Comment regarder le match Leon vs Cruz Azul Liga MX d’aujourd’hui : diffusion en direct, chaîne de télévision et heure de début

Comment regarder le match de Liga MX entre Leon et Cruz Azul, ainsi que l’heure du coup d’envoi et les nouvelles de l’équipe.

L’excitation monte au septième tour de Ligue MX comme Club Léon hôtes Croix Bleue au stade León ce samedi.

Les deux équipes ont connu des débuts de saison très différents, l’équipe de Jorge Bava se retrouvant à la 16e place, n’ayant obtenu que deux points lors de ses six premiers matchs.

Les hôtes n’ont pas pu renverser la situation, s’inclinant 2-1 face au Club Tijuana à l’Estadio Caliente lors de leur dernier match avant la trêve internationale. Ils en sont désormais à huit matchs consécutifs sans victoire, avec quatre nuls et quatre défaites à leur actif. Cela comprend des revers consécutifs contre Portland Timbers et Colorado Rapids en phase de groupes de la Leagues Cup.

D’autre part, les visiteurs ont réalisé une performance exceptionnelle lors de leur dernière sortie, s’imposant 4-1 face au Club América au stade Ciudad de los Deportes.

Sous la direction de Martin Anselmi, ils ont accumulé cinq victoires et un nul lors de leurs six matches de championnat, accumulant 16 points pour mener le classement de la Liga MX avec deux points d’avance.

Ici, BUT vous apporte tout ce que vous devez savoir sur la façon de regarder, y compris la chaîne de télévision, les détails de diffusion en continu et plus encore.

Comment regarder Leon vs Cruz Azul en ligne – Chaînes de télévision et diffusions en direct

Dans le NOUSle match de Liga MX entre Leon et Cruz Azul sera disponible pour regarder et diffuser en direct en ligne via Fubo (inscrivez-vous pour un essai gratuit de 7 jours), Diffusion de DirecTV, Univision, TUDN et ViX.

Vérifier Centre de match en direct de GOAL pour les mises à jour.

Comment regarder n’importe où avec un VPN

Si vous êtes à l’étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs en utilisant votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPNvous permet d’établir une connexion sécurisée en ligne lors de la diffusion en continu. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez BUTGuide des meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Heure du coup d’envoi du match Leon vs Cruz Azul

Le match de Liga MX entre Leon et Cruz Azul se jouera à Stade de León dans Léon, Mexique. Le coup d’envoi sera donné à 22h35 HE/19h35 HP sur Samedi 14 septembredans le États-Unis (US).

Nouvelles et effectifs de l’équipe

Nouvelles de l’équipe Leon

Jhonder Cadiz mène le classement des buteurs avec trois buts, tandis que Iván Moreno a marqué deux fois. José Alvarado et deux autres joueurs ont chacun marqué une fois. En termes de passes décisives, Salvador Reyes, Luciano Cabralet Edgar Guerra sont les principaux fournisseurs, chacun enregistrant une assistance.

XI possible du Club León : Blanco ; Guerra, Stiven Barreiro, Bellón, Reyes; Alcívar, Guardado, Mendoza; Moreno, Alvarado, Cadix.

Actualités de l’équipe Cruz Azul

Ange Sepulveda et Carlos Rodolfo Rotondi mènent le classement des buteurs avec quatre buts chacun, suivis de près par Georgios Giakoumakis avec trois. Lorsqu’il s’agit de fixer des objectifs, Gonzalo Piovi, Carlos Rodriguezet Georgios Giakoumakis sont les meilleurs meneurs de jeu, chacun contribuant à deux passes décisives lors des dix derniers matches.

Onze possible de Cruz Azul : Mier ; Ditta, Lira, Piovi, Gutiérrez, Sánchez ; Romo, Faravelli, Rodolfo Rotondi ; Giakoumakis, Baltazar Sepulveda.

Bilan face à face

