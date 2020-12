Jamshedpur FC va entrer en conflit avec FC Goa dans le courant Super Ligue indienne 2020-21 aujourd’hui le 23 décembre. Suite à la défaite de leur premier match contre le Chennaiyin FC, Jamshedpur a vraiment renversé la vapeur et bien qu’ils n’aient pas gagné beaucoup de matchs, ils n’en ont pas perdu un depuis.

Au cours des cinq derniers matchs, ils ont gagné deux fois et le reste s’est terminé par un match nul. Ils ont même battu l’une des deux premières équipes, ATK Mohun Bagan et l’ont soutenu avec une autre victoire contre NorthEast United. Avec seulement deux victoires en sept matchs, ils occupent désormais la cinquième position.

COUVERTURE COMPLÈTE ISL 2020-21 | CALENDRIER ISL 2020-2021 | TABLEAU DE POINTS ISL 2020-21

Goa a également remporté deux matchs sur sept, mais a perdu trois matchs, ce qui limite son total de points à huit, deux points de moins que ses prochains adversaires. Ils ont une chance de dépasser Jamshedpur dans la course et même de se classer parmi les quatre premiers. Ils viennent sur le dos de deux défaites consécutives aux mains de Chennaiyin et Mohun Bagan. Leur dernière victoire est venue sur Odisha. Ils seraient certainement désespérés pour une victoire ici.

Le match sera joué au Tilak Maidan à Vasco Da Gama, Goa.

Comment diffuser en direct le match Jamshedpur FC vs FC Goa sur Disney + Hotstar ou Jio TV

Les matchs de l’ISL 2020-21 se déroulent à huis clos et ne peuvent être suivis par un public en direct. Dans un tel cas, ces matchs ne peuvent être visionnés qu’à la télévision ou en ligne. Le match entre Jamshedpur FC et FC Goa peut être retransmis en direct par les fans de football sur Disney + Hotstar et Jio TV.

On peut souscrire à l’un des deux plans disponibles – Disney + Hotstar Premium ou Disney + Hotstar VIP pour profiter de l’ISL 2020-21. L’abonnement Premium coûte Rs 299 par mois ou Rs 1499 par an, tandis que le service VIP est au prix de Rs 399 par an.

Les fans peuvent également profiter des matchs ISL 2020-21 sur Jio TV avec certains forfaits prépayés Reliance Jio qui fournissent un abonnement gratuit à Disney + Hotstar VIP. Les plans Jio sont: Rs 401, Rs 499, Rs 598, Rs 777 et Rs 2599.

Comment regarder ISL 2020-21, Jamshedpur FC vs FC Goa sur Disney + Hotstar:

Étape 1: Téléchargez l’application Disney + Hotstar depuis Google Play Store

Étape 2: Inscrivez-vous sur l’application. Vous pouvez utiliser votre numéro de mobile pour vous connecter à l’application

Étape 3: Sélectionnez un plan d’abonnement: Disney + Hotstar VIP ou Disney + Hotstar Premium

Étape 4: Visitez la section Sports de l’application et profitez du match Jamshedpur FC vs FC Goa

Le match Jamshedpur FC vs FC Goa débutera à 19h30 IST.