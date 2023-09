Comment regarder le match Ohio State contre Notre Dame aujourd’hui

Pour 6 $ par mois, un abonnement Peacock financé par la publicité vous permet de diffuser des sports et des événements en direct diffusés sur NBC, notamment la WWE, la MLB Sunday Leadoff et plus encore. De plus, vous aurez accès à des milliers d’heures d’émissions et de films, y compris des sitcoms bien-aimées telles que Parcs et loisirs et Le bureau et même des sorties en salles récentes comme Club de lecture : le prochain chapitre, Renfield et ainsi de suite le Super mario film. Pour 10 $ par mois, vous pouvez passer à un abonnement sans publicité qui comprend un accès en direct à votre filiale NBC locale (pas seulement pendant les sports et événements désignés) et la possibilité de télécharger des titres sélectionnés pour les regarder hors ligne.