30 à 45 minutes après être arrivé à votre lieu d’observation. Cela permettra à vos yeux de s’adapter à l’obscurité. Ensuite, allongez-vous et admirez une grande partie du ciel nocturne. Les nuits claires, les altitudes plus élevées et les moments où la lune est mince ou absente sont les meilleurs. M. Lunsford a suggéré une bonne règle empirique : “Plus vous pouvez voir d’étoiles, plus vous pouvez voir de météores.”

Les jumelles ou les télescopes ne sont pas nécessaires pour les pluies de météorites et limiteront en fait votre vue.