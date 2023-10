Comment regarder le match Oregon contre Washington en ce moment

Le receveur Troy Franklin et les Ducks de l’Oregon visitent les Huskies de Washington ce week-end. (Photo AP/Godofredo A. Vásquez) (PRESSE ASSOCIÉE)

Le football universitaire de la NCAA est de retour pour la saison 2023, avec plus de 95 matchs se déroulant rien qu’au cours de la semaine 7. L’un de ces matchs incontournables ? Aujourd’hui, le match n°8 de l’Oregon contre le n°7 de Washington. Êtes-vous prêt à regarder les Ducks de l’Oregon contre les Huskies de Washington s’affronter ? Voici tout ce que vous devez savoir sur la façon de regarder le match Oregon contre Washington, ainsi que le reste du programme de la semaine 7 de la saison de football universitaire 2023 de la NCAA.

Comment regarder le match Oregon contre Washington :

Regardez ESPN, ESPNU, Fox, FS1, CBS, CBSN, NBC, ACCN, Big Ten Network, SECN et obtenez ESPN+ Hulu + Télévision en direct

Regardez ESPN, Fox, FS1, CBSN, ABC, ACCN, SECN, Pac-12 et Big Ten Network Fubo TV

Date: Samedi 14 octobre

Temps: 15 h 30 HE/12 h 30 HP

Jeu: Oregon contre Washington

Chaîne TV: abc

Streaming: Hulu + Télévision en direct, Fubo

Quand a lieu le match Oregon contre Washington ?

Les Ducks affronteront les Huskies sur leur terrain cet après-midi à 15 h 30 HE.

Sur quelle chaîne est diffusé le match Oregon contre Washington ?

Le match Oregon contre Washington d’aujourd’hui sera diffusé sur ABC, que vous pourrez peut-être diffuser gratuitement en direct. Vous n’avez pas accès à ABC ? Voici ce que nous recommandons pour diffuser le match de samedi, ainsi que le reste de la saison de football universitaire 2023 de la NCAA.

Regardez le football sur les chaînes locales comme ABC, NBC, Fox et CBS Antenne TV intérieure ultra fine Channel Master Flatenna

(Photo : Hulu) Regardez ESPN, ESPNU, Fox, FS1, ABC, CBS, CBSN, NBC, ACCN, Big Ten Network, SECN et obtenez ESPN+ Hulu + Télévision en direct Le forfait TV en direct de Hulu (avec publicités) vous donnera accès à ESPN, ESPNU, Fox, FS1, CBS, CBSN, NBC, ACCN, Big Ten Network, SECN, et accès à ESPN+. Essentiellement, presque toutes les chaînes dont vous pourriez avoir besoin pour regarder les matchs de football de la NCAA en 2023. De plus, cet ensemble vous donne droit à un abonnement à Disney+ et, bien sûr, à l’accès à la bibliothèque de contenu générale de Hulu. Les forfaits de télévision en direct de Hulu incluent également un stockage DVR illimité, un processus de configuration sans matériel et une annulation en ligne facile. Bien que cela coûte généralement 70 $ par mois, juste à temps pour la saison de football, Hulu propose aux nouveaux abonnés éligibles Hulu + Live TV un tarif réduit de 49,99 $ par mois pendant vos trois premiers mois. Jusqu’au 11 octobre. 50 $ chez Hulu

(Fubo) Fubo TV vous donne accès à ESPN, Fox, FS1, CBSN, ABC, ACCN, SECN, Pac-12 et Big Ten Network, ainsi qu’à plus de 100 autres chaînes en direct. Les abonnés Fubo bénéficient également de 1 000 heures de stockage DVR dans le cloud. La plateforme propose une période d’essai gratuite de 7 jours. 75 $ chez Fubo

Matchs de football universitaire cette semaine :

Regardez ESPN, ESPNU, Fox, FS1, CBS, CBSN, NBC, ACCN, Big Ten Network, SECN et obtenez ESPN+ Hulu + Télévision en direct

Semaine 7

Samedi 14 octobre

Géorgie n°1 à Vanderbilt | 12h00 | CBS

Indiana au deuxième rang du Michigan | 12h00 | RENARD

État n ° 3 de l’Ohio à Purdue | 12h00 | Paon

Syracuse au 4e rang de l’État de Floride | 12h00 | abc

L’Arkansas au n°11 de l’Alabama | 12h00 | ESPN

État du Michigan à Rutgers | 12h

État de l’Iowa à Cincinnati | 12h00 | FS1

Temple du nord du Texas | 12h00 | ESPNU

Géorgie du Sud à James Madison | 12h00 | ESPN2

État de Kent dans l’est du Michigan | 12h00 | CBSSN

Sacré-Cœur à Yale | 12h00 | ESPN+

Princeton à Brown | 12h00 | ESPN+

San Diego chez les Maristes | 12h00 | ESPN+

Howard à Harvard | 13h00 | ESPN+

Bucknell à Cornell | 13h00 | ESPN+

Dartmouth à Colgate | 13h00 | ESPN+

Georgetown à Lehigh | 13h00 | ESPN+

Saint-Thomas (Minn.) à Drake | 13h00 | ESPN+

Furman à Samford | 13h00 | ESPN+

Tennessee Tech dans l’État de Caroline du Sud | 13h30 | ESPN+

Penn à Colombie | 13h30 | ESPN+

Marine à Charlotte | 14h00 | ESPN+

VMI à la Citadelle | 14h00 | ESPN+

Tolède à Ball State | 14h00 | ESPN+

Gardner-Webb à Austin Peay | 14h00 | ESPN+

État du Dakota du Nord au Dakota du Nord | 14h00 | ESPN+

État de Youngstown au Dakota du Sud | 14h00 | ESPN+

État Morehead à Valparaiso | 14h00 | ESPN+

Cal au n°16 de l’Utah | 15h00 | Réseau Pac-12

État de l’Indiana et État de l’Illinois | 15h00 | ESPN+

Alabama A&M à Grambling | 15h00 | ESPN+

État de l’Alabama à l’État de Jackson | 15h00 | ESPN+

État de Tarleton dans l’est du Kentucky | 15h00 | ESPN+

État de Sacramento au nord du Colorado | 15h00 | ESPN+

Sud de l’Illinois à Murray State | 15h00 | ESPN+

UNI dans l’État du Dakota du Sud | 15h00 | ESPN+

Est de l’Illinois dans l’État du sud-est du Missouri | 15h00 | ESPN+

UMass au n ° 6 de Penn State | 15h30 | Réseau Big Ten

N°8 de l’Oregon au n°7 de Washington | 15h30 | abc

Texas A&M au n°19 du Tennessee | 15h30 | CBS

N°23 du Kansas à l’État de l’Oklahoma | 15h30 | FS1

Troie à l’armée | 15h30 | CBSSN

Floride en Caroline du Sud | 15h30 | Réseau SEC

Wake Forest à Virginia Tech | 15h30 | Réseau ACC

BYU à TCU | 15h30 | ESPN

Floride Atlantique au sud de la Floride | 15h30 | ESPN2

Akron au centre du Michigan | 15h30 | ESPN+

Bowling Green à Buffalo | 15h30 | ESPN+

L’Illinois au Maryland | 15h30 | BNC

Miami (Ohio) à l’ouest du Michigan | 15h30 | ESPN+

Wofford dans l’État de l’Est du Tennessee | 15h30 | ESPN+

Iowa au Wisconsin | 16h00 | RENARD

Ohio au nord de l’Illinois | 16h00 | ESPNU

Nord de l’Alabama à Abilene Christian | 16h00 | ESPN+

État de Portland au nord de l’Arizona | 16h00 | ESPN+

État du Missouri à l’ouest de l’Illinois | 16h00 | ESPN+

Lamar au sud-est de la Louisiane | 16h00 | ESPN+

Robert Morris à Bryant | 16h00 | ESPN+

État du Nord-Ouest à Nicholls | 16h00 | ESPN+

Lindenwood à Charleston Sud | 16h00 | ESPN+

Chattanooga chez Mercer | 16h00 | ESPN+

UNLV au Nevada | 17h | Réseau Montagne Ouest

Stephen F. Austin au centre de l’Arkansas | 17h | ESPN+

Texas A&M-Commerce à l’UIW | 17h | ESPN+

État de Norfolk et État du Tennessee | 18h00 | ESPN+

Est de Washington dans l’État de l’Idaho | 18h00 | ESPN+

N° 14 Louisville à Pitt | 18h30 | Réseau CW

Marshall dans l’État de Géorgie | 19h | ESPN2

UL Monroe dans l’État du Texas | 19h | ESPN+

Le Wyoming à l’Armée de l’Air | 19h | CBSSN

État du Kansas à Texas Tech | 19h | FS1

Prairie View A&M à Houston Christian | 19h | ESPN+

L’Arizona au 19e rang de l’État de Washington | 19h | Réseaux Pac-12

Auburn au n°22 LSU | 19h | ESPN

N°10 USC au n°21 Notre Dame | 19h30 | NBC/Paon

N°25 Miami (Floride) au n°12 Caroline du Nord | 19h30 | abc

Missouri au n°24 du Kentucky | 19h30 | Réseau SEC

N°18 de l’UCLA au n°15 de l’État de l’Oregon | 20h | RENARD

NC State au n°17 ​​Duke | 20h | Réseau ACC

UAB à l’UTSA | 20h | ESPNU

Cal Poly dans l’État du Montana | 20h | ESPN+

UC Davis à l’État de Weber | 20h | ESPN+

État de Boise et État du Colorado | 21h45 | FS1

Montana à l’Idaho | 22h30 | ESPN2

État de San Diego à Hawaï | 23h00 | CBSSN

Sur quelles chaînes le football universitaire est-il diffusé ?

La saison 2023 de football universitaire de la NCAA sera diffusée sur ESPN, ESPN+, Fox, FS1, ABC, CBS et NBC, et il y aura également une poignée de matchs sur des réseaux plus petits et des streamers sportifs tels que ACC Network, SEC Network, Big Ten Network, Réseau Pac-12, Altitude Sports et plus encore.

Toutes les façons de regarder le football universitaire en 2023 :

Le moyen le plus économique de diffuser le football universitaire de la NCAA ESPN+

La meilleure façon de regarder le football universitaire de la NCAA Hulu + Télévision en direct

Meilleure façon de regarder les matchs de football de la NCAA et de la NFL Fubo TV

Regardez ESPN, Fox, FS1, ABC, NBC, SECN et ACCN Sling TV Orange & Bleu + Module complémentaire Sports