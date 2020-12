SC Bengale oriental prendra en charge Chennaiyin FC dans le 39e match de la Super Ligue indienne 2020-21 aujourd’hui au Tilak Maidan. Le match entre le SC East Bengal et le Chennaiyin FC débutera à 19h30.

Lors de leur match précédent, le Chennaiyin FC avait battu le FC Goa 2-1. Ils sont placés à la huitième position sur le tableau des points avec huit points. Le Chennaiyin FC a remporté deux des six matchs qu’il a disputés jusqu’à présent cette saison.

En revanche, le SC East Bengal est sans victoire en cette saison de la Super League indienne (ISL). Ils ont joué leur dernier match contre les Kerala Blasters. Le match s’est terminé par un match nul puisque les deux équipes ont marqué un but chacune. Le SC East Bengal se situe en bas du tableau des points avec seulement deux points. Ils ont pris trois matches pour marquer leur premier point.

Le SC East Bengal jouera pour gagner son premier match de la saison, tandis que le Chennaiyin FC tentera de grimper sur le tableau des points.

L’équipe de Robbie Fowler pourrait changer son équipe pendant la fenêtre de transfert de janvier, certains de ses joueurs n’ayant pas répondu aux attentes.

Comme tous les affrontements de l’ISL 2020-21 se déroulent en l’absence de public, les fans de football peuvent diffuser en direct le match SC East Bengal vs Chennaiyin FC sur Disney + Hotstar et Jio TV. Pour profiter du match sur Jio TV, il faut être un utilisateur de Reliance Jio SIM.

Pour regarder le match sur Disney + Hotstar, les téléspectateurs devront acheter un plan d’abonnement. Ils peuvent choisir parmi les deux options d’abonnement – VIP et Premium. L’abonnement VIP coûte Rs 399 par an. L’abonnement Premium est livré avec un forfait mensuel et annuel. Le plan mensuel est disponible à Rs 299, tandis que le plan annuel est au prix de Rs 1499.

