Comment regarder le MotoGP en 2022 : diffusions en direct, heures de début et plus

Après une pause estivale prolongée en raison de l’annulation du Grand Prix de Finlande, le MotoGP se rend au Royaume-Uni pour le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone. Les fans du Royaume-Uni pourront assister à la course à 14 heures sur BT Sport 2, tandis que ceux de la côte ouest des États-Unis pourront regarder à 5 heures du matin et ceux de la côte est à 8 heures du matin.

Bien sûr, vous voulez savoir comment à regarder, voici donc tout ce que vous devez savoir sur l’action de ce week-end ainsi que le calendrier complet de 2022, ainsi que vos options de diffusion en continu et de visionnage à la télévision.

Quelle est l’heure de début de la course MotoGP britannique ?

dimanche 7 août à 14h heure locale (c’est 14h00 BST – en direct sur BT Sport 2)

Les essais libres sont télévisés le vendredi et le samedi, suivis des qualifications. Voici le programme du week-end.

vendredi 5 août Essais libres 1 : 9h55-10h40, Essais libres 2 : 14h10-15h55

Essais libres 1 : 9h55-10h40, Essais libres 2 : 14h10-15h55 samedi 6 août Essais libres 3 : 9h55-10h40 ; Essais libres 4 : 13h30-14h ; Qualifications : 14h10-14h50

Essais libres 3 : 9h55-10h40 ; Essais libres 4 : 13h30-14h ; dimanche 7 août Échauffement : 9h40-10h ; Départ de la course – 14h

Voici le programme complet du week-end (tous les horaires sont horaires de piste locaux – UTC+2) :

vendredi 24

09:00-09:40 Moto3 FP1

09:55-10:40 MotoGP FP1

10h55-11h35 Moto2 FP1



13:15-13:55 Moto3 FP2

14:10-14:55 MotoGP FP2

15:10-15:50 Moto2 FP2

samedi 25

09:00-9:40 Moto3 FP3

09:55-10:40 MotoGP FP3

10h55-11h35 Moto2 FP3



12h35-12h50 Moto3 Q1

13:00-13:15 Moto3 Q2

13:30-14:00 MotoGP FP4

14:10-14:25 MotoGP Q1

14h35-14h50 MotoGP Q2

15h10-15h25 Moto2 Q1

15h35-15h50 Moto2 Q2



dimanche 26

9:00-9:10 Échauffement Moto3

9h20-9h30 Échauffement Moto2

9:40-10:00 Échauffement MotoGP

11h00 Course Moto3

12h20 Course Moto2

14h00 Course MotoGP

Le MotoGP est-il diffusé sur la télévision gratuite ?

Dans certains pays, comme l’Australie, mais dans la plupart des endroits, vous aurez besoin d’avoir le bon forfait TV payant.

Au Royaume-Uni, par exemple, BT Sport a des droits exclusifs de couverture en direct jusqu’en 2024.

Les temps forts de la course sont disponibles sur ITV4, généralement le lendemain de la course à 20 heures.

Si vous n’avez pas de haut débit BT, vous pouvez toujours obtenir BT Sport en achetant le Laissez-passer mensuel, qui coûte 25 £. Mais pour ceux qui ont le haut débit BT, ajouter un bouquet TV est simple.

Aux États-Unis, bien que NBC Sports Network ait été fermé fin 2021, NBC détient toujours les droits de diffusion du MotoGP et diffusera toutes les courses de la saison 2022 sur NBC et CNBC. Seuls certains seront diffusés en direct, le reste étant diffusé plus tard dans la même journée.

Voici une liste des diffuseurs de divers pays et régions qui (à notre connaissance) diffuseront des courses MotoGP en 2022 :

ROYAUME-UNI: BTSport 2

États-Unis : NBC et CNBC – liste complète des heures de diffusion ici

Australie : Fox Sports, 10 ans

Canada : beIN Sports

Afrique : SuperSport

Asie : Fox Sports

Belgique : Canal+

Benelux : Eurosport

Brésil : Fox Sports

République tchèque Slovaquie : Nova Sport

France : C8

Allemagne : Servus TV

Grèce : CosmoteTv

Sous-continent indien : OSport

Indonésie : Trans7

Italie : Ciel

Japon : Google+

Japon : Hulu

Amérique latine : ESPN

Mexique : ESPN2

Pays-Bas : Ziggo Sport

Pologne : Polsat Sport

Portugal : télévision sportive

Russie : motorsport.tv

Espagne : DAZN

Suède : ViaSat

Suisse : FRS

Thaïlande : PPTV HD

Où que vous soyez dans le monde, vous pouvez obtenir le MotoGP VideoPass, qui vous permet de diffuser en direct et à la demande la couverture de chaque GP sur vos appareils – et TV si vous avez un Android TV, Apple TV, Roku ou Amazon Fire TV.

Moto GP

Il coûte généralement 199,99 €, mais comme nous sommes à mi-saison, il s’agit maintenant d’un pass demi-saison à 100 €, soit environ 84 £/113 $ US. Le streaming est en Full HD – pas UHD malheureusement – mais il comprend également 45 000 vidéos à regarder datant d’aussi loin que 1992.

Regardez le MotoGP avec un VPN

L’utilisation d’un VPN vous permet de regarder le MotoGP même si vous n’êtes pas dans votre pays d’origine lorsqu’une course est en cours. Vous lancez simplement le VPN, vous vous connectez à un serveur dans votre pays et, depuis l’étranger, vous pouvez regarder comme si vous étiez chez vous.

Bien sûr, cela fonctionne également dans l’autre sens et vous permet de regarder des courses sur des réseaux de télévision qui diffusent en ligne mais sont verrouillés par région. Vous aurez peut-être encore besoin d’un compte pour ce service de télévision, mais avec un bon VPN tel que NordVPN ou PureVPN, vous pouvez contourner ces blocs régionaux.

Pour en savoir plus, lisez notre guide du meilleur VPN pour le streaming.

Calendrier Moto GP 2022

Cette saison voit deux nouvelles pistes, la première sur le nouveau circuit urbain international de Mandalika en Indonésie.

L’autre nouvelle piste est le KymiRing en Finlande, et ce sera le premier GP de Finlande depuis 1982.

Tour Date de course Heure de début Pays Circuit 1 6 mars 15h00 GMT Qatar Losail 2 20 mars 7h00 GMT Indonésie Mandalika 3 3 avril 19h00 BST Argentine Termes de Rio Hondo 4 10 avril 20h BST Etats-Unis Circuit des Amériques 5 24 avril 14h00 BST le Portugal Portimão 6 1er mai 13h BST Espagne Jerez sept 15 mai 13h BST France le Mans 8 29 mai 13h BST Italie Mugello 9 5 juin 13h BST Espagne Catalogne dix 19 juin 13h BST Allemagne Sachsenring 11 26 juin 13h BST Pays-Bas Assen 12 10 juillet 13h BST Finlande Kymiring ANNULÉ 12 7 août 14h00 BST Grande Bretagne Silverstone 13 21 août 13h BST L’Autriche Anneau de taureau rouge 14 4 septembre 13h BST Italie Misano 15 18 septembre 13h BST Espagne Motorland 16 25 septembre 7h00 BST Japon Motegi 17 2 octobre 9h00 BST Thaïlande Chang 18 16 octobre 4h du matin BST Australie Phillip Island 19 23 octobre 8h00 BST Malaisie Sepang 20 6 novembre 13h BST Espagne Ricardo Tormo

Valentino Rossi court-il en 2022 ?

Rossi ne courra pas cette année. Il a pris sa retraite à la fin de la saison 2021 après 25 ans en MotoGP.

Fabio Quartararo – le Français qui a remporté le championnat 2021 – sera cependant de retour pour défendre son titre en 2022.